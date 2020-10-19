KALDER'den Yünsa’ya Kaizen ödülü

19 Ekim 2020

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı, Yünsa’nın büyük başarısına sahne oldu. Geliştirdiği üretim standartları, kalite ve sürdürülebilirliği destekleyen projeleriyle yünlü dokuma kumaş üreticisi Yünsa, Kaizen Ödülü’ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, adını “sürekli iyileştirme” anlamına gelen Japon yönetim felsefesinden alan Kaizen Ödülü’nün kazananı, pandemi nedeniyle bu yıl online ortamda düzenlenen konferansta duyuruldu. Yünsa ekibinin dokuma işletmesinde gerçekleştirdiği “Ayak Kaçığı Hatasının Eliminasyonu“ projesi sektörde yarattığı farkla ödülü almaya hak kazandı. Geliştirilmesi bir yıla yakın süren proje sayesinde, kumaşın dokunması sırasında belli sıralarda ipliğin eksik kalarak kumaşta kalite kaybı ve görüntü bozukluğuna yol açan üretim hatasının önüne geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, "Yünsa Ailesi olarak sadece üretimlerimize değil, tüm sektöre faydalı olacak yenilikler geliştirmek bizim için büyük önem taşıyor. Yıllık 5 bin metre kumaşın hatalı ürün olarak çıkmasını engelleyen projemiz sayesinde, hem iş gücü kaybı azaltıldı hem de doğal kaynakların boş yere kullanımının önüne geçildi. Bize Kaizen Ödülü’nü kazandıran bu proje çalışma azmimizi daha da kamçılıyor. Yünsa’nın ‘sıfır kalite hatası’ hedefine ulaşmak için projelerimiz çoğalarak devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki imzamızı attığımız her yenilik ve başarı, aslında Türkiye’ye katılmış bir değerdir.”dedi.