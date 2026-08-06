Kamu bankaları iş dünyasının sorunlarını birlikte çözecek
Gaziantep’te iş dünyası ile kamu bankalarını buluşturan toplantıda, finansman ve kredi maliyetleri masaya yatırıldı. Kamu bankaları iş dünyasının sorunlarına birlikte çözüm üretme mesajı verirken, GTO Başkanı Yıldırım, “Gaziantep Modeli”nin hayata geçirilmesini önerdi.
Güneş DOĞDU SOYLU
Gaziantep Ticaret Odası organizasyonuyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney’in katılımıyla “İş Dünyası ve Finans Sektörü Gaziantep Buluşması” gerçekleştirildi.
Reel sektör ile finans dünyasının üst düzey temsilcilerini bir araya getiren buluşmada, iş dünyasının finansmana erişimi, güncel bankacılık uygulamaları, yatırım ve ihracatın finansmanı ile firmaların finans sektöründen beklentileri ele alındı. Toplantının ardından firmalar, kamu bankalarının genel müdürleri ve üst düzey yöneticileriyle birebir görüşerek ihtiyaçlarını ve finansman taleplerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu.
“Bankacılık reel sektörü finanse edecek güce sahip"
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Gaziantep’in deprem sonrasında ekonomik merkez ve lojistik üs konumunu sürdürdüğünü belirterek, üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.
Çakar, Türkiye’nin daha fazla üretim, ihracat ve istihdamla yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek, “Gaziantep depremde bir ekonomik merkez ve lojistik üs oldu. Bizler üretim yapmak zorundayız. Kapasitemizi tam olarak kullanmak zorundayız. Çok ciddi bir ihracat kültürüne ve ihracat potansiyeline sahip bir ülkeyiz. Bu ihracatı da geliştirmemiz lazım. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdamla yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının önemine dikkat çeken Çakar, Türk bankacılık sektörünün reel sektörü finanse edecek güce sahip olduğunu belirtti. Çakar, “Finansmana erişim konuları ve iş dünyasının sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hep beraber çözüm üreteceğiz bu sorunlara. İş dünyasının kaybettiği, bizim kazandığımız bir durum asla söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, makroekonomik istikrarın önemine dikkat çekerek, kamu bankaları olarak Gaziantep iş dünyasının taleplerini dinlemek üzere toplantıya geldiklerini söyledi. Arslan, geçmişte yaşanan dalgalı dönemlerin dayanışma ve istişareyle aşıldığını belirterek, deprem bölgesinin yeniden toparlanması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Arslan, 2026 yılında deprem bölgesine yönelik 674 milyar liralık ödenek ayrıldığını belirterek, “Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz, banka olarak da, iş dünyası olarak da” dedi.
VakıfBank’ın Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar euroluk kaynak sağladığını belirten Arslan, bunun 470 milyon eurosunun deprem bölgesine tahsis edileceğini söyledi. Kaynağın kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik kullanılacağını ifade eden Arslan, yeşil dönüşüm ve enerji finansmanı alanlarında da yeni kaynaklar sağladıklarını kaydetti.
"Gaziantep destekleri hak ediyor"
Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Gaziantep’in yatırım iştahı, sanayi altyapısı ve organize sanayi bölgeleriyle Türkiye ekonomisinin öncü kentlerinden biri olduğunu söyledi. Özdil, “Türk bankacılık sistemi güçlü bir yapıya sahip. Dünyada örnek gösterilen bir yapıda. Gaziantep’in kamu bankalarının üzerinde çalışılan desteklerden büyük bir pay alacağına inanıyorum. Çünkü bunu en çok hak eden şehirlerden biri” dedi.
Gaziantep iş dünyasının zor bir dönemden geçtiğini belirten Özdil, bu sürecin aşılacağına inandığını ifade etti. Kamu bankaları olarak iş dünyasının yanında olacaklarını vurgulayan Özdil, çevre ülkelerdeki savaşların sona ermesinin ardından Türkiye’nin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Özdil, “Biz bu süreci yapıcı yaklaşımımızla, kamu bankaları olarak sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bunlar bir gün bitecek ve bittiği zaman bizim o noktada çok hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
“Hedefimiz 60 milyar dolarlık destek sağlamak”
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Gaziantep’in dış ticaret fazlası veren, ihracatını büyüten ve teknoloji seviyesi Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir kent olduğunu belirterek, Eximbank’ın kentteki ihracatçılara yönelik desteğini artıracağını söyledi. Türk Eximbank’ın geçen yıl ihracata 26,8 milyar dolarlık nakdi kredi desteği sağladığını belirten Güney, vadeli ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı güvence altına alan alacak sigortasında ise 27,4 milyar dolarlık hacme ulaştıklarını kaydetti. Güney, “Geçen seneyi 54,2 milyar dolarlık bir destek hacmiyle kapattık. 2026 için hedefimiz 60 milyar dolarlık bir destek sağlamak” dedi.
“Sorun krediye ulaşmak değil kredinin maliyeti”
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, asıl sorunun krediye ulaşmaktan çok kredinin maliyeti olduğunu söyledi. Komisyon, masraf ve ilave yüklerin finansman maliyetini artırdığına dikkat çeken Yıldırım, enflasyondaki düşüşün kredi faizlerine daha güçlü yansımasını beklediklerini ifade etti.
Yıldırım, standart yapılandırmalar yerine işletmeleri yaşatmayı hedefleyen modeller geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Gaziantep’te reel sektör ve finans sektörünün birlikte yürüteceği bir pilot uygulama başlatılması çağrısında bulundu.