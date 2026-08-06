Kamu bankaları iş dünyasının sorunlarını birlikte çözecek

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Ticaret Odası or­ganizasyonuyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney’in katılımıy­la “İş Dünyası ve Finans Sektörü Gaziantep Buluşması” gerçekleş­tirildi.

Reel sektör ile finans dünyası­nın üst düzey temsilcilerini bir araya getiren buluşmada, iş dün­yasının finansmana erişimi, gün­cel bankacılık uygulamaları, ya­tırım ve ihracatın finansmanı ile firmaların finans sektöründen beklentileri ele alındı. Toplantı­nın ardından firmalar, kamu ban­kalarının genel müdürleri ve üst düzey yöneticileriyle birebir gö­rüşerek ihtiyaçlarını ve finans­man taleplerini doğrudan paylaş­ma fırsatı buldu.

“Bankacılık reel sektörü finanse edecek güce sahip"

Türkiye Bankalar Birliği Başka­nı ve Ziraat Bankası Genel Müdü­rü Alpaslan Çakar, Gaziantep’in deprem sonrasında ekonomik merkez ve lojistik üs konumunu sürdürdüğünü belirterek, üretim ve ihracat kapasitesinin artırıl­ması gerektiğini söyledi.

Çakar, Türkiye’nin daha fazla üretim, ihracat ve istihdamla yoluna de­vam etmesi gerektiğini belirterek, “Gaziantep depremde bir ekono­mik merkez ve lojistik üs oldu. Bizler üretim yapmak zorundayız. Kapasitemizi tam olarak kullan­mak zorundayız. Çok ciddi bir ih­racat kültürüne ve ihracat potan­siyeline sahip bir ülkeyiz. Bu ihra­catı da geliştirmemiz lazım. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdamla yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının önemine dikkat çe­ken Çakar, Türk bankacılık sektö­rünün reel sektörü finanse edecek güce sahip olduğunu belirtti. Ça­kar, “Finansmana erişim konula­rı ve iş dünyasının sorunlarını çok iyi biliyoruz. Hep beraber çözüm üreteceğiz bu sorunlara. İş dün­yasının kaybettiği, bizim kazan­dığımız bir durum asla söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

VakıfBank Genel Müdürü Os­man Arslan, makroekonomik is­tikrarın önemine dikkat çekerek, kamu bankaları olarak Gaziantep iş dünyasının taleplerini dinle­mek üzere toplantıya geldiklerini söyledi. Arslan, geçmişte yaşanan dalgalı dönemlerin dayanışma ve istişareyle aşıldığını belirterek, deprem bölgesinin yeniden topar­lanması için çalışmaların sürdü­ğünü kaydetti.

Arslan, 2026 yılında deprem bölgesine yönelik 674 milyar lira­lık ödenek ayrıldığını belirterek, “Elbette bu rahatlayan ortamda hepimiz bundan istifade edeceğiz, banka olarak da, iş dünyası olarak da” dedi.

VakıfBank’ın Dünya Banka­sı’ndan 1,5 milyar euroluk kaynak sağladığını belirten Arslan, bu­nun 470 milyon eurosunun dep­rem bölgesine tahsis edileceğini söyledi. Kaynağın kadın ve genç istihdamının artırılmasına yö­nelik kullanılacağını ifade eden Arslan, yeşil dönüşüm ve enerji finansmanı alanlarında da yeni kaynaklar sağladıklarını kaydetti.

"Gaziantep destekleri hak ediyor"

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Gaziantep’in ya­tırım iştahı, sanayi altyapısı ve or­ganize sanayi bölgeleriyle Türki­ye ekonomisinin öncü kentlerin­den biri olduğunu söyledi. Özdil, “Türk bankacılık sistemi güçlü bir yapıya sahip. Dünyada örnek gös­terilen bir yapıda. Gaziantep’in kamu bankalarının üzerinde ça­lışılan desteklerden büyük bir pay alacağına inanıyorum. Çünkü bu­nu en çok hak eden şehirlerden bi­ri” dedi.

Gaziantep iş dünyasının zor bir dönemden geçtiğini belirten Öz­dil, bu sürecin aşılacağına inan­dığını ifade etti. Kamu bankaları olarak iş dünyasının yanında ola­caklarını vurgulayan Özdil, çev­re ülkelerdeki savaşların sona er­mesinin ardından Türkiye’nin ha­zırlıklı olması gerektiğini söyledi. Özdil, “Biz bu süreci yapıcı yakla­şımımızla, kamu bankaları olarak sizin yanınızda olarak bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bunlar bir gün bitecek ve bittiği zaman bizim o noktada çok hazırlıklı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 60 milyar dolarlık destek sağlamak”

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Gaziantep’in dış tica­ret fazlası veren, ihracatını büyü­ten ve teknoloji seviyesi Türkiye ortalamasının üzerinde olan bir kent olduğunu belirterek, Exim­bank’ın kentteki ihracatçılara yö­nelik desteğini artıracağını söyle­di. Türk Eximbank’ın geçen yıl ih­racata 26,8 milyar dolarlık nakdi kredi desteği sağladığını belirten Güney, vadeli ihracat alacaklarını ticari ve politik risklere karşı gü­vence altına alan alacak sigorta­sında ise 27,4 milyar dolarlık hac­me ulaştıklarını kaydetti. Güney, “Geçen seneyi 54,2 milyar dolar­lık bir destek hacmiyle kapattık. 2026 için hedefimiz 60 milyar do­larlık bir destek sağlamak” dedi.

“Sorun krediye ulaşmak değil kredinin maliyeti”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, asıl sorunun krediye ulaşmaktan çok kredinin maliyeti olduğunu söyledi. Komisyon, masraf ve ilave yüklerin finansman maliyetini artırdığına dikkat çeken Yıldırım, enflasyondaki düşüşün kredi faizlerine daha güçlü yansımasını beklediklerini ifade etti.

Yıldırım, standart yapılandırmalar yerine işletmeleri yaşatmayı hedefleyen modeller geliştirilmesi gerektiğini belirterek, Gaziantep’te reel sektör ve finans sektörünün birlikte yürüteceği bir pilot uygulama başlatılması çağrısında bulundu.