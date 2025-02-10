Kapanacağı açıklanmıştı: Belçika'da Audi çalışanları eylemde

Audi çalışanları, Belçika'da eylem yaptı. Çalışanlar, işçi sendikalarının çağrısıyla başkent Brüksel'deki Albertina Meydanı'nda bir araya geldi.

Yapılan eylemde Audi Brüksel Fabrikası işçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Audi Brüksel Fabrikası'nın kapanması kararlaştırılmıştı.

Sendika şirketle anlaşmıştı

Belçika basını, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının şubat sonunda kapanacak Brüksel fabrikasının yönetimi ile işçi sendikaları arasındaki sosyal plan görüşmelerinde anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Anlaşma kapsamında Audi, fabrika çalışanlarına yasal kıdem tazminatlarına ek olarak, hizmet süresine göre ilave ikramiye ile yasal olarak ödenmesi gereken tazminatın iki katını vereceği duyurulmuştu.