Karar mekanizmalarındaki 100 kadın lider ödüllendirildi

ANKARA (DÜNYA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kadın Forumu ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi” ile Türkiye’de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış 100 kadına ödüllerini verdi.

Uluslararası Kadın Forumu- IWF Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından, kamuda ve özel sektörde, kendi alanlarında lider kadınları belirleyen “Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler Projesi” ile 100 kadın lider belirlendi.

Kadın liderleri TBMM Başkanlık konutunda ağırlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kadınların yönetici olarak ön plana çıkması bakımından Türkiye’nin oldukça iyi bir yolda olduğunu söyledi.

Ümran Görmez - Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Başkanı,

Aysel Demirel- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi,

Dr. Müjgan Karyağdı -HSK Genel Sekreter Yardımcısı,

Havvanur Yurtsever- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi,

Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel-YÖK Üyesi-Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enst. Başkanı,

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü -YÖK Üyesi,

Prof. Dr. Handan İnci Elçi - Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu – Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Özlenen Özkan-Akdeniz Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Meryem Tuncel - Çukurova Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper- İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü,

Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül-Antalya Akev Üniversitesi Rektörü,

İnci Sezer Becel- Nevşehir Valisi,

Hülya Kaya- İstanbul Pendik Kaymakamı,

Tülay Baydar Bilgihan- Ankara- Gölbaşı Kaymakamı (-2021- Şu anki görevi-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı),

Fatmagül Dalmış - Konya- Bozkır Kaymakamı,

Emine Karataş Yıldız- Nevşehir Acıgöl Kaymakamı,

Dilara Şenoğlu - Denizli- Bekilli Kaymakamı,

Fatma Şahin - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı,

Ayşe Çakmak-Şanlıurfa-Siverek Belediye Başkanı,

Saliha Özçınar- İzmir- Kiraz Belediye Başkanı,

Şeyma Döğücü -İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı,

Esma Gülten Çan- Kurucu Ortak Gizil Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ,

Elif Özhuy - Kurucu Ortak, HD Uluslararası Ticaret,

İpek Üstündağ -Yönetim Kurulu Başkanı, Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş,

Dilek Sert Yaşar- Kurucu, İkon Organizasyon.