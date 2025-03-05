Kariyer.net analizi farkı ortaya koydu! Kadın ve erkeğin maaş beklentisi farkı ne?

Kariyer.net, 2024'te yaptığı analiz sonucunda, kadınların ortalama maaş beklentisinin erkeklere kıyasla yüzde 10 daha az olduğunu ortaya koymuştu. 2025'te analiz kapsamını genişleten şirket, 10 milyondan fazla maaş beklentisini inceledi ve kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere göre yüzde 19 daha düşük kaldığı saptandı.

Kariyer.net verilerine göre, istihdamda kadın ve erkek oranına bakıldığında üst düzey yönetici seviyesinde de belirgin bir fark bulunuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her 10 liderden yalnızca 3'ü kadınlardan oluşuyor. Bu durum, iş dünyasında üst düzey yönetici kademesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.

"Adını Koyalım" hareketi eşitsizlikleri tanımlıyor

Kariyer.net, "Adını Koyalım" hareketiyle iş dünyasında yaygın olmasına rağmen Türkçede tam karşılığı bulunmayan cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kariyer.net Üst Yöneticisi Fatih Uysal, "Adını Koyalım" hareketinin kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları görünür hale getirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Uysal, "İş hayatında var olan eşitsizlikleri ancak onları tanımlayabildiğimiz ve adını koyabildiğimiz zaman ortadan kaldırılması için harekete geçebiliriz. Kadınların iş yerinde karşılaştığı görünmez bariyerleri fark edebilmek, bu sorunları çözebilmek için atılacak ilk adımdır" ifadelerini kullandı.

Oylamaya açık davet

Uysal, şu ana kadar binlerce kişinin bu sürece katkı sunduğunu ve oylamanın hala devam ettiğini vurgulayarak, "İş dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu hareketin bir parçası olmak ve iş hayatındaki görünmez ayrımcılıkları görünür kılmak için herkesi tr.kariyer.net/adinikoyalim üzerinden oylamaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.