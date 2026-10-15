Kayseri ile Erbil arasında 5 sektörde ticari ön anlaşma

Görüşmelerde ayrıca 2 Kayseri firması için bayi­lik konusunda mutabakata varıl­dı. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİSİAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Der­neği (UND) temsilcileri, KTO’yu ziyaret etti. KTO Yönetim Kuru­lu Başkanı Ömer Gülsoy ve yöne­tim kurulu üyelerinin ev sahipli­ğinde gerçekleşen ziyarete, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat ve beraberindeki he­yet, TİSİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı Mehmet Salih Çelik ile UND II. Başkanı Ergün Bilen katıldı.

Ziyarette konuk heyete Kayse­ri’nin sanayi altyapısı ve ticaret potansiyeli hakkında bilgi veren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kentin Kültepe Ka­niş-Karum’dan bu yana 6 bin yıl­lık ticaret geleneğine sahip oldu­ğunu belirtti. Kayseri’nin üretim gücü ve girişimci insan kaynağıy­la bölgenin ticaret merkezlerin­den biri olduğunu ifade eden Gül­soy, Erbil ile ilişkilerin mal alım satımının ötesine geçerek ortak yatırımlar ve tedarik zincirleriyle geliştirilmesini istediklerini söy­ledi.

B2B görüşmelerinde 5 sek­törde iş ortaklıkları için anlaşma zemini oluştuğunu ve protokol imzalandığını kaydeden Gülsoy, Irak’ın Kayseri için önemli pa­zarlardan biri olduğunu vurgula­dı. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Sa­lah Saeed Al-Khayyat da iki oda arasında kalıcı ilişkilerin temeli­nin atıldığını ifade ederek, görüş­meler kapsamında 5 sözleşme im­zalandığını söyledi. Tarım ve in­şaat ürünleriyle ilgili anlaşmaları kendisinin de imzaladığını belir­ten Al-Khayyat, Kayseri ile Erbil arasındaki iş birliklerinin siyasi zeminin de elvermesiyle gelişebi­leceğini dile getirdi.