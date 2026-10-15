Kayseri ile Erbil arasında 5 sektörde ticari ön anlaşma
Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri arasında düzenlenen ikili iş görüşmelerinde tarım, inşaat, çelik kapı, PVC kapı-pencere sistemleri ve hal kompleksi olmak üzere 5 sektörde ticari ön anlaşma sağlandı.
Görüşmelerde ayrıca 2 Kayseri firması için bayilik konusunda mutabakata varıldı. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİSİAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileri, KTO’yu ziyaret etti. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat ve beraberindeki heyet, TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik ile UND II. Başkanı Ergün Bilen katıldı.
Ziyarette konuk heyete Kayseri’nin sanayi altyapısı ve ticaret potansiyeli hakkında bilgi veren KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kentin Kültepe Kaniş-Karum’dan bu yana 6 bin yıllık ticaret geleneğine sahip olduğunu belirtti. Kayseri’nin üretim gücü ve girişimci insan kaynağıyla bölgenin ticaret merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Gülsoy, Erbil ile ilişkilerin mal alım satımının ötesine geçerek ortak yatırımlar ve tedarik zincirleriyle geliştirilmesini istediklerini söyledi.
B2B görüşmelerinde 5 sektörde iş ortaklıkları için anlaşma zemini oluştuğunu ve protokol imzalandığını kaydeden Gülsoy, Irak’ın Kayseri için önemli pazarlardan biri olduğunu vurguladı. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat da iki oda arasında kalıcı ilişkilerin temelinin atıldığını ifade ederek, görüşmeler kapsamında 5 sözleşme imzalandığını söyledi. Tarım ve inşaat ürünleriyle ilgili anlaşmaları kendisinin de imzaladığını belirten Al-Khayyat, Kayseri ile Erbil arasındaki iş birliklerinin siyasi zeminin de elvermesiyle gelişebileceğini dile getirdi.