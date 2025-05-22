Kerevitaş yoluna Besler Gıda olarak devam edecek: CEO Altınkılıç hedefi çizdi

Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinin önemli şirketlerinden Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek. Şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdi.

Kurumsal görsel dili de yenilendi

Şirketin ana faaliyet alanı olan gıda sektörüne net bir şekilde vurgu yapan "Besler" ismi, sürdürülebilir büyüme vizyonu, tarım ve gıda sistemlerindeki dönüştürücü etkisi ile bölgesel ölçekte değer yaratma hedefini yansıtması nedeniyle tercih edildi.

Bu doğrultuda, şirketin logosu ve kurumsal görsel dili de yenilenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite odaklı iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu.

CEO Altınkılıç'tan yeni döneme ilişkin değerlendirmeler

Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Besler CEO’su Mert Altınkılınç, etki ettikleri geniş ekosistemde; güçlü ürün portföyü, geniş dağıtım ağı, dinamik iş modeli ve yenilikçi vizyonlarıyla dönüştürücü liderliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Altınkılınç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz."