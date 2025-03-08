Kerevitaş'ın 2024 cirosu 25 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının önemli şirketlerinden Kerevitaş, 2024 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklanan rakamlara göre, geçen sene Kerevitaş’ın toplam cirosu 25 milyar TL, brüt kârı ise yüzde 6,8 artarak 5,9 milyar TL oldu.

2024’te 3,2 milyar TL FAVÖK elde edip, FAVÖK marjını önceki yıla göre 1,4 puan artırarak yüzde 12,8 seviyesine çıkaran Kerevitaş’ın, ihracat geliri ise 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Liderliğini sürdürdü

Kerevitaş, dondurulmuş gıdada SuperFresh markasıyla yüzde 41, margarin sektöründe ise Ülker Bizim Yağ ve Ülker Teremyağ gibi öncü markalarının katkısıyla toplam pazarda yüzde 66,9’luk ciro pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

Geçen yıl Türkiye’nin margarin ihracatı gelirinin yüzde 37’si Kerevitaş markalarıyla geldi. Ülker Bizim Yağ’ın paketli margarin pazarında ciro payı 2023’e göre +2,9’luk artışla yüzde 35,2’ye yükseldi. Teremyağ’ın kase margarin pazarında ciro payı ise +3,7 puan arttı ve yüzde 58,2 oldu.

Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımlar

Kerevitaş, 2024’te toplam 74,6 milyon TL’lik Ar-Ge ve inovasyon yatırımı yaparken, bu merkezlerdeki çalışanları aracılığıyla 2024’te toplam 90 projeyi tamamladı.

İnovasyon stratejisiyle 2024’te yenilikçi lansman, relansman ve kanala özel 28 ürünün tanıtımını yapan SuperFresh’in perakende cirosunun yüzde 20’si yenilikçi ürünlerden geldi.

Tüketici içgörüsü dikkate alınarak geliştirilen SuperFresh Kumpir Topları, global gıda ve içecek sektörünün en büyük fuarlarından SIAL Paris 2024’te “yenilikçi ürün” seçildi.

Kerevitaş Yağ İş biriminde ise inovasyon stratejisi doğrultusunda toplamda 12 yeni ürün lansmanı yapıldı. Bu dönemde yeni bir kategoriye de giriş yapılarak; Ülker Sürmix markası ile Sürülebilir Peynir Kategorisi’nde ürün lansmanları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin tüketici araştırmasına dayalı olarak belirlenen en sevilen markaları, Türkiye’nin Lovemark’ları listesinde dondurulmuş gıdaya da yer verildi ve SuperFresh ilk kez listede yerdı.

"Başarılı bir yılı geride bıraktık"

Kerevitaş'ın 2024 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren şirket CEO’su Mert Altınkılınç, şu açıklamalarda bulundu:

“Kerevitaş olarak sürdürülebilirlik, inovasyon ve dijitalleşme odağındaki faaliyetlerimizle başarılı bir yılı geride bıraktık. Markalarımıza yatırımlarımızı sürdürürken ürünlerimizi her noktada erişilebilir fiyatla tüketicilerimizle buluşturma misyonumuzu önceliklendirdik. Faaliyet gösterdiğimiz dondurulmuş gıda ve yağ sektörlerinin büyümesine katkı gösteren Pazar lideri markalarımız, geniş ürün portföyümüz ve büyüyen ihracat kapasitemiz, başarılı iş sonuçları ve finansal performansımızı güçlendirdi.

Başarılı bir yılı geride bırakırken, sürdürülebilir yarınların güvenilir gıda şirketi olma hedefiyle, etki ettiğimiz geniş ekosistemde, tüm paydaşlarımızı kapsayan uzun vadeli değer yaratmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”