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KESİAD Başkanı Özken: Kemalpaşa’ya teknopark kazandırmak istiyoruz

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, sanayicinin gündeminde yüksek girdi maliyetleri, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü sorununun öne çıktığını söyledi. Kemalpaşa’nın üretim tecrübesinin teknolojiyle desteklenmesi gerektiğini belirten Özken, ilçeye teknopark kazandırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu açıkladı.

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KESİAD Başkanı Özken: Kemalpaşa’ya teknopark kazandırmak istiyoruz

 Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KE­SİAD) Yönetim Kuru­lu Başkanı Zafer Özken, sanayici ve KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu sorunları ve Kemalpaşa’nın önü­müzdeki dönemdeki gelişim alan­larını değerlendirdi. Farklı sektör­lerde faaliyet gösteren iş insanları­nın benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özken, ilk sırada girdi maliyetlerinin geldiğini söy­ledi.

Finansmana erişim maliyet­lerinin de yüksek kaldığını ifade eden Özken, özellikle mamul ürün ihraç eden sanayicilerin dış pazar­larda rekabet etmekte zorlandığını kaydetti. Mevcut tablonun yalnız­ca Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarıyla açıklanamayacağı­nı dile getiren Özken, Türkiye’nin çevresinde ve dünya genelinde ya­şanan gelişmelerin de iş dünyası üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Kemalpaşa sanayi havzasına dönüştü

Kemalpaşa’nın ekonomik ya­pısının yıllar içinde büyük ölçüde değiştiğini belirten Özken, ilçenin 1970’li yıllara kadar ağırlıklı ola­rak tarımsal üretimle öne çıktığı­nı, bu tarihten sonra uygulanan sa­nayi politikalarıyla sanayileşme­nin hız kazandığını anlattı.

Özken, özellikle 2000’li yıllardan itiba­ren Kemalpaşa’nın geniş bir üre­tim havzasına dönüştüğünü ifade etti. İlçede tek bir sektörün ağırlı­ğından söz edilemeyeceğini vurgu­layan Özken, farklı alanlarda üre­tim yapan firmaların Kemalpa­şa’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu yapının doğru yönetilmesi ge­rektiğini belirten Özken, bundan sonraki süreçte bilgi ve teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üreti­min artırılması gerektiğini dile ge­tirdi. Kemalpaşa’nın sanayinin ya­nı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir geçmişe sahip olduğunu hatır­latan Özken, tarımın teknolojiyle desteklenmesinin bölge için yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

Maliyetlerin ardından nitelikli eleman sorunu geliyor

Kemalpaşa’daki sanayicilerin en fazla dile getirdiği sorunların ba­şında maliyetlerin geldiğini belir­ten Özken, nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacının da giderek da­ha fazla öne çıktığını söyledi. İşlet­melerin ihtiyaç duyduğu çalışanla­ra ulaşmakta zorlandığını aktaran Özken, bölgedeki istihdam yapı­sının sanayinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerektiğini ifade et­ti. Sanayinin büyümesiyle birlikte konut ihtiyacının da gündeme gel­diğini belirten Özken, çalışanların barınma olanaklarının geliştiril­mesinin Kemalpaşa açısından ele alınması gereken konular arasında bulunduğunu kaydetti.

“Sorunların çözümü için birlikte hareket etmeliyiz”

KESİAD olarak kamu kurumları, yerel yönetimler ve bölgedeki ku­ruluşlarla ortak hareket etmeye ça­lıştıklarını anlatan Özken, Kemal­paşa’daki sorunların tek bir kurum tarafından çözülemeyeceğini söy­ledi.

Kaymakamlık, belediye ve or­ganize sanayi bölgesi başta olmak üzere farklı kurumlarla yürütülen iş birliklerinin önemine değinen Özken, sanayicinin ihtiyaçlarının ortak bir zeminde ele alınması ge­rektiğini belirtti. Derneğin genç­lere yönelik çalışmalarına da deği­nen Özken, öğrencilerin sanayiyi ve fabrikalardaki farklı meslekle­ri tanımalarına yönelik farkında­lık eğitimleri düzenlediklerini söy­ledi.

Gençlerin üretim süreçlerini yakından görmesini ve meslekler hakkında bilgi edinmesini amaçla­dıklarını ifade etti. Çocukların do­ğa ve üretimle bağ kurmasına yö­nelik çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Özken, çocukların kendi­lerine ayrılan alanlarda ekim yapa­rak ürün yetiştirmelerine imkan sağladıklarını belirtti. Özken, söz konusu çalışmaların sürdürülebi­lir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kemalpaşa’nın yeni rotası teknoloji

Kemalpaşa’nın gelecek döne­minde teknoloji ve sanayide küme­lenmenin daha fazla öne çıkması gerektiğini belirten Özken, KESİ­AD’ın öncelikleri arasında ilçeye teknopark kazandırılmasının bu­lunduğunu açıkladı. Kemalpaşa’da­ki üretim tecrübesinin teknolojiy­le buluşturulması gerektiğini ifade eden Özken, “Kemalpaşa’da bizim de mutlaka içerisinde yer alacağı­mız bir yapı içerisinde teknopark kurulmasını istiyoruz. Teknopark­la birlikte sanayide kümelenme­yi destekleyecek, üretim havza­sının ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez oluşturulabilir. Böyle­ce Kemalpaşa’yı bir çekim noktası haline getirebiliriz” dedi. Bölgede­ki firmaların üretim ve ihracat tec­rübesine işaret eden Özken, KESİ­AD’ın önümüzdeki dönemde bu bi­rikimi yeni projelerle desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

Kaynak: DÜNYA - İZMİR
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