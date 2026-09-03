KESİAD Başkanı Özken: Kemalpaşa’ya teknopark kazandırmak istiyoruz

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Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KE­SİAD) Yönetim Kuru­lu Başkanı Zafer Özken, sanayici ve KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu sorunları ve Kemalpaşa’nın önü­müzdeki dönemdeki gelişim alan­larını değerlendirdi. Farklı sektör­lerde faaliyet gösteren iş insanları­nın benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özken, ilk sırada girdi maliyetlerinin geldiğini söy­ledi.

Finansmana erişim maliyet­lerinin de yüksek kaldığını ifade eden Özken, özellikle mamul ürün ihraç eden sanayicilerin dış pazar­larda rekabet etmekte zorlandığını kaydetti. Mevcut tablonun yalnız­ca Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarıyla açıklanamayacağı­nı dile getiren Özken, Türkiye’nin çevresinde ve dünya genelinde ya­şanan gelişmelerin de iş dünyası üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Kemalpaşa sanayi havzasına dönüştü

Kemalpaşa’nın ekonomik ya­pısının yıllar içinde büyük ölçüde değiştiğini belirten Özken, ilçenin 1970’li yıllara kadar ağırlıklı ola­rak tarımsal üretimle öne çıktığı­nı, bu tarihten sonra uygulanan sa­nayi politikalarıyla sanayileşme­nin hız kazandığını anlattı.

Özken, özellikle 2000’li yıllardan itiba­ren Kemalpaşa’nın geniş bir üre­tim havzasına dönüştüğünü ifade etti. İlçede tek bir sektörün ağırlı­ğından söz edilemeyeceğini vurgu­layan Özken, farklı alanlarda üre­tim yapan firmaların Kemalpa­şa’da faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bu yapının doğru yönetilmesi ge­rektiğini belirten Özken, bundan sonraki süreçte bilgi ve teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üreti­min artırılması gerektiğini dile ge­tirdi. Kemalpaşa’nın sanayinin ya­nı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir geçmişe sahip olduğunu hatır­latan Özken, tarımın teknolojiyle desteklenmesinin bölge için yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

Maliyetlerin ardından nitelikli eleman sorunu geliyor

Kemalpaşa’daki sanayicilerin en fazla dile getirdiği sorunların ba­şında maliyetlerin geldiğini belir­ten Özken, nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacının da giderek da­ha fazla öne çıktığını söyledi. İşlet­melerin ihtiyaç duyduğu çalışanla­ra ulaşmakta zorlandığını aktaran Özken, bölgedeki istihdam yapı­sının sanayinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerektiğini ifade et­ti. Sanayinin büyümesiyle birlikte konut ihtiyacının da gündeme gel­diğini belirten Özken, çalışanların barınma olanaklarının geliştiril­mesinin Kemalpaşa açısından ele alınması gereken konular arasında bulunduğunu kaydetti.

“Sorunların çözümü için birlikte hareket etmeliyiz”

KESİAD olarak kamu kurumları, yerel yönetimler ve bölgedeki ku­ruluşlarla ortak hareket etmeye ça­lıştıklarını anlatan Özken, Kemal­paşa’daki sorunların tek bir kurum tarafından çözülemeyeceğini söy­ledi.

Kaymakamlık, belediye ve or­ganize sanayi bölgesi başta olmak üzere farklı kurumlarla yürütülen iş birliklerinin önemine değinen Özken, sanayicinin ihtiyaçlarının ortak bir zeminde ele alınması ge­rektiğini belirtti. Derneğin genç­lere yönelik çalışmalarına da deği­nen Özken, öğrencilerin sanayiyi ve fabrikalardaki farklı meslekle­ri tanımalarına yönelik farkında­lık eğitimleri düzenlediklerini söy­ledi.

Gençlerin üretim süreçlerini yakından görmesini ve meslekler hakkında bilgi edinmesini amaçla­dıklarını ifade etti. Çocukların do­ğa ve üretimle bağ kurmasına yö­nelik çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Özken, çocukların kendi­lerine ayrılan alanlarda ekim yapa­rak ürün yetiştirmelerine imkan sağladıklarını belirtti. Özken, söz konusu çalışmaların sürdürülebi­lir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kemalpaşa’nın yeni rotası teknoloji

Kemalpaşa’nın gelecek döne­minde teknoloji ve sanayide küme­lenmenin daha fazla öne çıkması gerektiğini belirten Özken, KESİ­AD’ın öncelikleri arasında ilçeye teknopark kazandırılmasının bu­lunduğunu açıkladı. Kemalpaşa’da­ki üretim tecrübesinin teknolojiy­le buluşturulması gerektiğini ifade eden Özken, “Kemalpaşa’da bizim de mutlaka içerisinde yer alacağı­mız bir yapı içerisinde teknopark kurulmasını istiyoruz. Teknopark­la birlikte sanayide kümelenme­yi destekleyecek, üretim havza­sının ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez oluşturulabilir. Böyle­ce Kemalpaşa’yı bir çekim noktası haline getirebiliriz” dedi. Bölgede­ki firmaların üretim ve ihracat tec­rübesine işaret eden Özken, KESİ­AD’ın önümüzdeki dönemde bu bi­rikimi yeni projelerle desteklemeyi hedeflediğini söyledi.