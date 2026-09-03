KESİAD Başkanı Özken: Kemalpaşa’ya teknopark kazandırmak istiyoruz
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, sanayicinin gündeminde yüksek girdi maliyetleri, finansmana erişim ve nitelikli iş gücü sorununun öne çıktığını söyledi. Kemalpaşa’nın üretim tecrübesinin teknolojiyle desteklenmesi gerektiğini belirten Özken, ilçeye teknopark kazandırılmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu açıkladı.
Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özken, sanayici ve KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu sorunları ve Kemalpaşa’nın önümüzdeki dönemdeki gelişim alanlarını değerlendirdi. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Özken, ilk sırada girdi maliyetlerinin geldiğini söyledi.
Finansmana erişim maliyetlerinin de yüksek kaldığını ifade eden Özken, özellikle mamul ürün ihraç eden sanayicilerin dış pazarlarda rekabet etmekte zorlandığını kaydetti. Mevcut tablonun yalnızca Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarıyla açıklanamayacağını dile getiren Özken, Türkiye’nin çevresinde ve dünya genelinde yaşanan gelişmelerin de iş dünyası üzerinde etkili olduğunu söyledi.
Kemalpaşa sanayi havzasına dönüştü
Kemalpaşa’nın ekonomik yapısının yıllar içinde büyük ölçüde değiştiğini belirten Özken, ilçenin 1970’li yıllara kadar ağırlıklı olarak tarımsal üretimle öne çıktığını, bu tarihten sonra uygulanan sanayi politikalarıyla sanayileşmenin hız kazandığını anlattı.
Özken, özellikle 2000’li yıllardan itibaren Kemalpaşa’nın geniş bir üretim havzasına dönüştüğünü ifade etti. İlçede tek bir sektörün ağırlığından söz edilemeyeceğini vurgulayan Özken, farklı alanlarda üretim yapan firmaların Kemalpaşa’da faaliyet gösterdiğini söyledi.
Bu yapının doğru yönetilmesi gerektiğini belirten Özken, bundan sonraki süreçte bilgi ve teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretimin artırılması gerektiğini dile getirdi. Kemalpaşa’nın sanayinin yanı sıra tarımsal üretimde de güçlü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Özken, tarımın teknolojiyle desteklenmesinin bölge için yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.
Maliyetlerin ardından nitelikli eleman sorunu geliyor
Kemalpaşa’daki sanayicilerin en fazla dile getirdiği sorunların başında maliyetlerin geldiğini belirten Özken, nitelikli iş gücü ve ara eleman ihtiyacının da giderek daha fazla öne çıktığını söyledi. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu çalışanlara ulaşmakta zorlandığını aktaran Özken, bölgedeki istihdam yapısının sanayinin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Sanayinin büyümesiyle birlikte konut ihtiyacının da gündeme geldiğini belirten Özken, çalışanların barınma olanaklarının geliştirilmesinin Kemalpaşa açısından ele alınması gereken konular arasında bulunduğunu kaydetti.
“Sorunların çözümü için birlikte hareket etmeliyiz”
KESİAD olarak kamu kurumları, yerel yönetimler ve bölgedeki kuruluşlarla ortak hareket etmeye çalıştıklarını anlatan Özken, Kemalpaşa’daki sorunların tek bir kurum tarafından çözülemeyeceğini söyledi.
Kaymakamlık, belediye ve organize sanayi bölgesi başta olmak üzere farklı kurumlarla yürütülen iş birliklerinin önemine değinen Özken, sanayicinin ihtiyaçlarının ortak bir zeminde ele alınması gerektiğini belirtti. Derneğin gençlere yönelik çalışmalarına da değinen Özken, öğrencilerin sanayiyi ve fabrikalardaki farklı meslekleri tanımalarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenlediklerini söyledi.
Gençlerin üretim süreçlerini yakından görmesini ve meslekler hakkında bilgi edinmesini amaçladıklarını ifade etti. Çocukların doğa ve üretimle bağ kurmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini de anlatan Özken, çocukların kendilerine ayrılan alanlarda ekim yaparak ürün yetiştirmelerine imkan sağladıklarını belirtti. Özken, söz konusu çalışmaların sürdürülebilir şekilde devam edeceğini söyledi.
Kemalpaşa’nın yeni rotası teknoloji
Kemalpaşa’nın gelecek döneminde teknoloji ve sanayide kümelenmenin daha fazla öne çıkması gerektiğini belirten Özken, KESİAD’ın öncelikleri arasında ilçeye teknopark kazandırılmasının bulunduğunu açıkladı. Kemalpaşa’daki üretim tecrübesinin teknolojiyle buluşturulması gerektiğini ifade eden Özken, “Kemalpaşa’da bizim de mutlaka içerisinde yer alacağımız bir yapı içerisinde teknopark kurulmasını istiyoruz. Teknoparkla birlikte sanayide kümelenmeyi destekleyecek, üretim havzasının ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez oluşturulabilir. Böylece Kemalpaşa’yı bir çekim noktası haline getirebiliriz” dedi. Bölgedeki firmaların üretim ve ihracat tecrübesine işaret eden Özken, KESİAD’ın önümüzdeki dönemde bu birikimi yeni projelerle desteklemeyi hedeflediğini söyledi.