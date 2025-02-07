Kestelli: Gençler tarımı cazip bir kariyer alanı olarak görmüyor

Özlem SARSIN

Projesi ödüle layık görülen gençler ödüllendirildi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda dünyanın önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, küresel iklim değişikliği, azalan tarım arazileri ve tükenen su kaynakları, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamada büyük tehditler oluşturduğunu ifade etti.

Teknoloji ve dijitalleşmenin tarımda verimliliği artırma fırsatları sunduğunu vurgulayan Kestelli, “Ancak tarımsal üretim giderek daha fazla teknoloji isteyen bir dönüşüme uğrarken bugün yaş ortalaması 55’i bulan çiftçi nüfusumuz giderek yaşlanıyor. Gençler ise tarımı cazip bir kariyer alanı olarak görmüyor. Tarım, yenilikçi bir sektöre dönüşürse, gençler bu alanda umut bulabilir” diye konuştu.

“Tarım gençlerle yükselecek”

Türkiye’nin ve buna bağlı tarımın geleceğinin gençlerde saklı olduğunu düşünen Kestelli, “İzmir Ticaret Borsası olarak, tarım sektörünün gençler için bu fırsatları sunan en güçlü alanlardan biri olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle, gençlerimizi tarımla buluşturmak için “Toprak ve Çocuk” ve “Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikir Yarışması” gibi projeler geliştiriyoruz. Amacımız, gençlerin tarımı yalnızca bir meslek değil, bir gelecek fırsatı olarak görmesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki tarım gençlerle yükselecek ve Türkiye’nin geleceğini inşa edecek.

Borsamızın bu yıl dokuzuncusunu düzenlediği "Tarım Gençlerle Yükseliyor Fikir Yarışması" ile bu sorunun çözümüne kısmen de olsa katkı vermeye çalışıyoruz. Gençlerin ilgisini yeniden tarıma yöneltmek adına onları teşvik ediyoruz. Tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç sağlayabileceğini gençlerimize göstermek zorundayız” dedi.