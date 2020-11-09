KFC Türkiye’nin yeni CMO’su Özkan Özyavuz oldu
Ülke çapında 140’tan fazla restoranıyla faaliyet gösteren KFC Türkiye’nin yeni CMO’su Özkan Özyavuz oldu. Özyavuz, KFC’nin Türkiye’deki tüm pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İŞ Gıda çatısı altında hizmet veren KFC Türkiye’nin yeni CMO’luk görevini Özkan Özyavuz üstlenecek.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2008 yılında mezun olan Özyavuz, aynı yıl Fiyatlandırma Uzmanı olarak göreve başladığı Avea’dan 2010 yılında Turkcell’e geçiş yaparak; sırasıyla Fiyatlandırma Uzmanı, Genç Segment Marka Müdürü ve Premium ve Profesyonel Segment Marka Müdürü olarak çalıştı.
Özyavuz, 2017 yılından bu yana MacFit / Mars Sportif’de “Pazarlama Direktörü” olarak görev yapıyordu.