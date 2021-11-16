Kimyada ilk aday Tayfun Koçak oldu

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL

Nisan ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki ihracatçı birliklerinde yapılacak seçimler için İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) seçim çalışmaları hızlandı. Başkan adaylığını resmi olarak ilk açıklayan isim Tayfun Koçak oldu. 23 Eylül’de “Kimyada ‘birlik’ bozuldu iki aday çıktı, üçüncüsü yolda” başlıklı haberimizde İKMİB’de yaşanan seçim çalışmalarına ilişkin detayları vermiş, Tayfun Koçak’ın aday olacağını yazmıştık.

Koçak İKMİB’de yönetim kurulu üyesi olan ve aynı zamanda Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayicileri Derneği (MAPESAD) yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüten Koçak, sektörde birlik ve ortak akılı sağlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Firması Koçak Petrol ile madeni yağ sektörünün önemli isimler arasında yer alan Tayfun Koçak, yönetim listesini de kimyanın alt sektörleri olan plastik, kozmetik, mineral yakıtlar, organik kimya gibi alanların temsilcilerinden oluşturacak. Yönetim listesini oluşturmaya devam eden ettiklerini ifade eden Koçak, uzak pazarlara daha fazla ihracat yapmak ve sektörün 0,7 dolar olan katma değerini en az 1,5 dolara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Ortak akılla ihracata odaklanacak

İKMİB bünyesinde birçok alt sektörün var olduğunu vurgulayan Koçak, şu açıklamalarda bulundu: “Sadece kuracağımız yönetim kurulu üyeleri ile değil, 51 kişilik genişletilmiş yönetim kurulu ile hemen her sektörden temsilci alıp ortak akılla hem ihracatı geliştirmek hem de kilogram bazında değeri artırmayı hedefliyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Rakip anlayışımız yok. Ben değil biz anlayışını uygularsak başarıyı elde edebiliriz. Birkaç STK değil tüm STK'larla iletişim halinde, kucaklayıcı olmak lazım. Seçimler bittiğinde rekabet etiğimiz isimlerle birlikte hareket etmenin sektörümüz için en doğrusu olduğuna inanıyoruz” dedi.

İhracatçı istikrarlı kurdan yana

İhracatçının her zaman istikrarlı kurdan yana olduğunu söyleyen Tayfun Koçak, "Özellikle madeni yağda yüzde 70’in üzerinde ithal girdi söz konusu. Yerli ve milli üretim vizyonu kapsamında ülkemizde bu gibi ürünleri üretebilir miyiz sorusunun yanıtını arıyoruz. Üretirsek hem ithalatın önünü kesmiş olacağız hem de yerlileşme ve millileşme projesinde maliyeti azaltacağız. Hem emtia fiyatlarının hem de kurun artması bizi olumsuz etkiliyor. Ara mamullerde de ciddi artışlar var. Emtia üzerinde fiyat artış beklentisi tedarikçinin mal vermesinde aksaklık yaratıyor. Doların artması bizim aleyhimize. Müşteriler bu artışlarda bile bizlerden indirim istiyor. İthalata dayalı bir sektörüz. Bunun dezavantajı oluyor. İstikrarlı ve öngörülebilir bir kuru tercih ediyoruz.”

Önder, adaylıktan vazgeçti Koçak ile birlikte hareket edecek

Tayfun Koçak’ın adaylığını açıklamasının ardından gözler İKMİB Başkanı Adil Pelister ve eski Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder’e çevrildi. Yeniden aday olacağını yönetim kuruluna bildiren Pelister’in, yakın bir zamanda adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Burak Önder’in ise başkan adayı olmaktan vazgeçtiği konuşulurken, Tayfun Koçak ile birlikte hareket edeceği dile getiriliyor.