‘Kız Kardeşim’ örnek proje olarak BM’de anlatıldı

Her sene New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 66’ncı oturumu dünyanın tüm bölgelerinden üye devletlerin, BM kuruluşlarının ve ECOSOC tarafından akredite edilmiş sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar) temsilcilerinin katılımı 17 Mart’ta gerçekleşti.



Bu seneki Kadının Statüsü Komisyonu oturumu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ‘Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlenmesi’ paneli gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık tarafından açılışı yapılan panelde, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, kadının güçlenmesi konusunda örnek projelerden biri olan ‘Kız Kardeşim’ projesini anlattı.

1 milyon lirayı aşkın hibe desteği sağlandı

2015’ten bu yana kesintisiz olarak devam eden Kız Kardeşim Projesi’yle bugüne kadar Türkiye genelinde 15-55 yaş arası 400 binin üzerinde kadına eğitim, hibe programları ve ilham buluşmaları ile ulaşıldı. 2021 yılında kurulan Kız Kardeşim Akademisi’nden bugüne kadar 8 bin 200 kadın faydalandı. 2020 yılından bu yana Öğretmen Akademisi Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle davam eden Yarınım Kız Kardeşim çalışmalarıyla bugüne kadar eğitim alan 3 bin 591 öğretmen aracılığı ile 359 bin 100 öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile üretici ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınlara yönelik bir eğitim programı hazırlandı 7 yılda toplam 72 kadın kooperatifine ulaşıldı. Üretici kadınlarla satın alma günleri ve mentorluk programlarının da düzenlendiği proje kapsamında, girişimci kadınlarla ilham buluşmaları organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında 2019’dan itibaren düzenlenen hibe programları ile 41 girişimci kadına toplamda 1 milyon 40 bin TL hibe desteği sağlandı.

Örnek projeler paylaşılıyor

Kadının Statüsü Komisyonu (The Commission on the Status of Women - CSW), temel hedefi cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın istihdamının artırılması olan küresel bir devletlerarası oluşum. Komisyon’un her yıl iki hafta süren oturumu BM Üyesi Devletlerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve BM’nin ilgili birimlerinin katılımı ile BM’nin New York’taki genel merkezinde düzenleniyor. Toplantıda cinsiyet eşitliği konusundaki global politika dokümanındaki hedeflere ilişkin ilerlemeler ve eksikliklerin yanı sıra cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi üzerinde etkili olacak yeni konular tartışılıyor.

Projesi kapsamında 10 ilde bin kadına eğitim verildi

Türkiye’nin 81 ilinde 7000 kadın girişimci üyesi bulunan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir olması için projeler ürettiklerini belirten TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk Öztürk, TOBB, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığıyla yürüttükleri Kız Kardeşim Projesi kapsamında, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınlara ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerinin artırmaları için bugüne kadar, 10 ilde 72 kadın kooperatifinden bin kadına eğitim verdiklerini söyledi.

Ayrıca kadın kooperatiflerin güçlenmesi ve sürdürülebilir olması için birçok ilde çalıştay ve toplantılar düzenlediklerini anlatan Öztürk, kooperatiflerden gelen talep ve beklentileri karar alıcılar ile paylaştıklarını aktardı. Kadın kooperatiflerinin kadın istihdamının artmasında ve kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında önemini vurgulayan Öztürk, kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını, bu sebeple ülkemizde kadın kooperatiflerine verilen desteğin artarak devam ettiğini kaydetti.