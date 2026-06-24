KOBİ OSB Bursa’yı yeni faza taşıyacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Nezaket ÇETİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentin üretim ve yatırım gündemine yön verecek yeni dönem projelerini açıkladı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, uzun süredir Bursa sanayisinin çözüm bekleyen başlıkları arasında yer alan KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (KOBİ OSB) projesinde izin süreçlerinin tamamlandığını, kamulaştırma aşamasına geçildiğini duyurdu.

Temmuz ayının ilk haftasında resmî talep toplama sürecinin başlayacağını belirten Burkay, projenin özellikle şehir içinde dağınık yapı içinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni üretim alanları oluşturacağını söyledi.

Burkay, Bursa sanayisinin sürdürülebilir büyümesi açısından üretim alanı ihtiyacının kritik seviyeye ulaştığını belirterek, yeni bölgenin önemli bir kapasite açığını gidereceğini ifade etti.

KOBİ OSB’nin yalnızca arsa üretimine dayalı bir model olmayacağını vurgulayan Burkay, yeni nesil üretim altyapısı, kümelenme yaklaşımı, lojistik bağlantılar ve enerji altyapısıyla firmaların daha verimli üretim yapabileceği bir yapı oluşturulacağını kaydetti. Burkay, özellikle yeşil dönüşüm, verimlilik ve uluslararası standartlara uyum açısından işletmelerin yeni nesil sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

KOBİ odaklı büyüme modeli

Bursa ekonomisinin üretim gücünü koruyarak yeni yatırım alanlarıyla büyümesini amaçladıklarını belirten Burkay, gelişmiş ekonomilerde büyümenin temel taşı olan KOBİ’lerin Bursa’nın gelecek dönem kalkınma modelinde de belirleyici olacağını ifade etti.

Burkay, BTSO’nun son 13 yılda açıkladığı projeler kapsamında sanayi, teknoloji, eğitim, ihracat ve lojistik alanlarında 60’ın üzerinde yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Bursa’nın üretim kapasitesini artırmanın yanında yeni ekonomik alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Burkay, kentin bugün ulaştığı ekonomik ölçeğin güçlü altyapı yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa’nın toplam 36 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığını açıklayan Burkay, kentin üretim ve ihracat gücünü koruyabilmesi için yeni sanayi ve ticaret alanlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TEKNOSAB’da yatırım tutarı 100 milyar liraya ulaşacak

BTSO’nun en önemli vizyon projelerinden TEKNOSAB’ın Bursa’nın üretim gücünü büyüten stratejik bir yatırım olduğunu belirten İbrahim Burkay, bölgenin 3 yılda yatırıma hazır hâle getirildiğini hatırlattı.

TEKNOSAB’da 60 milyar liralık yatırımla 27 fabrikanın üretimde olduğunu aktaran Burkay, 2027 sonunda ise üretime geçen firma sayısının 52’ye ulaşacağını bildirdi.

Burkay, TEKNOSAB’da toplam yatırım tutarının 100 milyar liraya çıkacağını, 2030 yılında ise tüm parsellerde üretimin hedeflendiğini kaydetti.

Yeni dönemin stratejik yatırımları arasında veri merkezi ve yapay zekâ dönüşüm merkezi projelerinin de yer aldığını belirten Burkay, uluslararası ortaklıklarla büyük ölçekli bir veri merkezi yatırımının Bursa’ya kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

BTSO Teknoloji Kampüsü bünyesinde kurulacak Yapay Zekâ Dönüşüm Merkezi ile sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerine destek verilmesi planlanıyor.

Ticaret ve üretim altyapısı genişliyor

Burkay, üretimin yanında ticaret altyapısını da güçlendirecek Organize Ticaret Bölgeleri ile TEKNOSAB Gıda İhtisas OSB projelerini de açıkladı.

Otoyol, liman ve demiryolu entegrasyonuna dayalı yeni yapı sayesinde Bursa’nın bölgesel ticaret merkezi konumunun güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Gıda sektöründen gelen talepler doğrultusunda planlanan Gıda İhtisas OSB için de temmuz ayında resmî talep sürecinin başlayacağını duyuran Burkay, açıklanan projelerin birbirinden bağımsız yatırımlar olmadığını, Bursa’nın yeni ekonomik ekosistemini oluşturacak bütünleşik dönüşüm modelinin parçaları olduğunu vurguladı.