Koçak: Vaatlerimiz şimdiden gerçekleşiyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) yarın seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirilecek. Seçim öncesi heyecan ve tansiyon yüksek.

İKMİB Başkan Adayı Tayfun Koçak, mevcut yönetimin seçime bir gün kala aday projelerini gerçekleştirmeye çalıştığını savundu.

Koçak, “Mevcut yönetim 4 yıldır planlamadığı projeleri son dakika gerçekleştirmeye çalışıyor. Bizim en önemli projemiz olan ‘aidatları düşürme’ vaadimiz, seçime bir gün kala mevcut yönetim tarafından acil bir kararla devreye alınıyor. Bizler aday olarak ne kadar doğru bir karar aldığımızı şimdi daha net görmüş olduk. İnşallah seçildikten sonra da projelerimizle herkese örnek olmaya devam edeceğiz. Sektörümüzü her zaman bir üst seviyeye taşımak için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.