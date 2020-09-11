KoçSistem’e Stevie’den 9 ödül

11 Eylül 2020

KoçSistem, yaptığı açıklama ile 'Stevie Business Awards 2020'de bu yıl 9 farklı kategoride 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz ödül aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre KoçSistem, dijital yayıncılık ürünü Pixage, ‘Yılın İçerik Yönetimi Ürünü’ olurken Pixage Web Sitesi ‘Yılın Bilgisayar Servisleri Web Sitesi’ ve 'Yılın Pazarlama Lideri” kategorilerinde altın Stevie’ye layık görüldü. Bu yıl ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Pazarlama Departmanı' alanlarında da gümüş ödül aldı.

Bir ödül de Aile Saati projesine

Açıklamaya göre, KoçSistem’in hayata geçirdiği Aile Saati kurumsal sosyal sorumluluk projesi de bu yıl Stevie jürisi tarafından “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje İletişimi ve PR Kampanyası” kategorisinde bronz ödüle değer görüldü. Çocuklarda ve ebeveynlerde teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında farkındalığı yükseltme hedefi taşıryan Aile Saati projesi kapsamında KoçSistem çalışanlarının ve AÇEV uzmanlarının katkısı ile ebeveynlerin eğitimine destek veriliyor.

Ayrıca markanın Stevie Awards 2020’de Pixage, HREdition ve E-İrsaliye çözümlerinin de ödüle layık görüldüğün belirtildiği açıklamada, KoçSistem Pixage Web Sitesi'nin bu yıl ikisi altın birisi bronz üç farklı ödülün sahibi olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, pandemi nedeniyle ortaya çıkan uzaktan çalışma şartlarında kurumlara büyük esneklik sağlayan KoçSistem HREdition ve E-Çözümler ürün ailesinin bir parçası olan E-İrsaliye Dönüşüm SaaS uygulamaları da Stevie Awards 2020’de bronz ödül aldı.

“Stevie Ödülleri marka vizyonumuzu tüm boyutlarıyla teyit etti”

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, pandemi koşullarında hızla değişen küresel pazar şartlarına Türkiye’nin yeni değerlere odaklanarak yanıt vermesi gerektiğini söyledi. "Stevie Awards 2020 jürisinin KoçSistem’in marka değeri konusunda aldığı mesafeyi titizlikle değerlendirmesi ve bunun sonucunda 9 farklı ödüle layık görülmesi hepimizi gururlandırdı" diye Akarca, 'Geleceği Keşfet' mottosu ile dijital dönüşümü yalnızca sektörleri ve kurumları değil bütün bir toplumu kavrayan derinlikli bir mesele olarak ele almayı özellikle tercih ettiklerini aktardı.

Akarca, "Stevie Awards 2020 jürisinin bu yöndeki çabalarımızı marka, çalışan ve ürün boyutuyla dikkate alarak değerlendirmesinden son derece mutluyuz. Çalışma arkadaşım Evren Dereci’yi 'Yılın Pazarlama Yöneticisi' seçildiği için ayrıca kutluyorum. Kuşkusuz Yılın Pazarlama Departmanı olarak ödül alan diğer çalışma arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bu arada Türkiye’de anne babaların ciddi bir sorununa çözüm önerileri getiren KoçSistem Aile Saati sosyal sorumluluk projesine omuz veren tüm mesai arkadaşlarıma bu ödüllerin yeni başarılar getirmesini diliyorum. KoçSistem’in kurumlara ve ekonomiye sunduğu çözüm ve hizmetlerin yanı sıra bu tarz değerlendirmelerin sağladığı pozitif enerjiyle ülke olarak dijital endeksimizi yükselten daha birçok çalışmaya imza atacağına içtenlikle inanıyorum.” dedi.