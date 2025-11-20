“Konteyner taşımacılığında bölgemizde fark yaratıyoruz”
Mersin Limanı’na yalnızca 3 kilometre mesafede konumlanan İvme Depo & Lojistik Hizmetleri, konteyner depolama ve şehir içi konteyner taşımacılığı yapıyor. Şirketin Kurucu Ortağı Orçun Mutluay, “Esnek yapımızla konteyner taşımacılığında bölgede fark yaratıyoruz” dedi.
Mersin merkezli İvme Depo & Lojistik Hizmetleri; konteyner taşımacılığı, depolama ve iç dolum/boşaltım alanlarındaki güçlü altyapısı ile bölgenin en dinamik lojistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kendi filosu, modern ekipmanları ve esnek operasyon kabiliyetiyle müşterilerine zamanında, güvenli ve verimli çözümler sunuyor.
“Liman ve depolar arasındaki yoğun trafiği yönetiyor”
Mersin Limanı’na yalnızca 3 kilometre mesafede, toplam 16 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren İvme Depo & Lojistik Hizmetleri, hem konteyner depolama hem de şehir içi konteyner taşımacılığı alanında dikkat çekiyor. Şirket, öz mal araç filosu ile Mersin Limanı ve çevresindeki depolar arasında yoğun konteyner trafiğini yönetiyor. Yaklaşık bin konteyner kapasiteli depolama sahasıyla bölgedeki önemli lojistik üslerden biri haline gelen tesis, 3 bin 500 metrekare kapalı alanında ithalat ve ihracata konu ürünleri güvenli şekilde depolayabiliyor. Aynı anda 3 konteyner operasyonu gerçekleştirebilen İvme Depo, günlük ortalama 50- 70 konteyner dolum ve boşaltım işlemiyle yüksek operasyonel verimliliğe ulaşmış durumda.
Şirketin sahasında 1 adet Kalmar marka Stacker, çeşitli tonajlarda forkliftler, 6 adet çekici-dorse, proje yüklerinin operasyonunu sağlayacak çeşitli ataçmanlar bulunmakta olup müşteri taleplerine hızlı ve esnek çözümler geliştiriliyor. Konteyner taşımacılığında zaman yönetiminin ve ekipman kalitesinin belirleyici olduğunu söyleyen İvme Depo & Lojistik Kurucu Ortağı Orçun Mutluay, “Her konteyner bizim için bir güven sözleşmesi gibidir. Yüklerin limandan depoya, depodan müşteriye eksiksiz ulaşması için tüm süreci titizlikle planlıyoruz” dedi.
Orçun Mutluay, firmanın temel prensiplerinin iş güvenliği ve çevre duyarlılığı olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Lojistik süreçlerde güvenliği ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Müşteri memnuniyetini daima önceliğimiz olarak görüyoruz. Esnek ve çözüm odaklı yapımız sayesinde değişen taleplere hızla uyum sağlıyoruz. Dünya standartlarında gerçekleştirdiğimiz yükleme ve boşaltma operasyonlarımızla Mersin bölgesinde güçlü bir lojistik aktör olarak öne çıkmak istiyoruz.”
Orçun Mutluay, fuar katılımlarının yeni iş ortaklıkları kurmak ve markayı tanıtmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Yeni bir firma olmamıza rağmen, uluslararası ölçekli fuarlarda yer almak bizim için çok kıymetli. Hem mevcut iş ağımızı genişletiyoruz hem de ulaşamadığımız üst düzey yöneticilerle birebir görüşme fırsatı yakalıyoruz. Bu tür organizasyonlar uzun vadede önemli geri dönüşler sağlıyor” açıklamasında bulundu.
Son olarak Mersin’in sahip olduğu güçlü lojistik potansiyele rağmen hâlâ kapsamlı bir fuar merkezinden yoksun olmasının şehir tanıtımına ve yatırım çekme gücüne zarar verdiğini de dikkat çeken Orçun Mutluay, , “Fuar turizmi, Mersin’in uluslararası lojistik kimliğini güçlendirecek potansiyele sahip. Dolayısıyla şehrimizin bu alanda daha görünür olması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.