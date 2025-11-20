“Konteyner taşımacılığında bölgemizde fark yaratıyoruz”

Mersin merkezli İvme Depo & Lojistik Hizmetleri; kon­teyner taşımacılığı, depolama ve iç dolum/boşaltım alanlarında­ki güçlü altyapısı ile bölgenin en dinamik lojistik merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kendi filo­su, modern ekipmanları ve esnek operasyon kabiliyetiyle müşteri­lerine zamanında, güvenli ve ve­rimli çözümler sunuyor.

“Liman ve depolar arasındaki yoğun trafiği yönetiyor”

Mersin Limanı’na yalnızca 3 kilometre mesafede, toplam 16 bin 500 metrekarelik alanda fa­aliyet gösteren İvme Depo & Lo­jistik Hizmetleri, hem kontey­ner depolama hem de şehir içi konteyner taşımacılığı alanın­da dikkat çekiyor. Şirket, öz mal araç filosu ile Mersin Limanı ve çevresindeki depolar arasında yoğun konteyner trafiğini yönetiyor. Yaklaşık bin konteyner kapasiteli depolama sahasıyla bölgedeki önemli lojistik üslerden biri haline gelen tesis, 3 bin 500 metrekare kapalı ala­nında ithalat ve ihracata konu ürünleri güvenli şekilde depola­yabiliyor. Aynı anda 3 konteyner operasyonu gerçekleştirebilen İvme Depo, günlük ortalama 50- 70 konteyner dolum ve boşaltım işlemiyle yüksek operasyonel ve­rimliliğe ulaşmış durumda.

Şirketin sahasında 1 adet Kal­mar marka Stacker, çeşitli to­najlarda forkliftler, 6 adet çeki­ci-dorse, proje yüklerinin ope­rasyonunu sağlayacak çeşitli ataçmanlar bulunmakta olup müşteri taleplerine hızlı ve esnek çözümler geliştiriliyor. Kontey­ner taşımacılığında zaman yöne­timinin ve ekipman kalitesinin belirleyici olduğunu söyleyen İv­me Depo & Lojistik Kurucu Orta­ğı Orçun Mutluay, “Her kontey­ner bizim için bir güven sözleş­mesi gibidir. Yüklerin limandan depoya, depodan müşteriye ek­siksiz ulaşması için tüm süreci ti­tizlikle planlıyoruz” dedi.

Orçun Mutluay, firmanın te­mel prensiplerinin iş güvenliği ve çevre duyarlılığı olduğunu vurgu­layarak, şu değerlendirmeyi yap­tı: “Lojistik süreçlerde güvenli­ği ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Müşteri memnuniye­tini daima önceliğimiz olarak gö­rüyoruz. Esnek ve çözüm odaklı yapımız sayesinde değişen talep­lere hızla uyum sağlıyoruz. Dünya standartlarında gerçekleştirdiği­miz yükleme ve boşaltma operas­yonlarımızla Mersin bölgesinde güçlü bir lojistik aktör olarak öne çıkmak istiyoruz.”

Orçun Mutluay, fuar katılım­larının yeni iş ortaklıkları kur­mak ve markayı tanıtmak açısın­dan büyük önem taşıdığını belir­terek, “Yeni bir firma olmamıza rağmen, uluslararası ölçekli fu­arlarda yer almak bizim için çok kıymetli. Hem mevcut iş ağımızı genişletiyoruz hem de ulaşama­dığımız üst düzey yöneticilerle birebir görüşme fırsatı yakalıyo­ruz. Bu tür organizasyonlar uzun vadede önemli geri dönüşler sağ­lıyor” açıklamasında bulundu.

Son olarak Mersin’in sahip ol­duğu güçlü lojistik potansiye­le rağmen hâlâ kapsamlı bir fuar merkezinden yoksun olmasının şehir tanıtımına ve yatırım çek­me gücüne zarar verdiğini de dik­kat çeken Orçun Mutluay, , “Fu­ar turizmi, Mersin’in uluslararası lojistik kimliğini güçlendirecek potansiyele sahip. Dolayısıyla şehrimizin bu alanda daha görü­nür olması gerekiyor” değerlen­dirmesini yaptı.