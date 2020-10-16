Kordsa, sürdürülebilirlikte “Altın Şirket" unvanı aldı

16 Ekim 2020

Şirketten yapılan açıklamaya göre küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini sağlamak için Ecovadis ile ortaklık kuran şirketler arasında yer alan Kordsa, Ecovadis tarafından 2015-2019 yılları sürdürülebilirlik çalışmaları açısından 40 binden fazla şirketin incelenmesi sonucu verilen değerlendirme puanını yükselterek "Altın (Gold) Şirket" kategorisine ulaştı.

Açıklamada, "Faaliyet gösterdiği lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında sektöre yön veren, yaşamı kolaylaştıran, daha verimli ve çevreci teknolojiler üretmek için çaba gösteren Kordsa, yaşamı sorumlulukla güçlendiriyor. Tüm paydaşları için değer üretmeye ve çevre dostu projeler geliştirmeye devam eden Kordsa, çevre, çalışan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik uygulamalarının baz alındığı bu sistematik değerlendirmede aldığı başarıyla attığı her adımın, geliştirdiği her teknolojinin odağında sürdürülebilirlik olduğunun bir kez daha altını çiziyor." denildi.