KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvurular yarın başlıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) İstihdam Koruma Destek Programı'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kacır, söz konusu programa başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.

Çalışan başına aylık 2.500 TL destek

Bakan Kacır, program kapsamında KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2 bin 500 TL geri ödemesiz destek sağlanacağını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atıyoruz.

KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programını başlatıyoruz. Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını koruyan KOBİ sınıfındaki işletmelere, çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlıyoruz.

Sanayicilerimizin yanında olmaya, üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.

Başvuru tarihi: 31 Ocak - 31 Mart 2025"

Emek yoğun üretim yapan imalat sanayi sektörlerimizin rekabet güçlerini koruyacak çok önemli bir adım atıyoruz.@KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programını başlatıyoruz.



Program kapsamında tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren ve istihdamlarını… pic.twitter.com/nQjFDgNsvj — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 30, 2025

Programa 31 Ocak - 31 Mart 2025 tarihleri arasında başvurulabilecek. Başvurular, kosgeb.gov.tr adresinden yapılabiliyor.