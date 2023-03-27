Kristal Kule bir saatliğine ışıklarını kapattı

WWF'nin 2007 yılında başlattığı dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri sayılan Dünya Saati, bu yıl 16. kez gerçekleşti.

QNB Finansbank da Kristal Kule’yi bir saatliğine karartarak bu yıl da etkinliğe katılan kurumlar arasında yerini aldı. 25 Mart Cumartesi günü, 20.30-21.30 saatleri arasında bir saat, yaşanan depremler sonrası kayıplarımızı anarken bir yandan da ülkemizin deprem ve iklim değişikliğine bağlı afetlere dirençli geleceği için Yeşil İyileşme çağrısı yapıldı.

WWF’in küresel etkinliği Dünya Saati, her yıl Mart ayının son Cumartesi günü, dünya genelinde milyonlarca insanın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu yıl, ülkemizde yaşanan deprem felaketine dikkat çekerken, aynı acıların tekrarlanmaması ve afetlere dirençli bir gelecek için Yeşil İyileşme çağrısı yapıldı.