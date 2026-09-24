KTB AR-GE Merkezi numune kabulüne başladı

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Kayseri Ticaret Borsası (KTB) bünyesinde faaliyet gösteren M. Rifat Hisarcıklıoğlu Et ve Et Ürünleri AR-GE Merkezi, üyelerin ürün güvenilirliği ve kalite kontrol süreçlerine katkı sağlamak amacıyla sunduğu analiz hizmetlerini genişletiyor.

Bu kapsamda, balık ve balık ürünlerinde dioksin ve PCB ile baharat ürünlerinde aflatoksin analizleri için numune kabulüne başlandı. Yeni analiz hizmetleriyle birlikte üyelerin ürünlerine ilişkin analiz ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, konuya ilişkin değerlendirmesinde, üyelerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet altyapısını sürekli geliştirdiklerini belirterek, “Üyelerimizin ürün güvenilirliği ve kalite kontrol süreçlerine katkı sunmak, öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. AR-GE Merkezimizde analiz kapasitemizi ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak üyelerimizin ihtiyaçlarına daha kapsamlı şekilde cevap vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.