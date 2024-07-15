Küçükoğlu: Egemenlik daima kayıtsız şartsız milletin olacak
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu 15 Temmuz hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu
Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü şiar edinen milletimiz, sekiz yıl önce tüm dünyaya demokrasiyi savunma iradesini gösterdi.
Ülkemizi ve demokrasimizi korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik ve beraberlik içinde oldukça aşamayacağımız engel, üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur.
Ülkemizin aydınlık yarınlarını kurmak için bir olmak, kararlı ve azimli çalışmak, şehitlerimize ve tarihimize borcumuzdur. Milletçe birbirimize kenetlenerek muasır medeniyetler seviyesine çıkacağımıza inancımız tamdır.