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Küçükoğlu: Egemenlik daima kayıtsız şartsız milletin olacak

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu 15 Temmuz hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Gazetesi
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu

Büyük önderimiz Gazi Mus­tafa Kemal Atatürk’ün ‘Ege­menlik kayıtsız şartsız milletin­dir’ sözünü şiar edinen milleti­miz, sekiz yıl önce tüm dünyaya demokrasiyi savunma iradesi­ni gösterdi.

Ülkemizi ve demok­rasimizi korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi say­gı ve rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükran­larımızı sunuyoruz. Birlik ve be­raberlik içinde oldukça aşama­yacağımız engel, üstesinden ge­lemeyeceğimiz zorluk yoktur.

Ülkemizin aydınlık yarınlarını kurmak için bir olmak, kararlı ve azimli çalışmak, şehitlerimize ve tarihimize borcumuzdur. Mil­letçe birbirimize kenetlenerek muasır medeniyetler seviyesine çıkacağımıza inancımız tamdır.