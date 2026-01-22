Küçükoğlu: İnşaat malzemeleri ihracatında 7’nci sıradayız

Türkiye İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU

Tüm dünya için 2020-2024 dönemi, büyük bir sınavdı. Pandemiyle birlikte başla­yan küresel türbülans; hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar, lo­jistik zincirindeki kopmalar, enerji krizi, bölgesel savaşlar ve finansal dalgalanmalarla birleşince pek çok sektör derinden sarsıldı. Bu süreçte, değişime uyum sağlayamayan ülke­ler ve sanayiler ciddi kayıplar yaşa­dı. Biz ise inşaat malzemesi sanayi­cileri olarak; dayanıklı üretim yapı­mız, yenilikçi çözümlerimiz ve hızlı adaptasyon kabiliyetimiz sayesinde bu zorlu dönemi başarıyla yönettik.

Pazar büyüklüğümüz 154 milyar dolar

Bugün geldiğimiz noktada, 2024 yılı sonunda inşaat malzemesi sa­nayimiz 154 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşmış durumda. Deprem bölgesindeki yeniden yapı­lanma hareketinin de etkisiyle sek­törde yüzde 1.4 büyüme kaydettik. Beş yıl önce 21 milyar doları gören yıllık ihracatımızı 29 milyar dola­ra yükselttik. Bu rakamlar, sektörü­müzün hem dayanıklılığını hem de küresel rekabet gücündeki başarısı­nı açıkça gösteriyor.

2025 yılı itiba­rıyla 200 ülkeye ihracat yapıyoruz ve dünyanın en büyük yedinci inşa­at malzemesi ihracatçısı konumun­dayız. Yaklaşık 2 milyon kişiyi istih­dam eden sektörümüz, Türkiye’de toplam istihdamın yüzde 6.4’ünü karşılıyor. Ülke ihracatı içindeki pa­yımız ise yüzde 11. Tüm bu gösterge­ler, sektörün Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu or­taya koyuyor. 2025 yılında ise he­defimiz, 31 milyar dolarlık ihracat ve 165 milyar dolarlık toplam pazar büyüklüğüne ulaşmak.

Türkiye için tarihi fırsatlar söz konusu

Bugün dünya yeniden şekille­niyor. Tedarik zincirleri kısalıyor, üretim coğrafyaları değişiyor, böl­geselleşme yeniden önem kazanı­yor. Bu dönüşüm, Türkiye için tari­hi bir fırsat. Biz bu sürecin, ülkemiz ve sanayimiz için dört önemli ka­pı açacağına inanıyoruz. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri paza­rı. ABD, dünyanın en büyük inşaat malzemesi ithalatçısı. Her yıl 152 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Tür­kiye’nin payı şu anda yalnızca 2 mil­yar dolar. Yeni gümrük tarifelerin­de Türkiye’ye uygulanan düşük ver­gi oranları, önümüzdeki dönemde bu pazar payını 3-4 kat artırma po­tansiyeli taşıyor. ABD pazarı, katma değerli ihracat hedefimiz açısından büyük bir fırsat alanı.

İkinci kapı Avrupa Birliği. Yaşla­nan nüfusu ve üretimde zorlanan yapısı nedeniyle AB, yakın dönem­de tedarik sıkıntısı yaşayacak. Üs­telik AB’nin 2050 yılı karbon nötr kıta hedefi doğrultusunda 130 mil­yon konutun yüzde 97’si renovas­yona ihtiyaç duyuyor. Bu hedefe ulaşmak için her yıl 56 milyar euro tutarında inşaat malzemesi gere­kecek. Halihazırda ihracatımızın yüzde 26’sını, yani yaklaşık 8 mil­yar dolarlık kısmını Avrupa ülke­leri oluşturuyor.

Eğer sanayimizi Yeşil Mutabakat koşullarına hızla adapte edebilirsek, bu rakamı 3 ka­ta kadar artırmamız mümkün. Av­rupa’nın yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisinin etkin rol alması, uzun vadeli rekabet avantajı yara­tacak. Üçüncü fırsat, yeniden ya­pılanma dönemine giren bölgesel ülkeler. Suriye, Irak, Ukrayna gi­bi savaş sonrası yeniden inşa ihti­yacı doğan ülkelerde, önümüzdeki 10 yılda 1 trilyon doların üzerinde inşaat malzemesi talebi oluşması bekleniyor. Türkiye, coğrafi konu­mu, üretim kapasitesi ve mühen­dislik gücüyle bu süreçte doğal bir lider ülke konumunda.

Dördüncü ve belki de en kıymetli fırsat ise ülkemizin kendi potansi­yeli. Türkiye, 1.5 milyar nüfusa et­ki edebilen bir coğrafyada, lojistik üs olma avantajına sahip. Bu, sade­ce ihracat açısından değil, bölgesel üretim ve ticaret dengeleri açısın­dan da stratejik bir konum. Anado­lu, insanlık tarihinin en eski üretim merkezlerinden biri; biz bu coğraf­yanın sunduğu avantajları doğru de­ğerlendirirsek, sanayimizi çok daha güçlü bir geleceğe taşıyabiliriz.