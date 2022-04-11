Kültür Üniversitesi’nden aile işletmelerine dayanıklılık desteği

İstanbul Kültür Üniversitesi, 2002 yılından bu yana düzenlediği Aile İşletmeleri Kongresi’nde bu yıl aile işletmelerinde dayanıklılığı ele alacak. Kongrenin ana temasını ‘Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Dayanıklılık’ olarak belirledi.

Bu yıl dokuzuncusunu 14-15 Nisan tarihlerinde arasında düzenleyeceklerini belirten İstanbul Kültür Üniversitesi, Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Andaç Oğuz Toksoy, “Kongremizde kurumsal dayanaklılık alanında yayınlanan en yeni standartlardan ISO 22316’nın analizi ve bu standartlar doğrultusunda oluşturulan aile şirketlerine ait kurumsal dayanıklılık hikâyelerinin yer aldığı kitap katılımcılara ücretsiz dağıtılacak. Türkiye’de bir ilk olarak üniversitemiz bünyesinde kurulan Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) tarafından İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesinde düzenlenecek kongre, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan birçok aile işletmesi kurucusu ve yöneticisi ile akademik dünyayı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca kongremizde sunulacak akademik bildiriler, uluslararası indekslerde ve ULAKBİM’de taranan dergilerde hakem sürecinden geçerek yayımlanacak.” dedi.