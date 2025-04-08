'Küresel yatırımın geleceği' BAE'de düzenlenen zirvede masaya yatırıldı
Abu Dabi, 14. AIM Yatırım Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. "Küresel Yatırımın Geleceğini Haritalandırmak" konusuyla düzenlenen etkinlikte 180 ülkeden yaklaşık 20 bin kişi katılıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 14. Yıllık Yatırım Zirvesi, 180 ülkeden yaklaşık 20 bin katılımcıyla düzenleniyor.
"Küresel Yatırımın Geleceğini Haritalandırmak" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonda, küresel yatırımın geleceğinin ele alınacağı ve yarın sona erecek konferansa, birçok ülkeden bakanların yanı sıra merkez bankası ve borsaların yöneticileri de katılıyor.
Dün başlayan 14. AIM Yatırım Zirvesi kapsamında 400'den fazla uluslararası diyalog toplantısı ve 13 üst düzey yuvarlak masa toplantısının yanı sıra 23 etkinliğin gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.