"Kurtuluşumuz, milli mücadelede ilham kaynağı oldu"

Güneydoğu Anadolu İh­racatçı Birlikleri (GA­İB) Koordinatör Başka­nı Fikret Kileci, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde ser­gilediği cesaret ve dayanışma­nın, şehrin bugünlere uzanan başarı hikâyesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Kile­ci, “Gaziantep, bağımsızlık uğ­runa gösterdiği azim ve karar­lılıkla yalnızca kendi tarihine değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur. 103 yıl önce, bu top­rakların cesur insanları Şahin­bey, Şehitkamil ve Karayılan gi­bi isimlerin önderliğinde des­tansı bir mücadele sergileyerek özgürlüğünü kazanmıştır. Bu anlamlı günde, aziz şehitleri­mizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” ifadeleri­ni kullandı.

“Bizlere düşen bu azmi örnek alarak Gaziantep’i ileri taşımaktır”

Fikret Kileci, Gaziantep’in tarihinden aldığı güçle bugün ihracat ve sanayide Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri ha­line geldiğine dikkat çekti. Şeh­rin; üretkenliği, yenilikçiliği ve çalışkan insanlarıyla sadece ekonomik anlamda değil, kül­türel ve sosyal anlamda da ön­cü bir kimlik taşıdığını belir­ten Kileci, “Bizlere düşen görev, geçmişte sergilenen bu büyük fedakârlık ve azmi örnek alarak Gaziantep’i daha ileri taşımak­tır” dedi.

Gaziantep halkının birlik ve beraberlik ruhunun günümüz­de de devam ettiğini söyleyen Kileci, “Gaziantep’in bu sarsıl­maz dayanışma ruhu, geçmiş­te olduğu gibi bugün de bizlere rehber olmaktadır. 103 yıl ön­ce kahramanca mücadele eden atalarımızın emanetine sahip çıkarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşı­mak hepimizin görevidir” diye konuştu.