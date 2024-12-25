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"Kurtuluşumuz, milli mücadelede ilham kaynağı oldu"

Gaziantep’in tarihinden aldığı güçle Türkiye’nin en önemli şehirleri arasına girdiğini söyleyen Fikret Kileci, “Bizlere düşen görev, bu büyük fedakârlık ve azmi örnek alarak Gaziantep’i daha ileri taşımaktır” dedi.

Dünya Gazetesi
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Güneydoğu Anadolu İh­racatçı Birlikleri (GA­İB) Koordinatör Başka­nı Fikret Kileci, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde ser­gilediği cesaret ve dayanışma­nın, şehrin bugünlere uzanan başarı hikâyesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

Kile­ci, “Gaziantep, bağımsızlık uğ­runa gösterdiği azim ve karar­lılıkla yalnızca kendi tarihine değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur. 103 yıl önce, bu top­rakların cesur insanları Şahin­bey, Şehitkamil ve Karayılan gi­bi isimlerin önderliğinde des­tansı bir mücadele sergileyerek özgürlüğünü kazanmıştır. Bu anlamlı günde, aziz şehitleri­mizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” ifadeleri­ni kullandı.

“Bizlere düşen bu azmi örnek alarak Gaziantep’i ileri taşımaktır”

Fikret Kileci, Gaziantep’in tarihinden aldığı güçle bugün ihracat ve sanayide Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri ha­line geldiğine dikkat çekti. Şeh­rin; üretkenliği, yenilikçiliği ve çalışkan insanlarıyla sadece ekonomik anlamda değil, kül­türel ve sosyal anlamda da ön­cü bir kimlik taşıdığını belir­ten Kileci, “Bizlere düşen görev, geçmişte sergilenen bu büyük fedakârlık ve azmi örnek alarak Gaziantep’i daha ileri taşımak­tır” dedi.

Gaziantep halkının birlik ve beraberlik ruhunun günümüz­de de devam ettiğini söyleyen Kileci, “Gaziantep’in bu sarsıl­maz dayanışma ruhu, geçmiş­te olduğu gibi bugün de bizlere rehber olmaktadır. 103 yıl ön­ce kahramanca mücadele eden atalarımızın emanetine sahip çıkarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşı­mak hepimizin görevidir” diye konuştu.