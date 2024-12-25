"Kurtuluşumuz, milli mücadelede ilham kaynağı oldu"
Gaziantep’in tarihinden aldığı güçle Türkiye’nin en önemli şehirleri arasına girdiğini söyleyen Fikret Kileci, “Bizlere düşen görev, bu büyük fedakârlık ve azmi örnek alarak Gaziantep’i daha ileri taşımaktır” dedi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinde sergilediği cesaret ve dayanışmanın, şehrin bugünlere uzanan başarı hikâyesinin temelini oluşturduğunu belirtti.
Kileci, “Gaziantep, bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılıkla yalnızca kendi tarihine değil, milletimizin bağımsızlık mücadelesine de ilham kaynağı olmuştur. 103 yıl önce, bu toprakların cesur insanları Şahinbey, Şehitkamil ve Karayılan gibi isimlerin önderliğinde destansı bir mücadele sergileyerek özgürlüğünü kazanmıştır. Bu anlamlı günde, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
“Bizlere düşen bu azmi örnek alarak Gaziantep’i ileri taşımaktır”
Fikret Kileci, Gaziantep’in tarihinden aldığı güçle bugün ihracat ve sanayide Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. Şehrin; üretkenliği, yenilikçiliği ve çalışkan insanlarıyla sadece ekonomik anlamda değil, kültürel ve sosyal anlamda da öncü bir kimlik taşıdığını belirten Kileci, “Bizlere düşen görev, geçmişte sergilenen bu büyük fedakârlık ve azmi örnek alarak Gaziantep’i daha ileri taşımaktır” dedi.
Gaziantep halkının birlik ve beraberlik ruhunun günümüzde de devam ettiğini söyleyen Kileci, “Gaziantep’in bu sarsılmaz dayanışma ruhu, geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere rehber olmaktadır. 103 yıl önce kahramanca mücadele eden atalarımızın emanetine sahip çıkarak, şehrimizi ve ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak hepimizin görevidir” diye konuştu.