LG Electronics Türkiye’de üst düzey atama

LG Electronics Türkiye, Temmuz ayı itibarıyla başlattığı organizasyonel değişimi devam ettiriyor.

Şiketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics Türkiye’nin yeni stratejileri doğrultusunda şirketin yeni CFO’su Lee Haewon oldu. İşletme eğitimi alan Lee Haewon, 1995 yılı itibarıyla LG Electronics bünyesinde çalışmaya başladı.

LG Electronics Türkiye’ye CFO olarak atanmadan önce, Kore’de bulunan LG Electronics’in Genel Merkezi’nde farklı yönetim görevlerinde bulundu. Haewon ayrıca, Hindistan’da bulunan LG Pune Fabrikası’nın da CFO’luğunu yürüttü. Haewon, görevine 1 Kasım 2020 itibarıyla başladı.