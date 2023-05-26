Libyalı bakandan Türk şirketlere petro kimya tesisi teklifi

Türkiye’ye gelen Libyalı bakan, Türk şirketlere Libya’da petrokimya tesisi kurmasını teklif etti. Libya’nın enerji zengini bir ülke olduğunu belirten Al Hawij, “Bir petrokimya tesisinin Türkiye tarafından Libya’da kurulmasını çok istiyoruz. Petrokimya tesisinin iki ülke ekonomisine büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Bu konuda biz Türkiye hükümeti ve Türk yatırımcılara her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Türk şirketlerinin Libya’da özellikle altyapı konusunda önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Al Hawij, “İhtiyacımız olan üretim. Organize sanayi bölgelerinin Türk şirketleri tarafından kurulması gerekiyor. Konut, altyapı, otoyol projelerinde önceliğimiz Türk şirketlerinde. Türkiye’den firmaları ve yatırımları ülkemize davet ediyoruz. Öte yandan Geçmişten kalan kontratlı projelerin ödemelerini de yapmaya hazırız.

Türkiye ve Libya arasındaki dış ticaret hacmi 2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 2,9 artarak 3.6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dost ülke Türkiye ilk sıraya gelecek güçte ve hedeflerimiz bu rakamların çok daha üzerinde” dedi.

Ticaret 4 kattan fazla artabilir

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ise, Afrika’nın kapısı olan Libya ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin ekonomiye de olumlu yansıdığını söyledi.

İki ülke arasında dış ticaret hacmini orta vadede 4 kattan fazla artırabilecek potansiyel olduğunu dile getiren Karanfil, “Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hawij’in hedefleri doğrultusunda petrokimya, hizmet sektörü, bilişim ve uluslararası fuarcılık alanı ilk aşamada hedeflenen projeleri barındırırken, hizmet sektöründe durmuş olan projelerin tekrar hayata geçirilmesi gerekiyor.

İki ülke arasında önemli 4 ticari sektörde iş birliği gerçekleşirse Türkiye’nin bölgesel güç statüsünden küresel güç statüsüne geçmesi net bir şekilde sağlanırken Libya’nın ise Kuzey Afrika’da Mısırla birlikte bölgesel güç olmasını doğrudan sağlayacak.

Libya sadece Kuzey Afrika için değil, Akdeniz ile birlikte Avrupa’nın hatta Orta Doğu’nun da istikrarını yakından ilgilendirmekte. İlk olarak enerji konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yapıp bu alanda atılım yapmamız ve daha da önem kazanan enerjide söz sahibi olmamızı da olumlu yönde etkileyecek” dedi.

Kapıda vize ve ödemeler gündemde

Geçmiş yıllarda Libya’da havacılıktan su teminine kadar birçok alanda Türk şirketlerinin büyük projeler üstlendiğini, altyapıda Libya’yı öne çıkaracak işlere imza attığını vurgulayan Karanfil, “Anlaşmalı ve kontratlı işler üstlenen Türk şirketlerinin sorunları çözülmeli. Türk şirketleri bu çözümle birlikte geri dönüp işlerini tamamlayabilir. Yaşanan sorunlar çözüldükçe iki ülke arasındaki potansiyel de daha verimli kullanılabilir.

Güçlenen iş birliğini coğrafyada genişletebilme fırsatımız da Libya sayesinde perçinlenebilir” diye konuştu. Aynı zamanda Karanfil Grup Yönetim Kurulu Başkanıolan Murtaza Karanfil, “Libya, kapıda vize uygulamasının başlaması için yetkililerin harekete geçmesi, Türk iş insanlarımızın ülkede daha fazla iş ve yatırım yapmasını sağlayabilir. Vize, ihracatçı ve dış ticaret için oldukça öneml. Türkiye ve Libya arasında kapıda vize uygulaması başlarsa hem ihracatımız hem de Libya'dan ülkemize gelen turist sayısı katlanarak artacak” dedi.