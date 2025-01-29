LIGNA fuarı, ahşap işleme makine ihracatını %10 artıracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Alman­ya’da 50 yıldır küresel ahşap işleme endüstrisine yönelik yapılan LIGNA Fuarı, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Han­nover kentinde kapılarını aça­cak. Fuar ziyaretçilerin yüzde 50'sinden fazlası yurt dışı zi­yaretçilerden oluşuyor. Yakla­şık 112 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleşecek fuara bin 200'den fazla firma katılım sağlayacak. Bu yılki etkinlik­te LIGNA.Connectıvıty, LIG­NA.Sustaınable Productıon ve LIGNA.engıneered wood ola­rak üç ana tema öne çıkacak.

“Kilit müşterilerimiz 2025’te Hannover'de olacak”

Deutsche Messe AG LIG­NA Almanya Küresel Direk­törü Hendrik Rawe, “Tüm kilit müşterilerimiz 2025 yı­lında Hannover'de olacak. Türkiye'den gelen yoğun ta­lep LIGNA'nın ağaç işleme ve ahşap işçiliği endüstrisin­de küresel pazarlara erişim için ideal bir kapı olarak gö­rüldüğünü vurguluyor” dedi.

Türkiye, üçüncü büyük ülke olarak katılıyor

Türkiye'nin en çok katılım sağlayan üçüncü ülke olduğuna dikkat çeken Hendrik Rawe, “Türk şirketleri, 1 milyar euroya yaklaşan tahmini katma değeri ve 2024 yılında 4.4 milyar euroya ulaştığı düşünülen üretimiyle Avrupa ve ötesindeki coğrafyanın kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Statista GmbH verilerine göre,, Türkiye ahşap işleme sektörünün önümüzdeki beş yılda yıllık yüzde 1.5'luk bir büyüme oranı elde etmesi bekleniyor. Bu potansiyel, Türkiye'yi LIGNA 2025'in kilit katılımcılarından biri olarak konumlandırıyor” diye konuştu.