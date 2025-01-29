LIGNA fuarı, ahşap işleme makine ihracatını %10 artıracak
Türkiye ahşap işleme makineleri, bu yıl Almanya’da 50’nci kez düzenlenen Hannover LIGNA 2025 fuarına 56 firmayla üçüncü en büyük katılımcı ülke olarak yer alacak. Fuarda yapılması beklenen yeni iş bağlantılarıyla ahşap işleme makinelerin ihracatında 2025 yılını yüzde 10 büyüme bekleniyor. 2024 yılında 160 milyon dolar ihracatla kapatan sektör, bu yıl fuarın etkisiyle yaklaşık 175 milyon dolar ile kapatmayı hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Almanya’da 50 yıldır küresel ahşap işleme endüstrisine yönelik yapılan LIGNA Fuarı, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Hannover kentinde kapılarını açacak. Fuar ziyaretçilerin yüzde 50'sinden fazlası yurt dışı ziyaretçilerden oluşuyor. Yaklaşık 112 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleşecek fuara bin 200'den fazla firma katılım sağlayacak. Bu yılki etkinlikte LIGNA.Connectıvıty, LIGNA.Sustaınable Productıon ve LIGNA.engıneered wood olarak üç ana tema öne çıkacak.
“Kilit müşterilerimiz 2025’te Hannover'de olacak”
Deutsche Messe AG LIGNA Almanya Küresel Direktörü Hendrik Rawe, “Tüm kilit müşterilerimiz 2025 yılında Hannover'de olacak. Türkiye'den gelen yoğun talep LIGNA'nın ağaç işleme ve ahşap işçiliği endüstrisinde küresel pazarlara erişim için ideal bir kapı olarak görüldüğünü vurguluyor” dedi.
Türkiye, üçüncü büyük ülke olarak katılıyor
Türkiye'nin en çok katılım sağlayan üçüncü ülke olduğuna dikkat çeken Hendrik Rawe, “Türk şirketleri, 1 milyar euroya yaklaşan tahmini katma değeri ve 2024 yılında 4.4 milyar euroya ulaştığı düşünülen üretimiyle Avrupa ve ötesindeki coğrafyanın kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Statista GmbH verilerine göre,, Türkiye ahşap işleme sektörünün önümüzdeki beş yılda yıllık yüzde 1.5'luk bir büyüme oranı elde etmesi bekleniyor. Bu potansiyel, Türkiye'yi LIGNA 2025'in kilit katılımcılarından biri olarak konumlandırıyor” diye konuştu.