L’Oréal, Galderma’daki payını yüzde 20’ye çıkarıyor

L’Oréal, Galderma’daki hissesini artırmak için EQT liderliğindeki ve Abu Dabi Yatırım Otoritesi’nin de yer aldığı hissedar konsorsiyumundan alım yapacağını açıkladı. Bedeli açıklanmayan işlemin 2026’nın ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Galderma’nın piyasa değeri 48 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Stratejik estetik hamlesi

Galderma, enjeksiyonlu estetik ve dermatoloji alanlarında güçlü konumuyla dikkat çekiyor. L’Oréal’in ek yatırımı, kârlı estetik kozmetik pazarından daha yüksek pay alma hedefini yansıtıyor. Galderma CEO’su Flemming Ornskov, yatırımın şirketin uzun vadeli değer yaratma vizyonunu teyit ettiğini söyledi.

Hisseleri üç katına çıktı

Şirketin 2024’teki halka arzından bu yana hisseleri üç katına çıktı. L’Oréal, 2026 genel kurulunda Galderma yönetim kuruluna iki temsilci önermeyi planlıyor. Fransız grup, Galderma payını daha fazla artırmayı ise düşünmediğini belirtti.