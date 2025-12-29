Malatya’da sanayi ve ihracat yeniden yapılanma arayışında

Nesrin KOÇASLAN

Malatya Ticaret ve Sana­yi Odası (MTSO) Yö­netim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin kent ekonomisinde yol açtığı tahribatın sanayi, istih­dam ve ihracat üzerindeki etkile­rinin kalıcı hale gelme riski taşıdı­ğına dikkat çekti. Sadıkoğlu, sana­yinin yeniden ayağa kalkabilmesi için istihdamı koruyacak, üretim maliyetlerini dengeleyecek ve ya­tırım ortamını yeniden cazip kıla­cak kalıcı desteklere ihtiyaç oldu­ğunu vurguladı.

6 Şubat depremlerinin ardın­dan Malatya sanayisinde ciddi ya­pısal kırılmalar yaşandığını belir­ten Sadıkoğlu, istihdamın deprem öncesine göre önemli ölçüde geri­lediğini söyledi. Deprem öncesin­de OSB’de yaklaşık 42 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Sa­dıkoğlu, bu sayının bugün 30 bin­ler seviyesine düştüğünü ifade etti.

Deprem sonrası süreçte 26 fab­rikanın tamamen kapandığını, 100’den fazla fabrikanın ise üretim kapasitesini ve çalışan sayısını en az yarı yarıya düşürdüğünü kayde­den Sadıkoğlu, mevcut tablonun sanayinin güçlü bir destek ve ye­niden yapılanma sürecine ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koydu­ğunu söyledi.

Tekstil istihdamında 6 bin kişilik kayıp

Malatya sanayisinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün lokomotif konumda olduğunu belirten Sadı­koğlu, OSB’deki toplam istihdamın yüzde 52’sinin bu sektörde yer aldı­ğını ifade etti. Deprem öncesinde OSB’de tekstil sektöründe yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığını aktaran Sadıkoğlu, bugün bu sayının 15 bin civarına gerilediğini, son üç yılda yaklaşık 6 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandığını söyledi.

Deprem sonrasında OSB’de 11 tekstil fabrikasının, kent genelin­de ise 56 tekstil atölyesinin faali­yetlerini durdurmak zorunda kal­dığını dile getiren Sadıkoğlu, ya­şanan kayıpların yalnızca tekstille sınırlı kalmadığını, yan sanayi ve hizmet sektörlerini de olumsuz et­kilediğini vurguladı.

Tekstil ve hazır giyim sektörün­de son yıllarda belirgin bir üretim göçü yaşandığına dikkat çeken Sa­dıkoğlu, artan işçilik, enerji ve fi­nansman maliyetleri nedeniyle küresel rekabet gücünün zayıfla­dığını, birçok firmanın üretimini Bangladeş, Mısır ve Vietnam gi­bi düşük maliyetli ülkelere kay­dırmak zorunda kaldığını belirt­ti. Malatya’da yaşanan fabrika kapanmaları ve istihdam kayıp­larının arka planında da bu mali­yet baskısının bulunduğunu kay­deden Sadıkoğlu, tekstil sektörü­nün ayakta kalabilmesi için özel teşvikler, enerji destekleri ve istih­damı koruyacak kalıcı politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

İhracatta sert düşüş

Malatya’nın ihracat performan­sının da kent ekonomisindeki kı­rılganlığı net biçimde ortaya koy­duğunu belirten Sadıkoğlu, 2022 yılında 455 milyon dolar olan ih­racatın 2023’te 392 milyon dolara gerilediğini, 2024’te ise kısmi bir toparlanmayla 426 milyon dola­ra ulaştığını hatırlattı. Ancak 2025 yılının 11 ayında ihracatın 300 milyon dolar seviyesinde kaldığını ve yüzde 30’luk ciddi bir düşüş ya­şandığını ifade etti.

Bu gerilemenin arkasında pan­demiyle başlayan ve depremlerle derinleşen ekonomik sorunların yanı sıra, ihracatta önemli paya sa­hip olan kayısı üretiminde yaşa­nan kayıpların da bulunduğunu dile getiren Sadıkoğlu, deprem ve zirai don nedeniyle üretici ve ihra­catçıların ciddi ürün kayıpları ya­şadığını, bunun da nakit akışı so­runlarını ve ihracat düşüşünü be­raberinde getirdiğini söyledi. Kent ekonomisinin kayısıya dayalı ya­pısının, tarımdan gıda sanayisine, ambalajdan lojistiğe kadar geniş bir alanı etkilediğini belirtti.

Malatya savunma sanayiinden yatırım bekliyor

Savunma sanayiinin istihdamdan ihracata, teknolojiden eğitim altyapısına kadar şehirler için önemli bir değer oluşturduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, Türkiye’nin 7 milyar doları aşan savunma sanayii ihracatında kilogram başına değeri yüksek ürünlerin öne çıktığını söyledi. Bu alandaki ihracatın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, savunma sanayiinin Malatya’da gelişmesi için şirketlerin kentte üretim kampüsleri kurması yönünde girişimlerde bulunduklarını aktardı.

ASELSAN’ın Malatya’ya yönelik yatırımlarına değinen Sadıkoğlu, Malatya 2. OSB sınırları içinde bulunan tesiste yaklaşık 40 personelle bakım-onarım faaliyetlerinin yürütüldüğünü, hedeflerinin ise üretime ve istihdama dayalı daha kapsamlı yatırımlar olduğunu söyledi. Malatya’nın 2. Ordu Karargâhı ve 7. Ana Jet Üssü Komutanlığı ile Türkiye’nin en stratejik askeri merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, ASELSAN, TÜBİTAK, TUSAŞ, HAVELSAN, Roketsan ve Baykar gibi kurum ve şirketlerin Malatya’ya yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti.

OSB arsa fiyatları yatırımı zorluyor

OSB’lerde arsa fiyatlarının yatırımın önündeki en ciddi engellerden biri haline geldiğini ifade eden Sadıkoğlu, deprem öncesinde dönümü yaklaşık 200 bin TL olan OSB arsalarının bugün 2 milyon 500 bin TL seviyelerine yükseldiğini söyledi.

Çevre illerde arsa fiyatlarının 300 bin TL ile 750 bin TL bandında seyrettiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bu durumun Malatya’yı yatırım açısından dezavantajlı konuma düşürdüğünü dile getirdi. Bu şartlarda yeni yatırımcı çekmenin mümkün olmadığını belirten Sadıkoğlu, OSB arsa fiyatlarının yeniden düzenlenmesi, gerekirse bedelsiz ya da uzun vadeli tahsis modellerinin devreye alınması gerektiğini ifade etti.

Deprem bölgesinde finansmana erişimin artık klasik bir ticari mesele olmaktan çıktığını belirten Sadıkoğlu, işletmeler için ayakta kalmanın temel şartı haline geldiğini söyledi. Sanayici ve esnafın yeni yatırımdan ziyade mevcut faaliyetini sürdürebilmek, istihdamını koruyabilmek ve nakit akışını çevirebilmek için finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Sadıkoğlu, desteklere erişimin sınırlı kalmasının ve finansman maliyetlerinin yüksek olmasının işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Sadıkoğlu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde sürdürülebilir finansman politikalarının büyük önem taşıdığını söyledi.