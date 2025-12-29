Malatya’da sanayi ve ihracat yeniden yapılanma arayışında
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kent sanayisinde istihdam, üretim ve ihracatta yaşanan kayıpların kalıcı hale gelmemesi için yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, maliyet baskısı, finansmana erişim sorunları ve yatırım ortamındaki zayıflığın sanayi üzerindeki yükü artırdığını vurguladı.
Nesrin KOÇASLAN
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin kent ekonomisinde yol açtığı tahribatın sanayi, istihdam ve ihracat üzerindeki etkilerinin kalıcı hale gelme riski taşıdığına dikkat çekti. Sadıkoğlu, sanayinin yeniden ayağa kalkabilmesi için istihdamı koruyacak, üretim maliyetlerini dengeleyecek ve yatırım ortamını yeniden cazip kılacak kalıcı desteklere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
6 Şubat depremlerinin ardından Malatya sanayisinde ciddi yapısal kırılmalar yaşandığını belirten Sadıkoğlu, istihdamın deprem öncesine göre önemli ölçüde gerilediğini söyledi. Deprem öncesinde OSB’de yaklaşık 42 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bu sayının bugün 30 binler seviyesine düştüğünü ifade etti.
Deprem sonrası süreçte 26 fabrikanın tamamen kapandığını, 100’den fazla fabrikanın ise üretim kapasitesini ve çalışan sayısını en az yarı yarıya düşürdüğünü kaydeden Sadıkoğlu, mevcut tablonun sanayinin güçlü bir destek ve yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
Tekstil istihdamında 6 bin kişilik kayıp
Malatya sanayisinde tekstil ve konfeksiyon sektörünün lokomotif konumda olduğunu belirten Sadıkoğlu, OSB’deki toplam istihdamın yüzde 52’sinin bu sektörde yer aldığını ifade etti. Deprem öncesinde OSB’de tekstil sektöründe yaklaşık 21 bin kişinin çalıştığını aktaran Sadıkoğlu, bugün bu sayının 15 bin civarına gerilediğini, son üç yılda yaklaşık 6 bin kişilik bir istihdam kaybı yaşandığını söyledi.
Deprem sonrasında OSB’de 11 tekstil fabrikasının, kent genelinde ise 56 tekstil atölyesinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığını dile getiren Sadıkoğlu, yaşanan kayıpların yalnızca tekstille sınırlı kalmadığını, yan sanayi ve hizmet sektörlerini de olumsuz etkilediğini vurguladı.
Tekstil ve hazır giyim sektöründe son yıllarda belirgin bir üretim göçü yaşandığına dikkat çeken Sadıkoğlu, artan işçilik, enerji ve finansman maliyetleri nedeniyle küresel rekabet gücünün zayıfladığını, birçok firmanın üretimini Bangladeş, Mısır ve Vietnam gibi düşük maliyetli ülkelere kaydırmak zorunda kaldığını belirtti. Malatya’da yaşanan fabrika kapanmaları ve istihdam kayıplarının arka planında da bu maliyet baskısının bulunduğunu kaydeden Sadıkoğlu, tekstil sektörünün ayakta kalabilmesi için özel teşvikler, enerji destekleri ve istihdamı koruyacak kalıcı politikalara ihtiyaç olduğunu söyledi.
İhracatta sert düşüş
Malatya’nın ihracat performansının da kent ekonomisindeki kırılganlığı net biçimde ortaya koyduğunu belirten Sadıkoğlu, 2022 yılında 455 milyon dolar olan ihracatın 2023’te 392 milyon dolara gerilediğini, 2024’te ise kısmi bir toparlanmayla 426 milyon dolara ulaştığını hatırlattı. Ancak 2025 yılının 11 ayında ihracatın 300 milyon dolar seviyesinde kaldığını ve yüzde 30’luk ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti.
Bu gerilemenin arkasında pandemiyle başlayan ve depremlerle derinleşen ekonomik sorunların yanı sıra, ihracatta önemli paya sahip olan kayısı üretiminde yaşanan kayıpların da bulunduğunu dile getiren Sadıkoğlu, deprem ve zirai don nedeniyle üretici ve ihracatçıların ciddi ürün kayıpları yaşadığını, bunun da nakit akışı sorunlarını ve ihracat düşüşünü beraberinde getirdiğini söyledi. Kent ekonomisinin kayısıya dayalı yapısının, tarımdan gıda sanayisine, ambalajdan lojistiğe kadar geniş bir alanı etkilediğini belirtti.
Malatya savunma sanayiinden yatırım bekliyor
Savunma sanayiinin istihdamdan ihracata, teknolojiden eğitim altyapısına kadar şehirler için önemli bir değer oluşturduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, Türkiye’nin 7 milyar doları aşan savunma sanayii ihracatında kilogram başına değeri yüksek ürünlerin öne çıktığını söyledi. Bu alandaki ihracatın Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, savunma sanayiinin Malatya’da gelişmesi için şirketlerin kentte üretim kampüsleri kurması yönünde girişimlerde bulunduklarını aktardı.
ASELSAN’ın Malatya’ya yönelik yatırımlarına değinen Sadıkoğlu, Malatya 2. OSB sınırları içinde bulunan tesiste yaklaşık 40 personelle bakım-onarım faaliyetlerinin yürütüldüğünü, hedeflerinin ise üretime ve istihdama dayalı daha kapsamlı yatırımlar olduğunu söyledi. Malatya’nın 2. Ordu Karargâhı ve 7. Ana Jet Üssü Komutanlığı ile Türkiye’nin en stratejik askeri merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, ASELSAN, TÜBİTAK, TUSAŞ, HAVELSAN, Roketsan ve Baykar gibi kurum ve şirketlerin Malatya’ya yatırım yapmasını beklediklerini ifade etti.
OSB arsa fiyatları yatırımı zorluyor
OSB’lerde arsa fiyatlarının yatırımın önündeki en ciddi engellerden biri haline geldiğini ifade eden Sadıkoğlu, deprem öncesinde dönümü yaklaşık 200 bin TL olan OSB arsalarının bugün 2 milyon 500 bin TL seviyelerine yükseldiğini söyledi.
Çevre illerde arsa fiyatlarının 300 bin TL ile 750 bin TL bandında seyrettiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bu durumun Malatya’yı yatırım açısından dezavantajlı konuma düşürdüğünü dile getirdi. Bu şartlarda yeni yatırımcı çekmenin mümkün olmadığını belirten Sadıkoğlu, OSB arsa fiyatlarının yeniden düzenlenmesi, gerekirse bedelsiz ya da uzun vadeli tahsis modellerinin devreye alınması gerektiğini ifade etti.
Deprem bölgesinde finansmana erişimin artık klasik bir ticari mesele olmaktan çıktığını belirten Sadıkoğlu, işletmeler için ayakta kalmanın temel şartı haline geldiğini söyledi. Sanayici ve esnafın yeni yatırımdan ziyade mevcut faaliyetini sürdürebilmek, istihdamını koruyabilmek ve nakit akışını çevirebilmek için finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Sadıkoğlu, desteklere erişimin sınırlı kalmasının ve finansman maliyetlerinin yüksek olmasının işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti. Sadıkoğlu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde sürdürülebilir finansman politikalarının büyük önem taşıdığını söyledi.