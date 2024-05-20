Malatya'da tahliye kararı esnafı mağdur etti

Nesrin KOÇASLAN

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “15 gün içinde iş yerlerini tahliye etmesi istenilen esnafımız ticaretine nerede devam edecek? Kanalboyu ve Millet Bahçesine konulacak konteynerlerin Kışla Caddesi esnafına verileceği söylenir. Esnafa ticaretine devam edeceği sağlıklı bir yer teslimi olmadan tahliye yapılması imkansız. Tebligat geri çekilerek, en az 2 ay daha müsaade edilmelidir” dedi.

“Çözüm değil, aksine sorun”

Şehri yeniden inşa ederken esnafla ve esnafın temsilcileri ile istişare edilmeden alınan kararların çözüm değil, aksine sorunlar doğurduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya’mız 6 Şubat’ta büyük depremler yaşadı.

Tarifi zor yaralar alan şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için birlik ve beraberliğe eskisinden daha çok ihtiyacımız var. Şehri yeniden inşa ederken esnafla istişare edilmeden, esnafın temsilcisi STK’ların fikri sorulmadan alınan kararlar çözüm değil, aksine sorunlar doğurur. Kışla Caddesi’nde de böyle olmuştur. Sabah iş yerini açmak için gelen esnafımızın ’15 gün içinde tahliye edin’ şeklinde bir tebligatla karşılaşması hiçbir hak ve hukukla izah edilemez.

Üstelik bayrama günler kala böyle bir tebligat yapılması gerek esnafımızı gerekse esnafın temsilcisi olarak bizleri üzmüştür. İstişareden uzak bir tavırla alelacele tebliğ edilen tahliye kararı vicdana aykırıdır. Elbette şehrimizdeki dönüşümü hem esnafımızın hem de vatandaşımızın hakları korunduğu müddetçe destekliyoruz. Ancak koca bir şantiyeye dönen Malatya’da ayakta kalan kısıtlı alanlardan biri olan Kışla Caddesi’nin alelacele boşaltılması vicdani değildir” dedi.

Esnafa ticaretlerini sürdüreceği sağlıklı bir yer teslimi olmadan tahliye yapılmasının imkansız olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Rezerv alan ve hak sahipliği gibi birçok konuda belirsizlikler devam ederken plansızca alınan kararlar, süreci olumsuz etkilemektedir. 1 yıldır konteynerlerde ticari varlıklarını sürdürme gayretinde olan esnafımızın dahi sorunları devam ederken, Kışla Caddesi esnafımız için konteyner yeri belirlemek çözüm değil. Konteynerlerin elektrik, su, internet, lavabo gibi ihtiyaçları tam anlamıyla hazır olmadan esnafın iş yerini boşaltması imkânsız. Bu nedenle tebligat geri çekilmeli ve esnafımıza en az 2 ay daha müsaade edilmelidir. Esnafın da talebi bu yönde” şeklinde konuştu.