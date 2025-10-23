Maliyetler nedeniyle birçok firma, üretimi durduruyor

Ferit PARLAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) ekim ayı Meclis Toplantısı, TSE Başka­nı Mahmut Sami Şahin de katı­lımıyla dün yapıldı. Mecliste ko­nuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, cari açığın ve dış ticaret açığının son iki aydır gerilemesinin dış denge açısından olumlu bir ge­lişme olduğunu, bu gerilemede sanayi üretimindeki daralmanın enerji talebini azaltmış olma­sının büyük payı olduğuna dik­kat çekti.

Üretim azalışı ve cari fazla arasındaki çelişkinin ne­denine ve bu sorunun çözülme­si gerekliliğine de dikkat çeken Ardıç, “Dış açıklarımız üretimi­miz arttığında yükseliyor, üreti­mimiz zayıfladığında ise düşü­yor. Aslında bu olgu, ülkemizde üretimin ve ihracatın temel so­runudur.

Ekonomimiz potansi­yelinde büyüdüğünde gerek üre­tim gerekse yurt içi talep kay­naklı mal ve hizmet ithalatında ihracatımızın çok üstünde artış­lar oluyor. Bu döngüden kurtul­mak için, yüksek katma değer­li ve teknoloji yoğun üretim mo­deline geçmemiz gerekiyor. Aksi halde, yüksek dış kaynak girişine bağımlı bir ekonomi olarak po­tansiyelimizi gerçekleştireme­yiz ve sürdürülebilir büyüme pa­tikasında istenildiği gibi yol ala­mayız” şeklinde konuştu.

“İşsizlik sosyal dengeler için de alarm veriyor”

Ardıç, ağustos ayında işsizlik oranının aylık bazda 0.4 puan ar­tarak yüzde 8.5 seviyesinde ger­çekleştiğini hatırlatarak, “Ge­niş tanımlı işsizlik oranımız ise son bir yılda 1 milyon 117 bin ki­şi arttı ve hâlâ yüzde 30’lu oran­larda seyrediyor. Avrupa Birli­ği’nin geniş tanımlı işsizlik or­talaması yüzde 10,9 seviyesinde, bizde ise Avrupa’nın yaklaşık üç katı. Bu durum, işgücü piyasa­mızda ciddi yapısal sorunlar ol­duğuna işaret ediyor” dedi.

Üc­retli Çalışan İstatistiklerinin de bu endişe verici tabloyu destek­lediğini vurgulayan Ardıç, “Sa­nayi sektöründe ücretli çalışan sayısı, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 3,6 azalarak 184 bin 737 kişi geriledi. Özellikle emek yoğun sektörlerde istihdam ka­yıpları dikkat çekiyor. Son üç yıl­da yalnızca tekstil ve hazır giyim sektörlerinde 343 bin kişi işini kaybetti. Bu tablo, yalnızca bir istatistik değil; ekonomimizin üretim, ihracat ve sosyal denge­leri açısından alarm veren bir ge­lişmedir” ifadelerini kullandı.

“İş yapış şeklimizi yeniden şekillendirmeliyiz”

Artan girdi maliyetleri, yüksek faiz oranlarının üretimi durdur­ma noktasına getirdiğini de sa­vunan Ardıç, “Bunların yanı sıra, zayıf iç talep ve ihracatta reka­bet gücünün kaybı, özellikle KO­Bİ’lerimizi ciddi biçimde zorlu­yor. Birçok firma üretim kapasi­tesini düşürmek ya da tamamen kapatmak zorunda kalıyor. Ma­liyetlerimizi, üretim süreçleri­mizi, yatırımlarımızı, ürün çe­şitliliğimizi, tedarik zincirimi­zi, müşteri portföyümüzü, insan kaynaklarımızı, pazarlama ve satış yaklaşımımızı, kısacası iş yapış şeklimizi yeni konjonktüre göre yeniden şekillendirmeliyiz. Önümüzdeki dönemde rekabet gücünü artıran, üretkenliği des­tekleyen, katma değeri yüksek alanlara yönelmek her zaman­kinden daha büyük önem taşı­yor” dedi.

“Enflasyonun katılaştığı noktadayız”

Enflasyonun eylül ayında yüz­de 3.2 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapan Ar­dıç şöyle devam etti:

“Böylece 16 aydır düşüş eği­liminde olan yıllık enflasyon, Ağustos’taki yüzde 32,95 sevi­yesinden yüzde 33,29’a yüksel­di. Yüzde 22’lere kadar gerileyen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de yeniden yükselişe geçerek yüzde 26,59 oldu. Bu tablo, önümüzdeki süreçte enflasyonun nerede ka­tılaşabileceğine dair önemli sin­yaller veriyor. Yılsonu enflasyon beklentisi ise maalesef hâlâ yüz­de 30’un üzerinde seyrediyor.”

“Döviz dönüşüm destek oranı yüzde 5’e çıkarılmalı”

İhracatçı firmaları oldukça zorlayan, ihracat bedelinin yüzde 35’inin Merkez Bankası’na satma zorunluluğunun devam ettiğini kaydeden Ardıç, “Bu kapsamda verilen yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteği 31 Ekim 2025 itibarıyla sona erecek. Döviz Dö­nüşüm Desteği ihracatçılarımız açısından son derece önemlidir. Döviz dönüşüm desteğinin, oranı artırılarak süresi uzatılmalıdır. Özellikle mevcut ekonomik ko­şullar ve küresel rekabet ortamı göz önünde bulundurulduğun­da, desteğin en az yüzde 5’e çıka­rılması, ihracatçı firmalarımızın zorlu rekabet koşullarında ayak­ta kalabilmelerini sağlayacaktır” açıklaması yaptı.

“KURGAN dürüst mükellefi cezalandırıyor”

1 Ekim itibarıyla hayata ge­çen “Kuruluş Gözetimli Analiz” (KURGAN) sistemi ile ilgili ola­rak sanayicinin taleplerini sı­ralayan Başkan Ardıç, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızın KUR­GAN’ı, vergi kayıp ve kaçağıy­la mücadelede önemli bir adım olarak gördüğünü biliyoruz. Ka­yıt dışı ile mücadeleyi, mali di­siplinin güçlenmesini ve siste­min adaletli olmasını sonuna kadar destekliyoruz. Ancak uy­gulamanın ilk günlerinde saha­dan aldığımız geri bildirimler, bazı önemli endişeleri de bera­berinde getiriyor. Çünkü mevcut haliyle sistem, maalesef dürüst çalışan mükellefi de cezalandı­ran bir yapıya dönüşme riski ta­şıyor” dedi.

KURGAN sisteminin tıpkı bir kredi notu sistemi gibi çalışma­sını istediklerini aktaran Ardıç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her mükellefe, vergi uyumu­na, ödemelerine, geçmiş tica­ri siciline göre bir “vergisel gü­venilirlik skoru” atanabilir. Bu skor, e-fatura kesilirken veya alı­nırken otomatik olarak görüle­bilir. Böylece kimse “bilmeden” riskli bir ticarete girmiş olmaz. Kontrol edilemeyen bir sorum­luluğun bize yüklenmemesi ge­rekiyor. Sorunun kaynağında çözülmesi taraftarıyız. Ayrıca KURGAN işletmelerin stok ya­pısı netleşmeden uygulanma­malı.”

“Gelin standartları birlikte belirleyelim”

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, TSE’nin Türkiye sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak, üretimde kalite ve güveni tesis etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlatarak, TSE’nin ISO, IEC, CEN ve CENELEC gibi uluslararası kuruluşlarda tam üye statüsünde olduğunu belirtip, Avrupa standartlarına uyum oranının yüzde 99’un üzerinde olduğunu söyledi.

Yakında hizmete girecek TSE Ankara Kalite Kampüsü’nün Türkiye’nin test ve belgelendirme kapasitesinde sıçrama yaratacağını söyleyen TSE Başkanı Şahin, yeni kampüsün elektronik, yazılım, yapay zekâ ve medikal cihazlar gibi alanlarda ulusal test kabiliyetini geliştireceğini ifade etti. Şahin, “Bu yatırım, dışa bağımlılığı azaltacak ve Türkiye’nin uluslararası pazarlarda geçerli test raporlarını ülkemizde üretebilme kapasitesini artıracaktır” dedi. Sanayiciye çağrıda da bulunan Şahin, “Sahadan gelen bilgiyle yazılan standart hem güçlü hem uygulanabilirdir. Gelin, standardı birlikte belirleyelim, birlikte güçlendirelim” şeklinde konuştu.