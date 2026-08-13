Malta ve Rusya’daki ihracat artışı AKMİB'in global rotasını güçlendirdi

AKMİB Yöne­tim Kurulu Başkanı İmam Ga­zali Hıradağı, yılın 7’nci ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İtalya ve Togo’nun baş­lıca pazarlar arasında yer aldığı­nı, Malta ve Rusya başta olmak üzere bazı pazarlarda ise güçlü artışlar kaydedildiğini açıkladı.

Temmuz ayı ihracatında farklı pazarlarda kaydedilen artışların dikkat çekici olduğunu belirten İmam Gazali Hıradağı, bu tab­lonun ihracat pazarlarının çe­şitlendirilmesi açısından olum­lu bir görünüm sunduğunu ifa­de etti. KKTC’ye ihracatın yüzde 104 artışla 34,3 milyon dolara, İtalya’ya ihracatın yüzde 32 dü­şüşle 21,1 milyon dolara, Togo’ya ihracatın ise yüzde 13 artışla 19,9 milyon dolara ulaştığını belirten Hıradağı, Malta, Irak, Romanya, Rusya ve Birleşik Krallık’ın da başlıca ihracat pazarları arasın­da yer aldığını söyledi.

Malta pazarındaki gelişmenin önemli bir ivmeye işaret ettiği­ni kaydeden İmam Gazali Hıra­dağı, bu ülkeye ihracatın geçen yılın aynı ayındaki yaklaşık 26 bin dolarlık seviyeden temmuz ayında 19,3 milyon dolara yük­seldiğini belirtti.

Rusya pazarında temmuz ayında kaydedilen ihracat artı­şının ise olumlu bir tablo orta­ya koyduğunu belirten Hıradağı, temmuz ayında bu ülkeye yöne­lik ihracatın yüzde 227 artarak 11,6 milyon dolara ulaştığını söy­ledi. Hıradağı, “Rusya pazarın­daki gelişmeyi, mevcut ticari ilişkilerimizin derinleştirilme­si ve farklı ürün gruplarında ye­ni fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli buluyoruz. Bu artışın kalıcı ticari bağlantılara dönüşmesini ve ihracatımızın sürdürülebilirliğine katkı sağla­masını önemsiyoruz” dedi.

Yüzde 77 ile üç ürün grubunda kümelenme

AKMİB’in temmuz ayı ihraca­tındaki ürün kompozisyonunu da değerlendiren İmam Gazali Hıradağı, mineral yakıtlar, mi­neral yağlar ve ürünlerinin yüz­de 38 payla bölge ihracatının ana kalemini oluşturduğunu, plas­tikler ve mamullerinin yüzde 29, anorganik kimyasalların ise yüzde 10 payla takip ettiğini be­lirtti.

Bu dağılımın AKMİB ihra­catında farklı ürün gruplarının önemli bir ağırlığa sahip olduğu­nu gösterdiğini kaydeden Hıra­dağı, “Yılın 7’nci ayında mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürün­lerinde 112,1 milyon dolar, plas­tikler ve mamullerinde 87 mil­yon dolar, anorganik kimyasal­larda 29,5 milyon dolar ihracat değerine ulaştık” diye konuştu.

Kimya sektöründe küresel rekabet gücünün yalnızca üre­tim kapasitesi ve maliyet avan­tajıyla sürdürülemeyeceğine dikkat çeken İmam Gazali Hı­radağı; teknoloji, Ar-Ge, ürün geliştirme, katma değer ve pa­zar çeşitliliğinin giderek daha belirleyici hale geldiğini söyle­di.

Türkiye’nin güçlü üretim alt­yapısını daha yüksek katma de­ğerli ürünlerle desteklemesi ge­rektiğini vurgulayan Hıradağı, şunları kaydetti: “Küresel reka­betin giderek daha yoğunlaştığı bir dönemde, yalnızca daha faz­la üretmek değil, daha nitelik­li ve daha yüksek değer üreten ürünler geliştirmek önem taşı­yor.

Bunun için Ar-Ge ve Ür-Ge kapasitemizi güçlendirirken, ihracatımızı farklı pazarlara ve ürün gruplarına yayarak daha dirençli bir yapı oluşturmalı­yız. AKMİB olarak, ihracatımı­zı miktar bazında büyütmenin ötesine taşıyarak kilogram ve ürün başına daha yüksek değer üreten, teknoloji ve inovasyon­la desteklenen, pazar çeşitlili­ği yüksek ve sürdürülebilir bir ekosistem meydana getirmeyi hedefliyoruz.”