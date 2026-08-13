Malta ve Rusya’daki ihracat artışı AKMİB'in global rotasını güçlendirdi
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB), temmuz ayında 362,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı İmam Gazali Hıradağı, yılın 7’nci ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İtalya ve Togo’nun başlıca pazarlar arasında yer aldığını, Malta ve Rusya başta olmak üzere bazı pazarlarda ise güçlü artışlar kaydedildiğini açıkladı.
Temmuz ayı ihracatında farklı pazarlarda kaydedilen artışların dikkat çekici olduğunu belirten İmam Gazali Hıradağı, bu tablonun ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi açısından olumlu bir görünüm sunduğunu ifade etti. KKTC’ye ihracatın yüzde 104 artışla 34,3 milyon dolara, İtalya’ya ihracatın yüzde 32 düşüşle 21,1 milyon dolara, Togo’ya ihracatın ise yüzde 13 artışla 19,9 milyon dolara ulaştığını belirten Hıradağı, Malta, Irak, Romanya, Rusya ve Birleşik Krallık’ın da başlıca ihracat pazarları arasında yer aldığını söyledi.
Malta pazarındaki gelişmenin önemli bir ivmeye işaret ettiğini kaydeden İmam Gazali Hıradağı, bu ülkeye ihracatın geçen yılın aynı ayındaki yaklaşık 26 bin dolarlık seviyeden temmuz ayında 19,3 milyon dolara yükseldiğini belirtti.
Rusya pazarında temmuz ayında kaydedilen ihracat artışının ise olumlu bir tablo ortaya koyduğunu belirten Hıradağı, temmuz ayında bu ülkeye yönelik ihracatın yüzde 227 artarak 11,6 milyon dolara ulaştığını söyledi. Hıradağı, “Rusya pazarındaki gelişmeyi, mevcut ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesi ve farklı ürün gruplarında yeni fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli buluyoruz. Bu artışın kalıcı ticari bağlantılara dönüşmesini ve ihracatımızın sürdürülebilirliğine katkı sağlamasını önemsiyoruz” dedi.
Yüzde 77 ile üç ürün grubunda kümelenme
AKMİB’in temmuz ayı ihracatındaki ürün kompozisyonunu da değerlendiren İmam Gazali Hıradağı, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinin yüzde 38 payla bölge ihracatının ana kalemini oluşturduğunu, plastikler ve mamullerinin yüzde 29, anorganik kimyasalların ise yüzde 10 payla takip ettiğini belirtti.
Bu dağılımın AKMİB ihracatında farklı ürün gruplarının önemli bir ağırlığa sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Hıradağı, “Yılın 7’nci ayında mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinde 112,1 milyon dolar, plastikler ve mamullerinde 87 milyon dolar, anorganik kimyasallarda 29,5 milyon dolar ihracat değerine ulaştık” diye konuştu.
Kimya sektöründe küresel rekabet gücünün yalnızca üretim kapasitesi ve maliyet avantajıyla sürdürülemeyeceğine dikkat çeken İmam Gazali Hıradağı; teknoloji, Ar-Ge, ürün geliştirme, katma değer ve pazar çeşitliliğinin giderek daha belirleyici hale geldiğini söyledi.
Türkiye’nin güçlü üretim altyapısını daha yüksek katma değerli ürünlerle desteklemesi gerektiğini vurgulayan Hıradağı, şunları kaydetti: “Küresel rekabetin giderek daha yoğunlaştığı bir dönemde, yalnızca daha fazla üretmek değil, daha nitelikli ve daha yüksek değer üreten ürünler geliştirmek önem taşıyor.
Bunun için Ar-Ge ve Ür-Ge kapasitemizi güçlendirirken, ihracatımızı farklı pazarlara ve ürün gruplarına yayarak daha dirençli bir yapı oluşturmalıyız. AKMİB olarak, ihracatımızı miktar bazında büyütmenin ötesine taşıyarak kilogram ve ürün başına daha yüksek değer üreten, teknoloji ve inovasyonla desteklenen, pazar çeşitliliği yüksek ve sürdürülebilir bir ekosistem meydana getirmeyi hedefliyoruz.”