Memiş: İlk yarıda 78 ülkede ihracatımızı artırdık
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2024 yılı Ocak-Haziran ayları arasında 1,01 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat performansında yüzde 8 oranında artış sağladıklarını belirten Başkan Veysel Memiş, 5,85 milyar dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 17,2 oranında destek verdiklerini bildirdi. Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk yarısında 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, 78 ülkede ihracat performansımızı artırdık” dedi.
“Şeker ihracatımızı 174 kat artırdık”
2024 yılı Ocak-Haziran döneminde AHBİB sorumluluk bölgesinde sektörün 1 milyon 180 bin ton ürünü değere dönüştürdüğünü kaydeden Başkan Veysel Memiş, en yüksek döviz kazancını bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamullerinde elde ettiklerini söyledi. Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk yarısında bakliyatta 265,8 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde 177,8 milyon dolar, şeker ve şeker mamullerinde ise 133,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışları yüzde 17 bin 395 artış ve 19,8 milyon dolar değer ile şeker, yüzde 3 bin 394 artış ve 50,6 milyon dolar değer ile buğday ve mahlut ile yüzde 2.000 artış ve 6,5 milyon dolar değer ile pirinçte yakaladık. Ocak-Haziran ayları arasındaki bölge ihracatımızda en önemli ürün kırmızı mercimek oldu” dedi.
“En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Suriye ve İtalya”
AHBİB’in son 6 aylık ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, en önemli pazarların Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri olduğunu ifade etti. Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk yarısında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Irak, Suriye ve İtalya ilk üçte yer aldı. Irak’a 226 milyon dolar, Suriye’ye 62,9 milyon dolar, İtalya’ya 45,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeleri Mısır, Almanya, Cezayir, Sudan, İran, Hollanda ve ABD takip etti. Bu dönemde 180 ülkeye ihracat yapan Birliğimiz, 78 ülkede ihracat hacmini artırma başarısı gösterdi” diye konuştu.