Menarini İlaç’ın Ortadoğu ve Afrika Bölgesi İK Direktörlüğü Türkiye'ye bağlandı

16 Eylül 2020

İtalya'nın önde gelen ilaç firmalarından Menarini, organizasyonel yapısında değişikliğe gitti. 140 ülkede 17 bin 600’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren Menarini’de gerçekleştirilen yeni organizasyonel yapılan ile birlikte Ortadoğu ve Afrika bölgeleri Türkiye’ye bağlandı. Bundan böyle Menarini Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapacak Melis Aslanağı, tüm insan kaynakları operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Melis Aslanağı, Menarini Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü olarak 3 kıtada 36 ülkenin sorumluluğunu üstleneceğini söyledi. İbrahim Etem – Menarini olarak insan odaklı çalışmaları sayesinde şirkete değer yaratacak stratejiler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Aslanağı, "İnsan için değer yaklaşımımızı tüm süreçlerimizin odağında tutarak bu başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu başarılı çalışmaları şimdi yeni bölgelere taşıma şansı bulmak da oldukça mutluluk verici. Yeni görevlendirmeyle birlikte ekibimizle birlikte üç bölge için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.