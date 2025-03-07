Merada, tesis sayısını artırarak konfor alanını genişletecek
Yeni dönemde hem oda hem de tesis sayısını artırıp, konfor alanlarını genişletmek istediklerini açıklayan Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfidan Uğur, bölge turizminin nitelikli büyümesine projeleriyle destek verdiklerinin altını çizdi.
Merada Suite Hotel & Spa, yeni dönemde oda sayısını ve ek tesis sayısını artırarak konfor alanını genişletmeyi, turizm sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Mersin turizmine katkı sağlamanın her zaman öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfidan Uğur, “Geçmişte olduğu gibi bugün de turizm sektöründe kaliteli hizmet anlayışımızı sürdürerek, en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Mersin’de eğitim, inşaat, otomotiv ve turizm gibi birçok sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Mer-Grup, turizm alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Grubun turizm yatırımları arasında yer alan Merada Suite Hotel & Spa Mersin ve Merada Hayıtlı Termal Hotel & Spa İzmir, bölge turizmine önemli katkı sunuyor. Merada Suite Hotel & Spa, şehir otelciliğine yenilikçi bir bakış açısı kazandırarak BB konseptinde, misafirlerine ev konforu sunan 60- 80 metrekare genişliğinde 1+1 odalar ile hizmet veriyor.
Toplam 48 odalı ve 96 yatak kapasiteli olan tesis, konforlu konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Otelin en önemli ayrıcalıklarından birinin, alanında uzman Balili terapistlerin çalıştığı VIP Spa merkezi ile misafirlerine benzersiz bir spa deneyimi sunması olduğunu belirten Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfidan Uğur, “2024 yılını yüzde 80 dolulukla kapatan tesisimizde oda sayımızı ve ek tesislerimizi arttırarak konfor alanımızı genişletmeyi planlamaktayız.
Yeni yatırımlarla da MERADA tesis sayımızı arttırarak turizmde farklı bir noktaya gelmeyi hedeflemekteyiz. Turizm sektöründe bölgeye hem istihdam hem de tesisleşme anlamında kayda değer katkı yapıyoruz. Bu sayede bölgemizde etkin bir akış söz konusu. Yeni dönemde de bu akışı destekleyeceğiz” diye konuştu.
“GİŞKAD benim için bir kadın farkındalığıdır”
Gülfidan Uğur, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak, bu alanda aktif rol oynayan sivil toplum kuruluşlarını desteklediğini kaydetti. İki yıl önce GİŞKAD üyesi olan Uğur, bu oluşumun kadınların iş hayatında güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, “GİŞKAD benim için bir kadın farkındalığıdır. Toplumda saygınlığı olan, faydalı, üretken yapısıyla kadınlara mentörlük eden, rol model olan ve uzmanlıklara dayalı çalışmalarda bulunmasıyla kadınların yaşadığı birçok soruna ses olabilen bir sivil toplum kuruluşudur.
Böylesi anlamlı bir oluşumun parçası olmak ise kendi sektörlerinde lider olan biz üyelerin yalnızca bulunduğu şirket bazında lider olarak kalmak yerine topluma da bir nevi liderlik yapabilmektir. Sadece kendi başarılarını değil aynı zamanda kadınların iş dünyasındaki yerini güçlendirmeyi ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı da hedefler. Bu nedenle girişimcilik ekosisteminde kadınların desteklenmesi büyük önem taşır. GİŞKAD bunun için var” dedi.
Kadın istihdamına tam destek
Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfidan Uğur, şu ifadelere yer verdi: “İş dünyasında cinsiyet eşitliği sağlandıkça, sadece kadınlar değil, tüm toplum kazançlı çıkar. Biz de Merada Suite Hotel & Spa olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atıyoruz.
Otelimizde kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak, onların kariyerlerinde yükselmelerine destek olmayı bir ilke haline getirdik. Yönetimden mutfağa, ön bürodan temizlik hizmetlerine kadar otelimizin her departmanında kadın çalışanlarımızın güçlü varlığı, hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyor. Kadınların iş hayatında daha fazla rol alması gerektiğine inanıyor ve onları cesaretlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Kadınların titizliği, iş disiplini ve misafirperverliği, turizm ve hizmet sektöründe fark yaratan en önemli unsurların başında geliyor.
Ayrıca kadın çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini kurabilmesi için esnek çalışma saatleri gibi uygulamalar sunuyoruz. Merada Suite Hotel & Spa olarak, kadın emeğinin gücüne inanıyor ve her sektörde daha fazla kadının yer almasını diliyoruz. Kadınların iş hayatında hak ettikleri yerlere gelmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”