Merada, tesis sayısını artırarak konfor alanını genişletecek

Merada Suite Hotel & Spa, yeni dönemde oda sayısını ve ek tesis sa­yısını artırarak konfor alanını genişletmeyi, turizm sektörün­de daha güçlü bir konuma ulaş­mayı hedefliyor. Mersin turizmi­ne katkı sağlamanın her zaman öncelikli hedefleri olduğunu söy­leyen Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardım­cısı Gülfidan Uğur, “Geçmişte ol­duğu gibi bugün de turizm sek­töründe kaliteli hizmet anlayışı­mızı sürdürerek, en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mersin’de eğitim, inşaat, oto­motiv ve turizm gibi birçok sek­törde 30 yılı aşkın süredir faali­yet gösteren Mer-Grup, turizm alanındaki yatırımlarına hız kes­meden devam ediyor. Grubun turizm yatırımları arasında yer alan Merada Suite Hotel & Spa Mersin ve Merada Hayıtlı Termal Hotel & Spa İzmir, bölge turizmi­ne önemli katkı sunuyor. Merada Suite Hotel & Spa, şehir otelcili­ğine yenilikçi bir bakış açısı ka­zandırarak BB konseptinde, mi­safirlerine ev konforu sunan 60- 80 metrekare genişliğinde 1+1 odalar ile hizmet veriyor.

Toplam 48 odalı ve 96 yatak ka­pasiteli olan tesis, konforlu ko­naklama imkanlarıyla dikkat çe­kiyor. Otelin en önemli ayrıcalık­larından birinin, alanında uzman Balili terapistlerin çalıştığı VIP Spa merkezi ile misafirlerine benzersiz bir spa deneyimi sun­ması olduğunu belirten Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Ku­rulu Başkan Yardımcısı Gülfidan Uğur, “2024 yılını yüzde 80 do­lulukla kapatan tesisimizde oda sayımızı ve ek tesislerimizi art­tırarak konfor alanımızı geniş­letmeyi planlamaktayız.

Yeni ya­tırımlarla da MERADA tesis sa­yımızı arttırarak turizmde farklı bir noktaya gelmeyi hedeflemek­teyiz. Turizm sektöründe bölge­ye hem istihdam hem de tesisleş­me anlamında kayda değer katkı yapıyoruz. Bu sayede bölgemiz­de etkin bir akış söz konusu. Yeni dönemde de bu akışı destekleye­ceğiz” diye konuştu.

“GİŞKAD benim için bir kadın farkındalığıdır”

Gülfidan Uğur, iş dünyasında kadınların daha fazla yer alma­sı gerektiğini vurgulayarak, bu alanda aktif rol oynayan sivil top­lum kuruluşlarını desteklediği­ni kaydetti. İki yıl önce GİŞKAD üyesi olan Uğur, bu oluşumun kadınların iş hayatında güçlen­mesine önemli katkılar sundu­ğunu ifade ederek, “GİŞKAD be­nim için bir kadın farkındalığı­dır. Toplumda saygınlığı olan, faydalı, üretken yapısıyla kadın­lara mentörlük eden, rol model olan ve uzmanlıklara dayalı ça­lışmalarda bulunmasıyla kadın­ların yaşadığı birçok soruna ses olabilen bir sivil toplum kurulu­şudur.

Böylesi anlamlı bir oluşu­mun parçası olmak ise kendi sek­törlerinde lider olan biz üyelerin yalnızca bulunduğu şirket bazın­da lider olarak kalmak yerine top­luma da bir nevi liderlik yapabil­mektir. Sadece kendi başarıları­nı değil aynı zamanda kadınların iş dünyasındaki yerini güçlen­dirmeyi ve toplumsal kalkınma­ya katkı sağlamayı da hedefler. Bu nedenle girişimcilik ekosis­teminde kadınların desteklen­mesi büyük önem taşır. GİŞKAD bunun için var” dedi.

Kadın istihdamına tam destek

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret eden Merada Suite Hotel & Spa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfidan Uğur, şu ifadelere yer verdi: “İş dünyasında cinsiyet eşitliği sağlandıkça, sadece kadınlar değil, tüm toplum kazançlı çıkar. Biz de Merada Suite Hotel & Spa olarak, bu bilinçle hareket ediyor ve kadın istihdamını artırmaya yönelik adımlar atıyoruz.

Otelimizde kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak, onların kariyerlerinde yükselmelerine destek olmayı bir ilke haline getirdik. Yönetimden mutfağa, ön bürodan temizlik hizmetlerine kadar otelimizin her departmanında kadın çalışanlarımızın güçlü varlığı, hizmet kalitemizi daha da yukarılara taşıyor. Kadınların iş hayatında daha fazla rol alması gerektiğine inanıyor ve onları cesaretlendirmek için her türlü desteği sağlıyoruz. Kadınların titizliği, iş disiplini ve misafirperverliği, turizm ve hizmet sektöründe fark yaratan en önemli unsurların başında geliyor.

Ayrıca kadın çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengesini kurabilmesi için esnek çalışma saatleri gibi uygulamalar sunuyoruz. Merada Suite Hotel & Spa olarak, kadın emeğinin gücüne inanıyor ve her sektörde daha fazla kadının yer almasını diliyoruz. Kadınların iş hayatında hak ettikleri yerlere gelmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”