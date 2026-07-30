Mercedes-Benz 310 bin aracı geri çağırdı

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Mercedes-Benz (MBG), sürücü kapısındaki kilit mekanizmasında tespit edilen güvenlik riski nedeniyle ABD’de 310 bin 667 aracı geri çağırma kararı aldı.

Arızalı parçanın kapının açık olduğunu algılayamaması, otomatik park freninin beklenen anda devreye girmesini engelleyebilir. Bu ihtimal, park edilen aracın kontrolsüz biçimde hareket etmesi riskini artırıyor.

Risk kapı kilidinde başlıyor

Sorunun sürücü kapısı kilidindeki mikro anahtardan kaynaklandığı belirlendi. Zamanla korozyona uğrayabilen anahtar, kapının açık olduğu bilgisini aracın elektronik sistemine iletmeyebilir.

Mercedes-Benz araçlarında sürücü kapısının durumu, otomatik park freni sisteminin kullandığı veriler arasında bulunuyor. Kapının açık olduğu algılanmazsa sistemin park frenini otomatik olarak uygulamama ihtimali ortaya çıkıyor.

Yedi model ailesi kapsamda

Geri çağırma CLA, A-Serisi, C-Serisi, CLE, GLA, GLB ve GLC model ailelerinden belirli araçları kapsıyor.

Aynı modelin bütün üretim yılları ve versiyonları geri çağırmaya dahil olmayabilir. Araç sahiplerinin kesin kapsamı şasi numarası üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

Açıklanan 310 bin 667 araçlık sayı yalnızca ABD pazarındaki araçları içeriyor.

Araç hareket edebilir

Arıza motorun çalışmasına, direksiyon sistemine veya seyir halindeki fren performansına doğrudan etki etmiyor. Temel risk, araç park edildikten sonra otomatik park freninin devreye girmemesiyle oluşuyor.

Sürücü aracı yeterli şekilde sabitlemeden terk ederse araç eğimli zeminde hareket edebilir. Kontrolsüz hareket, başka araçlara, yapılara veya çevredeki kişilere çarpma riskini artırabilir.

Araç sahiplerinin geri çağırma işlemi tamamlanana kadar park freninin devreye girdiğinden emin olması ve aracı mümkün olduğunca düz zeminde bırakması önem taşıyor.

Kilit ücretsiz değiştirilecek

Mercedes-Benz yetkili servisleri, geri çağırma kapsamındaki araçların sürücü kapısı kilidini ücretsiz olarak değiştirecek.

Sorun yalnızca yazılım güncellemesiyle giderilemeyecek. Korozyon riski taşıyan mikro anahtar kilit mekanizmasının içinde bulunduğu için fiziksel parça değişimi yapılacak.

Araç sahipleri, şasi numaralarını Mercedes-Benz’in geri çağırma sorgulama sayfasına veya ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin sistemine girerek araçlarının kapsamda olup olmadığını öğrenebilecek.

Türkiye için ayrı duyuru yok

Açıklanan geri çağırma kampanyası ABD’de kayıtlı araçları kapsıyor. Aynı modellerin Türkiye’de satılan versiyonları için aynı kapsamda yayımlanmış ayrı bir resmî duyuru bulunmuyor.

Geri çağırmalar araçların üretim tarihi, kullanılan parça ve satış pazarı gibi unsurlara göre değişebiliyor. Türkiye’deki araç sahiplerinin Mercedes-Benz yetkili servislerinden şasi numarasıyla bilgi alması gerekiyor.

Kampanyanın başka ülkelere genişletilip genişletilmeyeceği ve araç sahiplerine bildirim takvimi önümüzdeki dönemde izlenecek.