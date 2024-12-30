Mersin iş dünyası, 2025’ten ekonomik istikrar bekliyor

Müjde DEMİR

2024 yılının, Mersin için bü­yüme ve dönüşüm yılı ol­duğunu belirten Mersin iş dünyası, özellikle lojistik, liman, tarım ve sanayi sektörlerinde kay­dedilen ilerlemelere dikkat çeker­ken 2025 yılında ekonomide istik­rarın sağlanmasına bağlı olarak yatırımlarla sürdürülebilir kal­kınmayı önceliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başka­nı Hakan Sefa Çakır, 2024 yılına dair değerlendirmesinde, küresel krizler ve siyasi olayların Türki­ye ekonomisini şekillendirdiğini vurguladı. 2008 krizinin ardın­dan dünya ekonomisinin toparla­namadığını belirten Çakır, Türki­ye’nin 2016 darbe girişimi, 2020 pandemi ve 2022 Rusya-Ukrayna savaşı gibi zorluklarla karşılaştı­ğını ancak buna rağmen üretim ve ihracatın Mersin özelinde arttığı­nı söyledi.

Hakan Sefa Çakır, Suriye'de­ki olumlu gelişmelerin Mersin iş dünyası için fırsatlar sunduğu­nu ifade ederek MTSO’nun, diji­tal ve yeşil dönüşümün yanı sıra küresel zorluklara yönelik "üçüz dönüşüm" projeleriyle geleceğe hazırlandığını belirtti.

Çakır açık­lamalarına şöyle devam etti, “Tür­kiye ve özelinde Mersin, ekono­mide dijital ve yeşil dönüşüme, bunu sosyal ve insan sermayesini de eklemleyerek ikiz dönüşümün de ötesinde, üçüz bir dönüşüme odaklanmak zorundadır. Küresel iklim değişikliği ve küresel göç gi­bi yeni zorluklara bu dönüşümler­le hazır olmak zorundadır. MTSO projeleri buna yönelik olarak fark yaratmaktadır. Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için al­ternatif enerji kaynaklarına yö­nelmek zorundadır. Türkiye özel sektörü, girişimci-liği destekle­mek zorundadır.”

2025’te istikrar ve yatırım şart

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özde­mir de öncelikli olarak iş dünyası­na istikrar kazandıracak adımla­rın atılmaya devam edilmesini ve ekonomik öngörülebilirliğin güç­lendirilmesini beklediklerini vur­guladı. Özdemir, "Ülkemiz, yük­sek faiz ve enflasyon ile mücade­le ederken ekonomik aktivitenin sağlıklı şekilde sürmesi için önem­li politikalar uyguluyor.

FED ve Avrupa Merkez Bankası gibi önde gelen merkez bankaları faiz indiri­mi sürecine girdi. Ülkemiz de faiz indirme sürecini başlattı. Bu süreç zamanla iş dünyası olarak zaman­la daha fazla üretmemize, yatırım yapmamıza, ihracatımızı artır­mamıza ve istihdam sağlamamı­za katkı sağlayacakken, enflasyon oranlarının da TCMB’nin tahmin­leri doğrultusunda yüzde 21 sevi­yelerine gerilemesi nispeten de ol­sa halkımızın alım gücünde bir iyi­leşme yaratacaktır” dedi.

Mersin’in, limanı, serbest böl­gesi, organize sanayi bölgeleri ve lojistik imkanlarıyla büyük bir gelişim potansiyeline sahip ol­duğunu belirten Özdemir, bu po­tansiyelin değerlendirilmesi adı­na önemli projelerin hızla haya­ta geçirilmesi gerektiğine işaret ederek, Çukurova Uluslarara­sı Havalimanı’nın faaliyete geç­mesi ile il ekonomisine büyük iv­me kazandıracağını vurguladı. Özdemir, “Çukurova Uluslarara­sı Havalimanı’nın sefer sayıları­nın, özellikle yurtdışı direkt se­ferlerin ve charter seferlerinin artmasını talep ediyoruz.

İl eko­nomisine önemli katkı sunacak ancak akıbeti belirsiz olan Mer­sin Ana Konteyner Limanı ve Tar­sus-Kazanlı Turizm Bölgesi ile il­gili artık somut adımların atılma­sını temenni ediyoruz. Özellikle yaz dönemleri olmak üzere Mer­sin trafiğine derin bir soluk aldı­racak olan ve yapımı devam eden Çeşmeli-Kızkalesi-Taşucu Oto­yolu’nun planlanan takvim içeri­sin-de tamamlanmasını arzu edi­yoruz” ifadesini kullandı.

“Enflasyon ve faiz düşürülmeli”

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı H. Ru­hi Koçak da 2024 yılını iş dünya­sı açısından zor geçen bir yıl ol­du-ğunu belirterek, işletmelerin özellikle uygun şartlarda finans­mana erişim sıkıntısını yaşadı­ğı, yoğun emek gerektiren sektör­ler-de kalifiye eleman bulmak­ta büyük güçlük çektiği, iş gücü maliyetlerinin arttığı, enflasyon karşısında da yeterli kâr marjı­na ula-şılamaması nedeniyle bir­çok sektörün zararla kapattığı bir yıl olduğunu dile getirdi. Koçak, “Beklentimiz enflasyon ve faizin düşmesi yönünde. Daha denge­li, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomiye sahip olarak böl­gemizi çekim merkezi yapmamız gerekiyor. Çok güzel fırsatlarımız mevcut. Yeni dönemde turizm başta olmak üzere yeni konula­ra eğilmemiz gerekli” açıkla­ma-sında bulundu.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Sabri Tekli ise 2024 yı­lında gerçekleştirdikleri ça-lışma­lar ile Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belge­si’ verilen 13 OSB’den biri olmayı başardıklarını aynı zamanda ‘OSB Yıldızları Araştırma-sı’ kapsamın­da en çok katkı veren 8. OSB olduk­larına vurgu yaparak, MTOSB’nin 2025 yılında da yatırımlarla bü­yümeye devam edeceğini kaydet­ti. MTOSB’nin her geçen gün bü­yüyen bir yapıya sahip olduğunu, 2025 yılında da 5. Bölgenin tahsis­lerini tamam-layarak, 6. Bölgenin çalışmalarına başlamayı hedefle­diklerini söyleyen Tekli, “En bü­yük hedefimiz ve görevimiz ken­timize yeni sanayi alanları açarak istihdam ve üretim sayılarına kat­kıda bulunmak” diye konuştu.

"Türkiye büyüdükçe Mersin kazandı"

ekonomisinin 2024’te yüzde 3,2 büyüdüğünü ve ihracatının arttığını hatırlatan Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya da Mersin’in güçlü altyapısı sayesinde bu süreçten daha fazla fayda sağladığını söyledi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın faaliyete geçmesiyle Mersin’in ulaşım altyapısının güçlendiğini ve bölgesel lojistik merkezi haline geldiğini vurgulayan Özkaya, “Mersin’in turizm projeleri, sanayi yatırımları ve ulaşım projeleri şehri ekonomik olarak çeşitlendirdi. Özellikle, Suriye’nin yeniden yapılanma süreci Mersin için büyük fırsatlar sunuyor.

Bu gelişmeler kentimizi daha cazip bir yatırım merkezi yapacağına inanıyorum. Mersin, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin önemli bir ekonomik, sanayi ve lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerleyecektir. Çukurova Uluslararası Havalimanı, yeni sanayi yatırımları, lojistik gelişmeler ve turizm projeleri, şehri ulusal ve uluslararası düzeyde cazip bir yatırım merkezi haline getirecektir.

Türkiye’nin genel ekonomik büyümesindeki olumlu tablo da Mersin’in gelişen altyapısı ve artan ticaret hacmi ile paralel olarak devam edecektir. Türkiye ekonomisi, 2024’te elde ettiği başarıyı 2025’te de sürdürecek ve Cumhuriyetin 2. yüzyılında, dünya ekonomisi içinde daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Mersin de bu büyüme sürecinin önemli bir parçası olacak ve ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkaracaktır” dedi.