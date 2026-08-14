Mersin Körfezi için kirliliğe havza ölçekli çözüm önerisi

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Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş­kanı Ö. Abdullah Öz­demir, 2025-2029 Mersin İli Deniz Çöpleri Eylem Planı’n­da belirlenen çalışmaların ka­rarlılıkla uygulanmasını ister­ken, Adana Havzası’ndan taşı­nan kirliliğin de havza ölçeğinde kontrol altına alınması çağrısın­da bulundu. Özdemir, Mersin’in kendi kaynaklı kirliliğinin yanı sıra çevre havzalardan taşınan atıkların da dikkate alınması ge­rektiğini vurgulayarak, çözümün havza ölçeğinde ele alınmasını istedi.

Özdemir, Mersin’in akar­sular, drenaj kanalları ve deni­zel akıntılar aracılığıyla geniş bir havzanın kirlilik yükünü taşıdı­ğını belirterek, özellikle Seyhan ve Ceyhan havzalarının Mersin Körfezi ile birlikte değerlendiril­mesi gerektiğini ifade etti. Kıyı­lara ulaşan atıkların deniz eko­sisteminin yanı sıra balıkçılık, turizm, kıyı yaşamı ve halk sağlığı üzerinde de baskı oluşturduğu­na dikkat çeken Özdemir, Mer­sin Körfezi’nin temiz tutulması­nın kentin gelecekteki ekonomik potansiyeli açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Seyhan Havzası’ndan gelen kirlilik kritik

Ö. Abdullah Özdemir, 2025- 2029 yıllarını kapsayan Adana İli Deniz Çöpleri Eylem Planı’n­da da drenaj kanallarının yer­leşimlerden ve tarımsal faali­yetlerden kaynaklanan atıkları taşıdığına dikkat çekildiğini be­lirtti.

Bu atıkların ana drenaj ka­nalı ve Seyhan Nehri aracılığıyla denize ulaşmasının Mersin Kör­fezi açısından da değerlendiril­mesi gerektiğini söyledi. Özel­likle Seyhan bölgesindeki plas­tik geri dönüşüm tesislerinin oluşturabileceği mikroplastik riskine dikkat çeken Özdemir, yeterli arıtma ve filtrasyon ya­pılmaması halinde küçük plas­tik parçalarının atıksularla çev­reye taşınabileceğini ifade etti.

Mikroplastiklerin deniz ekosis­temi açısından önemli bir teh­dit olduğunu belirten Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği­şikliği Bakanlığı, ODTÜ ve Ak­deniz Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaların ortaya koyduğu sonuçların da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Seyhan ve Ceyhan’a bariyer önerisi

Deniz çöpü sorununun plastik atık boyutunun da ayrı bir baş­lık olarak ele alınması gerektiği­ni belirten Özdemir, Türkiye’nin son 5 yılda yıllık ortalama 700 bin ton plastik atık ithal ettiği­ne dikkat çekti. Atık ithalatının geri dönüşüm sektöründeki işle­nen atık miktarını artırdığını be­lirten Özdemir, tesislerin arıtma ve filtrasyon altyapılarının bu yükü karşılayabilecek düzeyde olması gerektiğini söyledi.

Mersin kaynaklı kirliliğin de mutlaka kontrol altına alınma­sı gerektiğini belirten Özdemir, Mersin İli Deniz Çöpleri Eylem Planı’nda 35 dere, nehir ve dre­naj kanalının deniz çöpü açısın­dan değerlendirildiğine dikkat çekti. Bu su yollarının önemli bölümünde tarımsal faaliyetler­den kaynaklanan bitkisel atıklar, pestisit ambalajları, kimyasal girdiler ve yerleşimlerden taşı­nan çöplerin başlıca kirlilik kay­nakları arasında yer aldığını ifa­de eden Özdemir, tarımsal atık­ların toplanması için çiftçilerin kolaylıkla ulaşabileceği alanla­rın oluşturulmasını istedi.

Son olarak Mersin Körfezi’ne taşınan kirliliğin denize ulaş­madan önce tutulması gerekti­ğini vurgulayan Ö. Abdullah Öz­demir, DSİ koordinasyonunda Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin denize ulaştığı noktalara bari­yer ve ağ sistemleri kurulması­nı önerdi.

Akdeniz’de yürütü­len mikroplastik ve plastik atık araştırmalarının Mersin kıyı­larını da kapsaması gerektiğini belirten Özdemir, özellikle Ta­şucu-Mersin hattında kapsam­lı bir çalışma yapılmasını istedi. Özdemir, Bakanlığın sürdürdü­ğü Seyhan Havzası Nehir Hav­za Yönetim Planı çalışmalarının önemli bir fırsat olduğunu belir­terek, Mersin Körfezi’ne taşınan kirliliğin de planlama sürecine dahil edilmesini sözlerine ekle­di.

16 kurumun sorumluluğu bulunuyor

Mersin’in 2025-2029 Deniz Çöpleri Eylem Planı kapsamında toplam 16 kurum ve kuruluşun sorumluluğunda çeşitli çalışmalar belirlendiğini hatırlatan Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, bu eylemlerin yalnızca kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini söyledi. Ticari limanlar, marinalar, balıkçı barınakları, sanayi tesisleri, plajlar, oteller ve diğer kıyı tesislerine yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirten Özdemir, gemiler ve diğer deniz taşıtlarına yönelik kontrollerin de sıklaştırılması önerisinde bulundu.