“Mersin OSB, ihracatla ekonomiye güç katıyor”
Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar, hem kent ekonomisine hem de Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sunmak için üretim ve dış pazarlara açılma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. OSB’deki sanayicilerin özverili çalışmalarına dikkat çeken Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Sabri Tekli, Mersin OSB’nin ihracat potansiyelinin her geçen gün arttığını söyledi.
Mersin OSB’de yer alan firmaların üretim gücü, istihdam kapasitesi ve ihracat performansıyla öne çıktığını belirten Sabri Tekli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mersin OSB’de yer alan firmalarımız, Mersin’in ve ülkemizin ihracatını kalkındırmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Üreten, istihdam sağlayan ve dış pazarlarda rekabet eden her firmamız, Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sunuyor. Bu süreçte tüm firmalarımızın yanındayız ve destekçisiyiz.”
4 ve 5’inci bölgelerle büyümesini sürdürüyor
Sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve limanlara yakınlığıyla Mersin OSB’nin önemli bir üretim ve ihracat merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Sabri Tekli, firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak her türlü çalışmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Tekli, ihracat odaklı büyümenin Mersin için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Mersin OSB’deki firmaların artan ihracat hacmiyle hem kentin ekonomik dinamizmini güçlendirdiğini hem de Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağladığını dile getirdi.
Öte yandan Mersin OSB, 4 ve 5’inci bölgelerin de üretime açılmasıyla birlikte hem istihdam kapasitesini hem de üretim alanlarını artırmayı hedefliyor. 1993 yılında 380 hektar alanda faaliyete geçen Mersin OSB’nin yüzölçümü, imar planları Bakanlıkça onaylanan 5’inci bölge ile birlikte 1.083,5 hektara ulaşacak. Hâlihazırda yatırımcı firmalar tarafından 25 bin kişiye istihdam sağlanan bölgede, üretim ve yatırım kapasitesi her geçen gün artıyor.
Sabri Tekli, devletin sağladığı imkân ve destekler çerçevesinde faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, “Türkiye, devlet politikaları ve yatırım hamleleriyle her geçen gün gelişiyor. Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, üretim ve istihdam alanlarımızla katkı sağlıyoruz. Uluslararası Mersin Limanı ile hava ve karayolu lojistik imkânları açısından son derece avantajlı bir konumda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştirdiği ihracatla ülke ekonomisine değer katıyor” dedi. Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi ile yapımı devam eden 4’üncü OSB ve imar plan onayı alınan 5’inci bölgeyle birlikte Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi konumunda olduklarını vurgulayan Tekli, mevcut alanın 823,5 hektar olduğunu, 5’inci bölgenin de devreye girmesiyle bu alanın 1.083,5 hektara çıkacağını ifade etti.
Mersin OSB’de çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya ve cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörde kümelenme bulunduğunu belirten Tekli, ilave alan yatırımlarıyla birlikte teknoloji yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Tekli, 4’üncü bölgede altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişilik yeni istihdam sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.
“Yeşil OSB Belgesi almayı başardık”
Mersin OSB’nin çevreci yatırımlarıyla da öne çıktığını dile getiren Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belgesi’ alan 13 OSB arasında yer aldık. Ayrıca ‘OSB Yıldızları Araştırması’ kapsamında en çok katkı sağlayan OSB’ler arasında gösterildik ve birçok kurumdan ödül aldık” diye konuştu.