“Mersin OSB, ihracatla ekonomiye güç katıyor”

Mersin OS­B’de yer alan firmaların üre­tim gücü, istihdam kapasite­si ve ihracat performansıyla öne çıktığını belirten Sabri Tekli, şu değerlendirmelerde bulundu: “Mersin OSB’de yer alan firmalarımız, Mersin’in ve ülkemizin ihracatını kal­kındırmak için büyük bir öz­veriyle çalışmalarını sürdü­rüyor.

Üreten, istihdam sağla­yan ve dış pazarlarda rekabet eden her firmamız, Türkiye ekonomisinin güçlenmesine katkı sunuyor. Bu süreçte tüm firmalarımızın yanındayız ve destekçisiyiz.”

4 ve 5’inci bölgelerle büyümesini sürdürüyor

Sanayi altyapısı, lojistik avantajları ve limanlara ya­kınlığıyla Mersin OSB’nin önemli bir üretim ve ihra­cat merkezi konumunda bu­lunduğunu vurgulayan Sab­ri Tekli, firmaların küresel pazarlardaki rekabet gücü­nü artıracak her türlü çalış­manın desteklenmesi gerek­tiğini ifade etti. Tekli, ihracat odaklı büyümenin Mersin için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, Mersin OSB’deki firmaların artan ihracat hacmiyle hem kentin ekonomik dinamizmini güç­lendirdiğini hem de Türki­ye’nin sürdürülebilir büyü­me hedeflerine katkı sağla­dığını dile getirdi.

Öte yandan Mersin OSB, 4 ve 5’inci bölgelerin de üreti­me açılmasıyla birlikte hem istihdam kapasitesini hem de üretim alanlarını artırmayı hedefliyor. 1993 yılında 380 hektar alanda faaliyete ge­çen Mersin OSB’nin yüzölçü­mü, imar planları Bakanlık­ça onaylanan 5’inci bölge ile birlikte 1.083,5 hektara ula­şacak. Hâlihazırda yatırımcı firmalar tarafından 25 bin ki­şiye istihdam sağlanan bölge­de, üretim ve yatırım kapasi­tesi her geçen gün artıyor.

Sabri Tekli, devletin sağla­dığı imkân ve destekler çerçe­vesinde faaliyetlerini aralık­sız sürdürdüklerini belirterek, “Türkiye, devlet politikaları ve yatırım hamleleriyle her ge­çen gün gelişiyor. Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, üretim ve istihdam alanları­mızla katkı sağlıyoruz. Ulusla­rarası Mersin Limanı ile hava ve karayolu lojistik imkânları açısından son derece avantajlı bir konumda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştirdiği ihracatla ül­ke ekonomisine değer katıyor” dedi. Faaliyette bulunan 3 or­ganize sanayi bölgesi ile yapı­mı devam eden 4’üncü OSB ve imar plan onayı alınan 5’inci bölgeyle birlikte Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi konumunda olduklarını vur­gulayan Tekli, mevcut alanın 823,5 hektar olduğunu, 5’inci bölgenin de devreye girmesiy­le bu alanın 1.083,5 hektara çı­kacağını ifade etti.

Mersin OSB’de çelik kons­trüksiyon, gıda, plastik, ma­kine, mobilya, kimya ve cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörde kümelenme bulun­duğunu belirten Tekli, ilave alan yatırımlarıyla birlikte teknoloji yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Tekli, 4’üncü bölgede altyapı ve üstyapı çalışmala­rının tamamlanmasının ar­dından 6 bin kişilik yeni is­tihdam sağlanmasının he­deflendiğini kaydetti.

“Yeşil OSB Belgesi almayı başardık”

Mersin OSB’nin çevreci yatırımlarıyla da öne çıktığını dile getiren Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belgesi’ alan 13 OSB arasında yer aldık. Ayrıca ‘OSB Yıldızları Araştırması’ kapsamında en çok katkı sağlayan OSB’ler arasında gösterildik ve birçok kurumdan ödül aldık” diye konuştu.