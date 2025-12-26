Mersin OSB, yatırım, üretim ve istihdam ile büyüyor

Türkiye’nin planlı sanayileşme hamlesinde önemli bir yere sahip olan Mersin Organize Sanayi Bölgesi (Mersin OSB), hayata geçirilen yeni genişleme alanlarıyla sanayi altyapısını büyütmeye devam ediyor. 1993 yılında 380 hektarlık bir alanda üretime başlayan Mersin OSB, bakanlık onaylı imar planlarıyla 5’inci bölgenin de devreye girmesiyle birlikte toplamda 1.083,5 hektarlık dev bir üretim üssüne dönüşmeye hazırlanıyor.

Yatırımcı firmaların 25 bin kişiyi istihdam ettiği bölgede Türkiye ve Mersin’in kalkınmasına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Devletimizin sağladığı imkânlar ve destekler çerçevesinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Türkiye her geçen gün devlet politikaları ve yatırım hamleleri ile gelişiyor. Bizler de bu gelişime Mersin’den yatırım, istihdam ve üretim alanlarımızla destek veriyoruz. Uluslararası Mersin Limanı, hava ve karayolu lojistik imkânları bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştireceği ihracatla ekonomiye değer katıyor” dedi.

Başkan Tekli, “Faaliyette bulunan 3 organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4. organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823,5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesiyiz. Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4. Bölge’de altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İmar planı onayı alınan 5. Bölge ile birlikte 1.083,5 hektar alana sahip olacağız” dedi.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belgesi’ verilen 13 OSB’den biri olmayı başardık. Aynı zamanda ‘OSB Yıldızları Araştırması’ kapsamında en çok katkı veren OSB’ler arasında yer aldık. Birçok kurum ve kuruluştan ödüller aldık. İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO Fuarı’na, Mersin’den firmalarımız ile katılarak ‘Mersin SAHA’da’ standımızı kurduk. Standımız büyük ilgi gördü. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitimler devam ederken, Özel Mersin OSB Esra Şemsi Çocuk Bakımevi’nde sürdürdüğümüz eğitimler ile kadınlarımızın iş hayatında daha çok istihdam edilmesini sağladık. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ederken, yurt içi ve yurt dışından birçok heyet merkezimizdeki çalışmaları incelemek üzere ziyaretimize geldiler” dedi.

Başkan Tekli, “Mersin Organize Sanayi Bölgesi her geçen gün büyüyen bir yapıya sahip. Hedefimiz 5. Bölgemizin tahsislerini tamamlayarak 6. Bölgemizin çalışmalarına başlamak. En büyük hedefimiz ve görevimiz kentimize yeni sanayi alanları açarak istihdam ve üretim sayılarına katkıda bulunmak. Mersin limanıyla, havaalanıyla, demiryolu ve otoyol bağlantılarıyla ciddi bir lojistik üstünlüğe sahip. Yatırımcının gözü Mersin’de. Biz de bu anlamda yönetim kurulumuz ile birlikte üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz. Mersin, sağladığı avantajlarla sanayi yatırımları için cazibe merkezi hâline geldi” dedi.

Başkan Tekli, üretimin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de büyük önem taşıdığını belirterek, “Üreten her firma istihdam sağlar, katma değer yaratır ve ülkemizin yarınlarını inşa eder” ifadelerini kullandı.

Mersin OSB olarak üretimi ve sanayiciyi her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten Tekli, başarıyı sürdürülebilir kılmak adına yeni yatırım alanları açmaya devam edeceklerini, teknoloji ve inovasyonu yakından takip ettiklerini ifade etti.