Mersin’de 557 projeye 27.3 milyar TL harcandı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

2024 yılı değerlendirme toplantısında kamu hiz­metleri, tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin konuşan Mersin Valisi Ali Ham­za Pehlivan, Mersin’deki tüm ka­mu kurumlarında toplam 557 projenin yürütülmüş olup bu iş­lerin toplam bedelinin 204 mil­yar 201 milyon 754 bin TL oldu­ğunu, bu projeler için başlangı­cından bugüne kadar 79 milyar 128 milyon 863 bin TL harcama yapıldığını söyledi.

Projelerin 64’ünün ulaştırma- haberleşme sektöründe, 136’sının tarım sek­töründe, 24’ünün enerji sektö­ründe, 36’sının turizm sektörün­de, 11’inin imalat, 2’sinin konut sektöründe ve 184’ünün kamu hizmetleri sektörüne ait olduğu­nu söyleyen Vali Pehlivan, 2024 yılında 193 projenin tamamlan­dığını kaydetti. Devam eden 182 milyar 913 milyon 371 bin TL be­delli 321 projeye ise 2024 yılı içe­risinde 20 milyar 501 milyon 252 bin TL harcandığını belirtti.

Vali Pehlivan 2024 yılı içeri­sinde tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek şunla­rı paylaştı: “2024 yılı içerisin­de tamamlanan 6 proje için 126 milyon 152 bin TL harcanmış olup bu projelerin başlangıç za­manından bugüne kadar ise 209 milyon 78 bin TL harcanmıştır.

Devam eden yatırım projeleri­mizde ise, 315 milyon 30 bin TL bedelli 11 proje yapım aşama­sında olup 2024 yılı içerisinde 214 milyon 489 bin TL harcan­mıştır.” Çeşmeli-Erdemli-Si­lifke-Taşucu Otoyolu Proje ça­lışmalarında, Çeşmeli-Kızkale­si Kesimi’nin 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilomet­re uzunluğunda olduğuna dik­kat çeken Pehlivan, “Karayolla­rı Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış olan proje kap­samında kamulaştırma çalış­maları hızla devam ederken yol yapım çalışmalarında fiziki ger­çekleşme oranı yüzde 22’dir” di­ye belirtti.

“Akdeniz Sahil Yolu Projesi yüzde 90 tamamlandı”

Mersin’de 156 kilometre otoyol, 484 kilometre devlet yolu, 847 ki­lometre il yolu olmak üzere top­lamda 1.490 kilometre yol ağı bu­lunduğuna vurgu yapan Pehlivan, yapımı devam eden Akdeniz Sa­hil Yolu Projesi ile ilgili şöyle ko­nuştu: “Mersin sınırları içerisin­de olan 264 kilometrelik yol ağı tamamlandığında 36 kilometre kısalarak 228 kilometre olacaktır.

Projede, 28 adet tünel (2x 37.915 m), 1 adet tek küp tünel (1x445 m), 15 adet viyadük (2x5.017 m) yapı­lacak olup, 228 kilometrelik yol ağının 204,6 kilometresi bölün­müş yol olarak tamamlanmıştır. 16 adet tünel (2x13.703 m), 7 adet viyadük (2x1.856 m), 9 adet köp­rü(398 m+2.22 m) ve 2 adet FSK (2x694 m) tamamlanmıştır. Ayrı­ca Akkuyu NGS’ye hizmet edecek 1,6 kilometre BY-BSK NGS-1 ve 0,5 kilometre NGS-2 bağlantı yol­ları tamamlanmıştır. 9 ihalede bö­lünmüş yol ve BSK çalışmaları de­vam etmektedir. Projemiz yüzde 90 seviyesinde tamamlanmıştır.”

Kargo terminali ve genel havacılık terminali bina yapımı sürüyor”

Yapımına 2017 yılında başla­nan ve 2024 yılında Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ka­tılımıyla hizmete açılan Çukuro­va Uluslararası Havalimanı’nın hava trafiğine de hizmet etmeye başladığını söyleyen Vali Pehli­van, kargo terminali ve genel ha­vacılık terminali bina yapımla­rının devam ettiğini söyledi. Ha­valimanının 11 Ağustos 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarih­leri arasında yapılan seferler hak­kında da bilgi veren Pehlivan, “İç hat genel ve dış hat genel olmak üzere toplam genel uçak sayısı 13 bin 698, toplam yolcu sayısı 2 mil­yon 8 bin 448, toplam uçak sayısı 12 bin 603 ve toplam yük taşıma­cılığı (bagaj+kargo+posta) ise 19 bin 24 tondur” dedi.

İyi Tarım Uygulamaları'nda ödenekler devam ediyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kapsamında tamamlanan 16 pro­je için 2024 yılında 6 milyon 497 bin TL harcandığını ifade eden Vali Pehlivan, “ 2024 yılı içerisin­de Bitkisel Üretim desteklemesi kapsamında 264 milyon 621 bin TL, Hayvancılık desteklemeleri kapsamında 213,3 Milyon TL ve Yem Bitkileri desteklemesi kap­samında 149 çiftçiye 6 bin 862,35 da alan için 504 bin TL olmak üzere toplam 982 milyon TL öde­me gerçekleşmiştir” dedi.

“Akkuyu’da birinci reaktörün inşaat çalışmaları yüzde 90 tamamlandı

Akkuyu Nükleer Santrali tamamlandığında her birinin bin 200 MW güce sahip 4 reaktörlü (4.800 MW kapasiteli) nükleer güç santrali olacağına atıfta bulunan Pehlivan, “Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilowat saat elektrik üretilecek olup, bu miktar Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılayacaktır. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon emisyonu salınımından kaçınılacaktır. Ayrıca doğalgaz ithalatımızın yaklaşık olarak yıllık 1,5 milyar dolar azalmasına katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında en yoğun dönemde yaklaşık 30 bin kişi çalışmakta olup çalışanların yaklaşık yüzde 80’i Türk vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 27 Nisan 2023 tarihinde santrale ilk nükleer yakıtın gelmesi ile santral, “Nükleer tesis” statüsü kazanmıştır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci reaktörün inşaat çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanmış olup reaktörün en önemli yapısı olan türbin tesisi montajı tamamlanmıştır. İlk reaktörün elektrik enerjisi üretmesi yolunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. 2025 yılında ilk reaktörde deneme üretimi yapılacaktır” dedi.