Mersin’de 557 projeye 27.3 milyar TL harcandı
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan kentte 2024 yılında gerçekleştirilen projelere ilişkin bilgi verdi. Vali Pehlivan, 2024 yılı içerisinde toplam 557 proje için 27 milyar 351 milyon 599 bin TL harcama gerçekleştirildiğini söyledi.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
2024 yılı değerlendirme toplantısında kamu hizmetleri, tamamlanan ve devam eden yatırımlara ilişkin konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’deki tüm kamu kurumlarında toplam 557 projenin yürütülmüş olup bu işlerin toplam bedelinin 204 milyar 201 milyon 754 bin TL olduğunu, bu projeler için başlangıcından bugüne kadar 79 milyar 128 milyon 863 bin TL harcama yapıldığını söyledi.
Projelerin 64’ünün ulaştırma- haberleşme sektöründe, 136’sının tarım sektöründe, 24’ünün enerji sektöründe, 36’sının turizm sektöründe, 11’inin imalat, 2’sinin konut sektöründe ve 184’ünün kamu hizmetleri sektörüne ait olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, 2024 yılında 193 projenin tamamlandığını kaydetti. Devam eden 182 milyar 913 milyon 371 bin TL bedelli 321 projeye ise 2024 yılı içerisinde 20 milyar 501 milyon 252 bin TL harcandığını belirtti.
Vali Pehlivan 2024 yılı içerisinde tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek şunları paylaştı: “2024 yılı içerisinde tamamlanan 6 proje için 126 milyon 152 bin TL harcanmış olup bu projelerin başlangıç zamanından bugüne kadar ise 209 milyon 78 bin TL harcanmıştır.
Devam eden yatırım projelerimizde ise, 315 milyon 30 bin TL bedelli 11 proje yapım aşamasında olup 2024 yılı içerisinde 214 milyon 489 bin TL harcanmıştır.” Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Proje çalışmalarında, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 53 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çeken Pehlivan, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış olan proje kapsamında kamulaştırma çalışmaları hızla devam ederken yol yapım çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 22’dir” diye belirtti.
“Akdeniz Sahil Yolu Projesi yüzde 90 tamamlandı”
Mersin’de 156 kilometre otoyol, 484 kilometre devlet yolu, 847 kilometre il yolu olmak üzere toplamda 1.490 kilometre yol ağı bulunduğuna vurgu yapan Pehlivan, yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolu Projesi ile ilgili şöyle konuştu: “Mersin sınırları içerisinde olan 264 kilometrelik yol ağı tamamlandığında 36 kilometre kısalarak 228 kilometre olacaktır.
Projede, 28 adet tünel (2x 37.915 m), 1 adet tek küp tünel (1x445 m), 15 adet viyadük (2x5.017 m) yapılacak olup, 228 kilometrelik yol ağının 204,6 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 16 adet tünel (2x13.703 m), 7 adet viyadük (2x1.856 m), 9 adet köprü(398 m+2.22 m) ve 2 adet FSK (2x694 m) tamamlanmıştır. Ayrıca Akkuyu NGS’ye hizmet edecek 1,6 kilometre BY-BSK NGS-1 ve 0,5 kilometre NGS-2 bağlantı yolları tamamlanmıştır. 9 ihalede bölünmüş yol ve BSK çalışmaları devam etmektedir. Projemiz yüzde 90 seviyesinde tamamlanmıştır.”
Kargo terminali ve genel havacılık terminali bina yapımı sürüyor”
Yapımına 2017 yılında başlanan ve 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın hava trafiğine de hizmet etmeye başladığını söyleyen Vali Pehlivan, kargo terminali ve genel havacılık terminali bina yapımlarının devam ettiğini söyledi. Havalimanının 11 Ağustos 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan seferler hakkında da bilgi veren Pehlivan, “İç hat genel ve dış hat genel olmak üzere toplam genel uçak sayısı 13 bin 698, toplam yolcu sayısı 2 milyon 8 bin 448, toplam uçak sayısı 12 bin 603 ve toplam yük taşımacılığı (bagaj+kargo+posta) ise 19 bin 24 tondur” dedi.
İyi Tarım Uygulamaları'nda ödenekler devam ediyor
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kapsamında tamamlanan 16 proje için 2024 yılında 6 milyon 497 bin TL harcandığını ifade eden Vali Pehlivan, “ 2024 yılı içerisinde Bitkisel Üretim desteklemesi kapsamında 264 milyon 621 bin TL, Hayvancılık desteklemeleri kapsamında 213,3 Milyon TL ve Yem Bitkileri desteklemesi kapsamında 149 çiftçiye 6 bin 862,35 da alan için 504 bin TL olmak üzere toplam 982 milyon TL ödeme gerçekleşmiştir” dedi.
“Akkuyu’da birinci reaktörün inşaat çalışmaları yüzde 90 tamamlandı
Akkuyu Nükleer Santrali tamamlandığında her birinin bin 200 MW güce sahip 4 reaktörlü (4.800 MW kapasiteli) nükleer güç santrali olacağına atıfta bulunan Pehlivan, “Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilowat saat elektrik üretilecek olup, bu miktar Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu tek başına karşılayacaktır. Böylelikle her yıl 35 milyon ton karbon emisyonu salınımından kaçınılacaktır. Ayrıca doğalgaz ithalatımızın yaklaşık olarak yıllık 1,5 milyar dolar azalmasına katkı sağlayacaktır.
Proje kapsamında en yoğun dönemde yaklaşık 30 bin kişi çalışmakta olup çalışanların yaklaşık yüzde 80’i Türk vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 27 Nisan 2023 tarihinde santrale ilk nükleer yakıtın gelmesi ile santral, “Nükleer tesis” statüsü kazanmıştır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci reaktörün inşaat çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanmış olup reaktörün en önemli yapısı olan türbin tesisi montajı tamamlanmıştır. İlk reaktörün elektrik enerjisi üretmesi yolunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. 2025 yılında ilk reaktörde deneme üretimi yapılacaktır” dedi.