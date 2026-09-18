Mersin’de 6 bin hektarlık sanayi ve lojistik alanı imar bekliyor

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Gündoğdu, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde planlanan yaklaşık 6 bin hektarlık alanın büyük bölümünün sanayi ve lojistik kullanımlara ayrılmasının kent açısından önemli bir yatırım alanı oluşturduğunu söyledi.

Mersin’in büyüyen üretim ve lojistik kapasitesinin yeni ve planlı alanlarla desteklenmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, söz konusu alanların imar ve planlama süreçlerinin tamamlanarak yatırım yapılabilir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu alanların yalnızca yeni yapılaşma açısından değil, fabrika, lojistik merkezi, işletme ve istihdam kapasitesinin artırılması bakımından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gündoğdu, planlama süreçlerinin tamamlanmasının yeni yatırımların önünü açabileceğini söyledi.

Liman, lojistik ve üretim birlikte ele alınmalı

Mersin’in lojistik avantajının sanayi yatırımlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gündoğdu, kentin yeni sanayi yaklaşımının liman, lojistik, organize sanayi, teknoloji, üretim ve ihracat bütünlüğü üzerinden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Gündoğdu, yeni yatırım alanlarının yanı sıra mevcut sanayi bölgelerinin daha verimli kullanılmasının da önem taşıdığını belirterek, üretim tesislerinin limana erişiminin kolaylaştırılması ve lojistik maliyetlerin düşürülmesine yönelik altyapının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni yatırımlarda yeşil dönüşüm öne çıkıyor

Küresel ticaretteki dönüşümün Mersin’deki yatırımlar açısından da yeni koşullar oluşturduğunu belirten Gündoğdu, özellikle Avrupa pazarındaki yeşil dönüşüm ve karbon düzenlemelerine dikkat çekti. Yeni üretim tesislerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dijitalleşme, otomasyon ve karbon emisyonlarının azaltılmasının yatırım planlarında dikkate alınması gerektiğini söyledi.