“Mersin’de şeftali üreticisi maliyetler altında eziliyor”

Mer­sin, 2024 yılında gerçekleştirdiği 188 bin 267 ton şeftali üretimiyle Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Ta­rım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı ilk tahminine göre yurt ge­nelinde şeftali üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 88,6 artma­sı beklenirken, üretimdeki artı­şa karşın maliyet baskısı üretici­nin gelirini tehdit ediyor.

Başkan Musa Yılmaz, sahadan alınan bil­gilere göre şeftalinin kilogram üretim maliyetinin yaklaşık 15 TL’ye ulaştığını, meyve suyu sa­nayisine verilen ürün için açıkla­nan fiyatın ise 5 TL seviyelerinde kaldığı bilgisini verdi.

Üretici daha ürünü toplamadan zarar ediyor

Musa Yılmaz, üreticinin daha ürününü toplamadan kilogram başına yaklaşık 10 TL zarar etti­ğine dikkat çekti. TÜİK verileri­ne göre tarımsal girdi fiyatlarının Mayıs 2026 itibarıyla yıllık yüz­de 36,65, gübre ve toprak geliş­tiricilerin fiyatlarının ise yüzde 63,56 arttığını kaydeden Yılmaz, üretim yükselirken maliyet bas­kısının devam ettiğini ve oluşan arzın üretici fiyatlarına olumsuz yansıdığını iletti. Yılmaz, meyve suyu fabrikalarına verilen ürü­nün üretici açısından bir kazanç kapısı olmadığını vurgulayarak, bu yöntemin ürünün tamamen ziyan olmasını önlemek ve yapı­lan masrafların hiç değilse kü­çük bir bölümünü karşılayabil­mek için başvurulan son çare ol­duğunu ekledi.

Musa Yılmaz, üreticinin söz konusu fiyatlara razı olduğu için değil, ürününü bahçede bırak­mamak için mecburen bu yolu tercih ettiğini belirterek, üreti­cinin maliyetinin yarısını dahi karşılamayan fiyatlarla üretimin sürdürülebilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Ürünün bahçede kalmasının yalnızca ekonomik kayıp oluşturmadığı­na da dikkat çeken Yılmaz, ağaç üzerinde kalan veya yere dökü­lerek çürüyen meyvelerin Akde­niz meyve sineğinin çoğalması için uygun ortam oluşturduğunu söyledi.