“Mersin’de şeftali üreticisi maliyetler altında eziliyor”
Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Türkiye’nin şeftali üretiminde ilk sırada yer alan Mersin’de üreticinin artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, meyve suyu sanayisine verilen şeftalinin kilogram fiyatının acilen yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
Mersin, 2024 yılında gerçekleştirdiği 188 bin 267 ton şeftali üretimiyle Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı ilk tahminine göre yurt genelinde şeftali üretiminin geçen yıla kıyasla yüzde 88,6 artması beklenirken, üretimdeki artışa karşın maliyet baskısı üreticinin gelirini tehdit ediyor.
Başkan Musa Yılmaz, sahadan alınan bilgilere göre şeftalinin kilogram üretim maliyetinin yaklaşık 15 TL’ye ulaştığını, meyve suyu sanayisine verilen ürün için açıklanan fiyatın ise 5 TL seviyelerinde kaldığı bilgisini verdi.
Üretici daha ürünü toplamadan zarar ediyor
Musa Yılmaz, üreticinin daha ürününü toplamadan kilogram başına yaklaşık 10 TL zarar ettiğine dikkat çekti. TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyatlarının Mayıs 2026 itibarıyla yıllık yüzde 36,65, gübre ve toprak geliştiricilerin fiyatlarının ise yüzde 63,56 arttığını kaydeden Yılmaz, üretim yükselirken maliyet baskısının devam ettiğini ve oluşan arzın üretici fiyatlarına olumsuz yansıdığını iletti. Yılmaz, meyve suyu fabrikalarına verilen ürünün üretici açısından bir kazanç kapısı olmadığını vurgulayarak, bu yöntemin ürünün tamamen ziyan olmasını önlemek ve yapılan masrafların hiç değilse küçük bir bölümünü karşılayabilmek için başvurulan son çare olduğunu ekledi.
Musa Yılmaz, üreticinin söz konusu fiyatlara razı olduğu için değil, ürününü bahçede bırakmamak için mecburen bu yolu tercih ettiğini belirterek, üreticinin maliyetinin yarısını dahi karşılamayan fiyatlarla üretimin sürdürülebilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Ürünün bahçede kalmasının yalnızca ekonomik kayıp oluşturmadığına da dikkat çeken Yılmaz, ağaç üzerinde kalan veya yere dökülerek çürüyen meyvelerin Akdeniz meyve sineğinin çoğalması için uygun ortam oluşturduğunu söyledi.