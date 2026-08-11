Mersin’in hazır giyim ihracatı 211 milyon dolar

Temmuz ayında ise sektör ihracatının yüzde 163 artışla 50 milyon 157 bin dolara yükseldiğini belirten Sağlam, Mersin’in hazır giyimde Türkiye’nin en hızlı büyüyen üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Sağlam, ihracattaki yükselişin kalıcı hale gelebilmesi için üretimin yılın tamamına yayılmasının önem taşıdığını belirterek, özellikle ABD pazarında güçlenmenin sektördeki mevsimsel dalgalanmaları azaltacağını ifade etti.

Temmuz ayında yüzde 163’lük sıçrama

Temmuz ayında sektör ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163 artarak 19 milyon 71 bin dolardan 50 milyon 157 bin dolara yükseldiğini belirten Salihcan Sağlam, aylık bazda da haziran ayına göre yaklaşık yüzde 30 büyüme yaşandığını kaydetti. Sağlam, “Temmuz ayında ulaşılan 50 milyon doları aşan ihracat, Mersin hazır giyim sektörünün üretim kapasitesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu performans, yılın ilk yarısındaki yükselişin tesadüf olmadığını gösterdi” dedi.

Mersinli firmaların başta Almanya, Hollanda ve İspanya olmak üzere Avrupa pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu belirten Salihcan Sağlam, son dönemde Türk cumhuriyetleri ile Orta Doğu pazarlarından gelen talebin de ihracata önemli katkı sunduğunu söyledi. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan değişimlerin Türkiye’nin hızlı teslimat ve üretim esnekliği avantajını öne çıkardığını ifade eden Sağlam, Mersin’in liman altyapısı, lojistik imkanları ve üretim kabiliyeti sayesinde uluslararası alıcılara önemli avantaj sağladığını dile getirdi.