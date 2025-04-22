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Mersin–Tartus hattı ile ticaret canlanacak

Dolphin Denizcilik, Türkiye ile Suriye arasında 10 yıl aradan sonra ilk düzenli deniz taşımacılığı hattını hayata geçirecek. Bu yeni hattın bölgesel ticaretin canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

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Mersin–Tartus hattı ile ticaret canlanacak
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Müjde DEMİR

34 yıldır lojistik sektö­ründe faaliyet göste­ren Dolphin Denizcilik, M/V ALARA gemisiyle hafta­lık minimum 3 sefer düzenle­yecek. Dolphin Denizcilik CE­O’su Mustafa Kasap, yeni hat­la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Mersin ile Tartus arasında başlattığımız bu yeni hat, sınırları aşan bir iş birliği­nin, emeğin ve inancın sembo­lüdür.

Türkiye ile Suriye ara­sında yeniden kurulan bu de­niz köprüsü, bölgesel ticaretin canlanmasına, istikrarın güç­lenmesine ve halklar arasında daha sıkı bağların kurulması­na katkı sağlayacak. Ro-Ro ge­mimiz, her seferinde dostluğu ve dayanışmayı da limandan limana taşıyacak.”

“Geniş hizmet yelpazesi sunuyoruz”

Mustafa Kasap, Dolphin Denizciliğin, Mersin–Tar­tus hattında sunduğu düzenli Ro-Ro taşımacılığı ile ulaşım ağı kurarak, lojistik sektörü­ne entegre, çözüm odaklı hiz­metler sunduğunu kaydetti.

TIR, kamyon, dorse, iş ma­kineleri, her türlü araç, özel kargo ve kıymetli evrak dahil olmak üzere geniş kapsamlı yük taşıma kapasitesine sa­hip olduklarını, Türkiye’den ihracat ve Avrupa’dan tran­sit geçişlerde DFDS ile yü­rüttükleri güçlü iş birliği sa­yesinde güvenilir ve hızlı çö­zümler sağladıklarını ifade eden Kasap, “Müşterilerimi­ze yalnızca deniz taşımacılı­ğı değil, uçtan uca entegre lo­jistik çözümleri sunuyoruz. Güçlü acente ağımız, yerel iş ortaklarımız ve deneyimli sa­ha ekiplerimiz sayesinde sü­reçleri hızla ve güvenle yöne­tiyoruz” dedi.

Şirketin kendi acenteleri olan Dolphin Mer­sin ve Dolphin Tartus’un ya­nı sıra, Tartus Liman Acen­tesi ve iş birliği içinde oldu­ğu Crossmed ile oluşturduğu ağ sayesinde, operasyonlarda güçlü bir saha desteği sağla­dıklarını ayrıca Tartus Lima­nı içerisinde sunulan depo­lama ve elleçleme hizmetleri ile taşıma süreçlerine önemli ölçüde esneklik kattıklarını da söyleyen Kasap, “Dolphin Denizcilik’e ait Tugmaster/ römork ekipmanları ile dorse taşımacılığında da rekabetçi avantaj sunuyoruz. Dolu dor­se yüklerinde “limandan ad­rese”, boş dorse yüklerinde ise “adresten Mersin Lima­nı’na” teslimat hizmeti veri­yoruz” diye konuştu.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL