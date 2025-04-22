Mersin–Tartus hattı ile ticaret canlanacak
Dolphin Denizcilik, Türkiye ile Suriye arasında 10 yıl aradan sonra ilk düzenli deniz taşımacılığı hattını hayata geçirecek. Bu yeni hattın bölgesel ticaretin canlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Müjde DEMİR
34 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren Dolphin Denizcilik, M/V ALARA gemisiyle haftalık minimum 3 sefer düzenleyecek. Dolphin Denizcilik CEO’su Mustafa Kasap, yeni hatla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Mersin ile Tartus arasında başlattığımız bu yeni hat, sınırları aşan bir iş birliğinin, emeğin ve inancın sembolüdür.
Türkiye ile Suriye arasında yeniden kurulan bu deniz köprüsü, bölgesel ticaretin canlanmasına, istikrarın güçlenmesine ve halklar arasında daha sıkı bağların kurulmasına katkı sağlayacak. Ro-Ro gemimiz, her seferinde dostluğu ve dayanışmayı da limandan limana taşıyacak.”
“Geniş hizmet yelpazesi sunuyoruz”
Mustafa Kasap, Dolphin Denizciliğin, Mersin–Tartus hattında sunduğu düzenli Ro-Ro taşımacılığı ile ulaşım ağı kurarak, lojistik sektörüne entegre, çözüm odaklı hizmetler sunduğunu kaydetti.
TIR, kamyon, dorse, iş makineleri, her türlü araç, özel kargo ve kıymetli evrak dahil olmak üzere geniş kapsamlı yük taşıma kapasitesine sahip olduklarını, Türkiye’den ihracat ve Avrupa’dan transit geçişlerde DFDS ile yürüttükleri güçlü iş birliği sayesinde güvenilir ve hızlı çözümler sağladıklarını ifade eden Kasap, “Müşterilerimize yalnızca deniz taşımacılığı değil, uçtan uca entegre lojistik çözümleri sunuyoruz. Güçlü acente ağımız, yerel iş ortaklarımız ve deneyimli saha ekiplerimiz sayesinde süreçleri hızla ve güvenle yönetiyoruz” dedi.
Şirketin kendi acenteleri olan Dolphin Mersin ve Dolphin Tartus’un yanı sıra, Tartus Liman Acentesi ve iş birliği içinde olduğu Crossmed ile oluşturduğu ağ sayesinde, operasyonlarda güçlü bir saha desteği sağladıklarını ayrıca Tartus Limanı içerisinde sunulan depolama ve elleçleme hizmetleri ile taşıma süreçlerine önemli ölçüde esneklik kattıklarını da söyleyen Kasap, “Dolphin Denizcilik’e ait Tugmaster/ römork ekipmanları ile dorse taşımacılığında da rekabetçi avantaj sunuyoruz. Dolu dorse yüklerinde “limandan adrese”, boş dorse yüklerinde ise “adresten Mersin Limanı’na” teslimat hizmeti veriyoruz” diye konuştu.