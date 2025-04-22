Mersin–Tartus hattı ile ticaret canlanacak

Müjde DEMİR

34 yıldır lojistik sektö­ründe faaliyet göste­ren Dolphin Denizcilik, M/V ALARA gemisiyle hafta­lık minimum 3 sefer düzenle­yecek. Dolphin Denizcilik CE­O’su Mustafa Kasap, yeni hat­la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Mersin ile Tartus arasında başlattığımız bu yeni hat, sınırları aşan bir iş birliği­nin, emeğin ve inancın sembo­lüdür.

Türkiye ile Suriye ara­sında yeniden kurulan bu de­niz köprüsü, bölgesel ticaretin canlanmasına, istikrarın güç­lenmesine ve halklar arasında daha sıkı bağların kurulması­na katkı sağlayacak. Ro-Ro ge­mimiz, her seferinde dostluğu ve dayanışmayı da limandan limana taşıyacak.”

“Geniş hizmet yelpazesi sunuyoruz”

Mustafa Kasap, Dolphin Denizciliğin, Mersin–Tar­tus hattında sunduğu düzenli Ro-Ro taşımacılığı ile ulaşım ağı kurarak, lojistik sektörü­ne entegre, çözüm odaklı hiz­metler sunduğunu kaydetti.

TIR, kamyon, dorse, iş ma­kineleri, her türlü araç, özel kargo ve kıymetli evrak dahil olmak üzere geniş kapsamlı yük taşıma kapasitesine sa­hip olduklarını, Türkiye’den ihracat ve Avrupa’dan tran­sit geçişlerde DFDS ile yü­rüttükleri güçlü iş birliği sa­yesinde güvenilir ve hızlı çö­zümler sağladıklarını ifade eden Kasap, “Müşterilerimi­ze yalnızca deniz taşımacılı­ğı değil, uçtan uca entegre lo­jistik çözümleri sunuyoruz. Güçlü acente ağımız, yerel iş ortaklarımız ve deneyimli sa­ha ekiplerimiz sayesinde sü­reçleri hızla ve güvenle yöne­tiyoruz” dedi.

Şirketin kendi acenteleri olan Dolphin Mer­sin ve Dolphin Tartus’un ya­nı sıra, Tartus Liman Acen­tesi ve iş birliği içinde oldu­ğu Crossmed ile oluşturduğu ağ sayesinde, operasyonlarda güçlü bir saha desteği sağla­dıklarını ayrıca Tartus Lima­nı içerisinde sunulan depo­lama ve elleçleme hizmetleri ile taşıma süreçlerine önemli ölçüde esneklik kattıklarını da söyleyen Kasap, “Dolphin Denizcilik’e ait Tugmaster/ römork ekipmanları ile dorse taşımacılığında da rekabetçi avantaj sunuyoruz. Dolu dor­se yüklerinde “limandan ad­rese”, boş dorse yüklerinde ise “adresten Mersin Lima­nı’na” teslimat hizmeti veri­yoruz” diye konuştu.