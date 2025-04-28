MERYAD’ın yeni başkanı Hasan Hüseyin İpek oldu

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Hasan Hüseyin İpek, “MERYAD olarak iş dünyasının dinamiklerini en iyi şekilde yönlendirecek, yatırım ortamını iyileştirecek ve kentimiz adına değer üretecek projelere öncülük etmeye kararlıyız.

Mersin’i sadece bölgesel değil, ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak için el birliğiyle çalışacağız” dedi. 6 yıldır MERYAD’ın başkanlık görevini yürüten Coşkun Doğmuş’un Onursal Başkanı olduğu ve tek listeyle girilen seçimde; yeni yönetim kurulu görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti. Başkan yardımcılıklarına; Orhan Özdemir, Vahdettin Kılıç Kemal Kaçmaz ve Hatice İğde.

Genel sekreterliğe Serdar Helvacı, Saymanlığa Özgür Pınar getirildi. Hasan Hüseyin İpek’in başkanlığa seçildiği MERYAD’ın yönetim kurulu ise şu isimlersen oluştu: Tarık Ulusoy, Turgay Demirtaş, Murat Yüksekbaş, Nedim İkanç, Sabit Ahmetler, Mustafa İlker Akdeniz, Süleyman Torun, Didem Yapar Pektaş, Barış Cem Falcıoğlu, Emin Gökalp Öz, Muzaffer Özen. MERYAD’ın YİK Başkanlığına ise Gürsel Alişan getirildi