Meta 14 milyar dolarlık yapay zekâ yükünü BlackRock’la paylaştı

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Meta ile BlackRock, Teksas’taki El Paso veri merkezi kampüsü için yaklaşık 14 milyar dolarlık ortaklık kurdu. BlackRock fonları projede yüzde 80 pay alırken Meta, uzun vadeli kira garantisiyle yapay zekâ altyapısını büyütecek.

Meta Platforms, yapay zekâ yatırımlarının gerektirdiği dev altyapı harcamalarını finanse etmek için BlackRock ile yeni bir ortaklık kurdu. Taraflar, Teksas’ın El Paso kentindeki veri merkezi kampüsünü geliştirmek ve işletmek üzere yaklaşık 14 milyar dolar büyüklüğünde bir girişim oluşturdu.

Ortaklığın yüzde 80’i BlackRock tarafından yönetilen fonlara, yüzde 20’si ise Meta’ya ait olacak. Yeni model, Meta’nın kampüsün tamamını kullanmaya devam ederken inşaat ve finansman yükünün önemli bölümünü dış yatırımcılarla paylaşmasını sağlayacak.

BlackRock yüzde 80 pay alacak

Meta, finansal kapanış sırasında projeye ait araziyi ve devam eden inşaat varlıklarını yeni ortaklığa devredecek. Bu varlıkların toplam değerinin yaklaşık 2,3 milyar dolar olduğu açıklandı.

BlackRock tarafından yönetilen fonlar ise ortaklığa yaklaşık 4,9 milyar dolar nakit koyacak. Meta’ya, ortaklık paylarını yüzde 80’e yüzde 20 oranına getirmek amacıyla yaklaşık 1 milyar dolarlık tek seferlik ödeme yapılacak.

Yaklaşık 14 milyar dolarlık toplam geliştirme maliyeti; veri merkezi binalarının yanı sıra uzun ömürlü enerji, soğutma ve bağlantı altyapısını da kapsıyor. Taraflar, projedeki payları oranında finansman sağlamayı taahhüt etti.

Ortaklık modeli, Meta’nın yapay zekâ veri merkezleri için gereken büyük tutarlı yatırımları tek başına bilançosunda taşımadan yeni kapasite oluşturmasına imkân verecek.

Borç paketi 12,5 milyar dolar

BlackRock’ın projeye koyacağı kaynağın bir bölümü, yaklaşık 12,5 milyar dolarlık borç finansmanından karşılanacak. Finansmanın Sopaipilla Investor adlı özel amaçlı şirket üzerinden sağlanması planlandı.

Tahvillerin vadesi 2048 olarak belirlendi. İşlemi Morgan Stanley ile JPMorgan yönetti. Tahvillerin getirisinin yüzde 7,5 civarında oluşması, yapay zekâ altyapısı yatırımlarındaki finansman maliyetinin yükseldiğine işaret etti.

Yeni borcun getirisi, Meta’nın Louisiana’daki benzer veri merkezi projesinde kullandığı finansmandan yaklaşık yarım puan daha yüksek gerçekleşti. Yükselen fark, yatırımcıların teknoloji şirketlerinin hızlanan borçlanmasına karşı daha yüksek risk primi talep etmeye başladığını gösterdi.

Meta, uzun yıllar güçlü reklam gelirleri sayesinde sınırlı borçlanma ihtiyacı duymuştu. Şirketin veri merkezi yatırımlarını hızlandırması ise geleneksel şirket tahvillerinin yanında ortak girişim ve proje finansmanı modellerini daha fazla kullanmasına yol açtı.

Meta kampüsün tamamını kiralayacak

Meta, El Paso kampüsünün tamamını kullanmak üzere ortaklıkla kira sözleşmeleri imzalayacak. İlk kira dönemi dört yıl olacak. Şirket, sözleşmeyi dört kez dörder yıl uzatarak kampüsü toplam 20 yıla kadar kullanabilecek.

Kira ödemeleri ve Meta’nın verdiği finansal güvenceler, projeye bağlı tahvillerin yatırım yapılabilir kredi notu almasını destekledi. Tahvillere S&P tarafından A+, Fitch tarafından ise AA- seviyesinde not verildi.

Şirket, başlangıç bütçesinin yüzde 105’ini aşan inşaat maliyetlerinin de sorumluluğunu üstlenecek. Böylece maliyet aşımı riskinin önemli bölümü BlackRock fonları veya tahvil yatırımcıları yerine Meta’da kalacak.

Model, Meta’ya altyapının operasyonel kontrolünü korurken arazi, bina ve finansman sahipliğini yatırım ortaklığıyla paylaşma olanağı sunuyor. BlackRock ise uzun vadeli kira gelirine ve yapay zekâ altyapısındaki büyümeye bağlı yeni bir yatırım alanı elde ediyor.

Bir gigavatlık kampüs 2028’de açılacak

El Paso veri merkezinin yaklaşık bir gigavatlık kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Tesisin 2028’de faaliyete geçmesi ve Meta’nın yapay zekâ modelleri ile dijital hizmetleri için yüksek işlem gücü sağlaması planlanıyor.

Meta, El Paso projesindeki toplam yatırımını mart ayında 1,5 milyar dolardan 10 milyar doların üzerine çıkarmıştı. Kampüsün inşaatın en yoğun döneminde 4 binden fazla kişiye iş sağlaması, tamamlandığında ise 300’den fazla kalıcı çalışanı bulunması bekleniyor.

Meta’nın yanı sıra Amazon, Microsoft ve Alphabet da yapay zekâ veri merkezleri için yüz milyarlarca dolarlık yatırım programları yürütüyor. Sektördeki hızlanan yarış; enerji, arazi, çip, soğutma sistemi ve finansman maliyetlerini aynı anda yukarı taşıyor.

Meta–BlackRock ortaklığı, yapay zekâ yarışındaki rekabetin yalnızca gelişmiş çip ve yazılımla sınırlı kalmadığını gösteriyor. Dev teknoloji şirketleri artık ihtiyaç duydukları enerji ve veri merkezi kapasitesini güvence altına almak için Wall Street’in sermayesini de doğrudan yarışa dahil ediyor.