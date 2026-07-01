Microsoft binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor

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Microsoft işten çıkarma planı kapsamında binlerce pozisyonu azaltmaya hazırlanıyor. Business Insider’a göre şirket, satış, danışmanlık ve Xbox oyun birimi dahil olmak üzere farklı bölümlerde yeni kesintiler planlıyor.

Microsoft hissesi haber akışında yüzde 1,21 yükseldi. Piyasa tepkisi, yatırımcıların maliyet kontrolü ile yapay zeka harcamaları arasındaki dengeyi izlediğini gösteriyor. Microsoft işten çıkarma planı, teknoloji sektöründe verimlilik baskısının sürdüğü bir döneme denk geliyor.

Şirketin yaklaşık 220 bin kişilik çalışan tabanı bulunuyor. Yeni kesintiler binlerce çalışanı etkileyecek ancak iş gücünün yüzde 2,5’inden azını kapsayacak. Business Insider, yeni kesintilerin geçen yılki benzer iş gücü azaltımlarından daha sınırlı kalacağını aktardı.

Satış ve danışmanlık birimleri kesintiden etkileniyor

Microsoft işten çıkarma planı en çok satış ve danışmanlık ekipleriyle ilişkilendiriliyor. Şirket, kurumsal müşteri tarafındaki organizasyon yapısını yeniden değerlendiriyor. Satış süreçlerinde yapay zeka araçlarının daha fazla kullanılması, geleneksel ekip yapıları üzerinde baskı yaratıyor.

Satış birimleri, Microsoft’un bulut, yazılım ve kurumsal abonelik gelirlerinde kritik rol oynuyor. Buna rağmen şirket yönetimi, maliyetleri azaltırken kaynakları daha yüksek büyüme potansiyeli gördüğü alanlara kaydırıyor. Yapay zeka harcamaları, sermaye ve insan kaynağı planlamasında daha merkezi hale geliyor.

Danışmanlık tarafındaki kesintiler de kurumsal hizmet modelindeki dönüşüme işaret ediyor. Microsoft, müşterilere sunduğu teknik destek, uygulama ve entegrasyon hizmetlerinde daha ölçeklenebilir yapılar arıyor. Microsoft işten çıkarma planı, bu nedenle yalnızca personel azaltımı değil, iş modelinin yeniden düzenlenmesi olarak öne çıkıyor.

Xbox birimi yeniden yapılanma baskısı altında

Xbox oyun birimi de yeni kesintilerin etkileyeceği alanlar arasında yer alıyor. Business Insider, Microsoft’un oyun tarafındaki bazı pozisyonları da azaltmayı planladığını bildirdi. Kesintilerin bu bölüme uzanması, şirketin oyun operasyonlarında maliyet yapısını yeniden ele aldığını gösteriyor.

Microsoft, Activision Blizzard satın almasının ardından oyun işini daha büyük bir ölçeğe taşıdı. Ancak yüksek içerik maliyetleri, donanım tarafındaki zayıf marjlar ve abonelik büyümesindeki dalgalanma, Xbox yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Şirket, oyun portföyünde daha kârlı ve sürdürülebilir bir yapı kurmaya çalışıyor.

Xbox tarafındaki olası kesintiler, oyun sektöründeki genel maliyet disiplininden bağımsız görünmüyor. Büyük stüdyolar son yıllarda proje iptalleri, ekip küçültmeleri ve harcama kontrolleriyle karşı karşıya kaldı. Microsoft işten çıkarma planı, oyun sektöründeki düzeltmenin büyük teknoloji şirketlerine de yansıdığını gösteriyor.

Yapay zeka harcamaları iş gücü yapısını değiştiriyor

Microsoft, son üç yılda farklı dönemlerde personel azaltımına gitti. Şirket, maliyetleri sınırlarken yatırımlarının büyük bölümünü yapay zeka altyapısına yönlendiriyor. Bulut kapasitesi, veri merkezi yatırımları ve yapay zeka ürünleri, sermaye harcamalarında daha yüksek pay alıyor.

Yapay zeka odağı, Microsoft’un gelir büyümesi için önemli bir kaldıraç oluşturuyor. Aynı zamanda düşük öncelikli veya daha yavaş büyüyen iş kollarında tasarruf arayışını hızlandırıyor. Microsoft işten çıkarma planı, teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için operasyonel maliyetleri daha yakından yönettiğini ortaya koyuyor.

Wall Street, yapay zeka harcamalarının kârlılığa dönüşme hızını izliyor. Yüksek yatırım temposu, kısa vadede marjlar üzerinde baskı yaratabilir. Buna karşılık Microsoft, Copilot, Azure AI ve kurumsal yapay zeka çözümleri üzerinden uzun vadeli gelir artışı hedefliyor.

Piyasa maliyet disiplini ile büyüme dengesini izliyor

Microsoft hisselerinde görülen yüzde 1,21’lik yükseliş, yatırımcıların haberi ilk aşamada maliyet disiplini açısından değerlendirdiğini gösteriyor. İş gücü azaltımları genellikle kısa vadede gider kontrolü beklentisini güçlendiriyor. Ancak kesintilerin satış ve danışmanlık gibi gelir üretimiyle bağlantılı birimlere uzanması, orta vadeli büyüme etkisini de gündeme taşıyor.

Microsoft işten çıkarma planı, teknoloji sektöründe 2026 boyunca izlenen iki ana eğilimi bir araya getiriyor. Şirketler bir yandan yapay zeka alanında daha yüksek bütçeli yatırım yapıyor. Diğer yandan geleneksel operasyonlarda daha düşük maliyetli ve daha otomasyon odaklı modeller kuruyor.

Yatırımcılar, yeni kesintilerin şirketin gelir büyümesini zayıflatıp zayıflatmayacağını izleyecek. Özellikle satış organizasyonundaki değişiklikler, kurumsal müşteri kazanımı ve bulut hizmetleri talebi açısından önem taşıyor. Microsoft işten çıkarma planı, bilanço marjları kadar şirketin yapay zeka dönüşümünü nasıl finanse edeceği açısından da izlenecek.